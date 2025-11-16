हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरसर्दियों में बाथ स्किप करने की आदत बिगड़ सकती है किस्मत! ज्योतिष नजरिए से जानिए स्नान के फायदे?

सर्दियों में बाथ स्किप करने की आदत बिगड़ सकती है किस्मत! ज्योतिष नजरिए से जानिए स्नान के फायदे?

सर्दियां आते ही कई लोग नहाने से दूरी बना लेते हैं. ये आदत आपको सामान्य लग सकती है लेकिन स्नान न करने की आदत आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रहों को आकर्षित करती है. जानिए सर्दियों में नहाना क्यों जरूरी है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Nov 2025 12:02 PM (IST)
सर्दियां आते ही कई लोग नहाने से दूरी बना लेते हैं. ये आदत आपको सामान्य लग सकती है लेकिन स्नान न करने की आदत आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रहों को आकर्षित करती है. जानिए सर्दियों में नहाना क्यों जरूरी है?

सर्दियों में स्नान

1/5
सर्दियां आती ही कई लोग नहाने से कतराते हैं. कुछ लोग दो दिन, कुछ लोग 4 दिन और कुछ लोग हफ्ते में एक दिन नहाते हैं. ये आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन एक छोटी सी आदत आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रह को प्रभावित कर सकती है.
सर्दियां आती ही कई लोग नहाने से कतराते हैं. कुछ लोग दो दिन, कुछ लोग 4 दिन और कुछ लोग हफ्ते में एक दिन नहाते हैं. ये आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन एक छोटी सी आदत आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रह को प्रभावित कर सकती है.
2/5
प्रतिदिन नहाने से या गंगाजल और सेंधा नमक को पानी में डालकर स्नान करने से अपका लग्न स्वामी और कुंडली का पहला भाव मजबूत होता है. जो सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है.
प्रतिदिन नहाने से या गंगाजल और सेंधा नमक को पानी में डालकर स्नान करने से अपका लग्न स्वामी और कुंडली का पहला भाव मजबूत होता है. जो सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है.
3/5
हिंदू धर्म में प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी जाती है. नहाने से आपका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन और मस्तिष्क दोनों ही तरोताजा होते हैं. नियमित रूप से स्नान करने पर शनि और मंगल मजबूत होते हैं.
हिंदू धर्म में प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी जाती है. नहाने से आपका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन और मस्तिष्क दोनों ही तरोताजा होते हैं. नियमित रूप से स्नान करने पर शनि और मंगल मजबूत होते हैं.
4/5
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने की आदत छोड़ने से आपका शनि कमजोर होता है. गंदगी राहु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है,जिससे जीवन में भ्रम और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए खुद को शुद्ध करना आपके लिए जरूरी है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने की आदत छोड़ने से आपका शनि कमजोर होता है. गंदगी राहु की नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है,जिससे जीवन में भ्रम और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए खुद को शुद्ध करना आपके लिए जरूरी है.
5/5
प्रतिदिन स्नान करने से शरीर साफ होने के साथ ताजगी बरकरार रहती है. कोशिश करें सर्दियों में ठंडे पानी की जगह गुनगुने पानी से स्नान करें. कपड़ों की साफ सफाई के साथ शरीर को भी साफ रखें. ऐसा करने से आपकी आभा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.
प्रतिदिन स्नान करने से शरीर साफ होने के साथ ताजगी बरकरार रहती है. कोशिश करें सर्दियों में ठंडे पानी की जगह गुनगुने पानी से स्नान करें. कपड़ों की साफ सफाई के साथ शरीर को भी साफ रखें. ऐसा करने से आपकी आभा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.
Published at : 16 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Winter Rahu Shani Bath

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget