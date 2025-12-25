भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

चिया बीजों की सबसे खास बात यह है कि ये पानी को बहुत तेजी से सोखते हैं. जब इन्हें पानी या किसी भी तरल में डाला जाता है, तो ये अपने वजन से लगभग 10–12 गुना ज्यादा पानी लेते हैं और जेल जैसे बन जाते हैं. यह जेल पाचन को धीमा करता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और आंतों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.