हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, शुभमन गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, शुभमन गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी

Most runs in International Cricket 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए. गिल के नाम 35 मैचों में 1764 रन रहे. इसमें टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल सभी शामिल हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 25 Dec 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 कई क्रिकेटरों के लिए शानदार रहा. हालांकि, कई ऐसे क्रिकेटर भी रहे, जो इस साल दमदार प्रदर्शन नहीं कर सके. भारत के शुभमन गिल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. यहां हम आपको इस साल यानी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों के बारे में बताएं. इस लिस्ट में एक पाकिस्तानी बल्लेबाज भी शामिल है.

1- शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर गिल ने इस साल 35 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 49 की औसत से 1764 रन निकले. गिल ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सात शतक और तीन अर्धशतक लगाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 269 रन रहा.

2- शाई होप

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप ने 2025 में 42 मैचों में 1760 रन बनाए. होप ने इस दौरान 5 शतक और 9 अर्धशतक जड़े.

3- जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इस साल सिर्फ 24 मैच खेले हैं. हालांकि, रूट ने इस दौरान 1598 रन बना दिए. रूट के बल्ले से 2025 में 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले.

4- ब्रायन बेनेट

जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने साल 2025 में टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर कुल 39 मैच खेले. इस दौरान ब्रायन बेनेट के बल्ले से 3 शतक और 8 अर्धशतकों के साथ 1585 रन निकले.

5- सलमान अली आगा

पाकिस्तान के सलमान अली आगा के लिए भी साल 2025 शानदार रहा. सलमान ने इस साल सबसे ज्यादा 56 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 1569 रन निकले. उन्होंने 2025 में 2 शतक और 9 अर्धशतक जड़े.

6- करणबीर सिंह

ऑस्ट्रेलिया के करणबीर सिंह भी 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. करणबीर सिंह ने 2025 में 32 मैचों में 1488 रन बनाए. उन्होंने दो शतक और 13 अर्धशतक जड़े.

7- हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1468 रन बनाए. 37 मैचों में ब्रूक के बल्ले से 3 शतक और 7 अर्धशतक निकले.

8- बेन डकेट

इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट के लिए भी साल 2025 शानदार रहा. डकेट ने इस साल 32 मैचों में 1448 रन बनाए. उनके बल्ले से 2025 में 3 शतक और 8 अर्धशतक निकले.

9- पथुम निसांका

श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर पथुम निसांका ने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 34 मैच खेले. इस दौरान निसांका के बल्ले से 1414 रन निकले.

10- रचिन रवींद्र

न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र ने 2025 में कुल 32 मैच खेले. इस दौरान सभी फॉर्मेट में रचिन ने 1382 रन बनाए. रचिन के बल्ले से इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में चार शतक और छह अर्धशतक निकले.

Published at : 25 Dec 2025 09:16 PM (IST)
Tags :
Joe Root Babar Azam Salman Agha SHUBMAN GILL Year Ender Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: अब क्रिसमस पर घमासान...ये है 'नया हिंदुस्तान'! | Christmas Protest | Assam
Aadhaar की तरह अब घर का भी ID, UP का Unique Property Code System | Paisa Live
Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
लाइफस्टाइल
भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद
भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद
शिक्षा
चलने-बोलने की मुश्किलें भी नहीं रोक सकीं सपना, मानवेंद्र ने पास किया UPSC एग्जाम
चलने-बोलने की मुश्किलें भी नहीं रोक सकीं सपना, मानवेंद्र ने पास किया UPSC एग्जाम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget