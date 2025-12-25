साल 2025 कई क्रिकेटरों के लिए शानदार रहा. हालांकि, कई ऐसे क्रिकेटर भी रहे, जो इस साल दमदार प्रदर्शन नहीं कर सके. भारत के शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. यहां हम आपको इस साल यानी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों के बारे में बताएं. इस लिस्ट में एक पाकिस्तानी बल्लेबाज भी शामिल है.

1- शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर गिल ने इस साल 35 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 49 की औसत से 1764 रन निकले. गिल ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सात शतक और तीन अर्धशतक लगाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 269 रन रहा.

2- शाई होप

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप ने 2025 में 42 मैचों में 1760 रन बनाए. होप ने इस दौरान 5 शतक और 9 अर्धशतक जड़े.

3- जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इस साल सिर्फ 24 मैच खेले हैं. हालांकि, रूट ने इस दौरान 1598 रन बना दिए. रूट के बल्ले से 2025 में 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले.

4- ब्रायन बेनेट

जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने साल 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 39 मैच खेले. इस दौरान ब्रायन बेनेट के बल्ले से 3 शतक और 8 अर्धशतकों के साथ 1585 रन निकले.

5- सलमान अली आगा

पाकिस्तान के सलमान अली आगा के लिए भी साल 2025 शानदार रहा. सलमान ने इस साल सबसे ज्यादा 56 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 1569 रन निकले. उन्होंने 2025 में 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़े.

6- करणबीर सिंह

ऑस्ट्रेलिया के करणबीर सिंह भी 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. करणबीर सिंह ने 2025 में 32 मैचों में 1488 रन बनाए. उन्होंने दो शतक और 13 अर्धशतक जड़े.

7- हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1468 रन बनाए. 37 मैचों में ब्रूक के बल्ले से 3 शतक और 7 अर्धशतक निकले.

8- बेन डकेट

इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट के लिए भी साल 2025 शानदार रहा. डकेट ने इस साल 32 मैचों में 1448 रन बनाए. उनके बल्ले से 2025 में 3 शतक और 8 अर्धशतक निकले.

9- पथुम निसांका

श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर पथुम निसांका ने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 34 मैच खेले. इस दौरान निसांका के बल्ले से 1414 रन निकले.

10- रचिन रवींद्र

न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र ने 2025 में कुल 32 मैच खेले. इस दौरान सभी फॉर्मेट में रचिन ने 1382 रन बनाए. रचिन के बल्ले से इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में चार शतक और छह अर्धशतक निकले.