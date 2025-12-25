एक्सप्लोरर
भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद
कई लोग बिना सोचे-समझे इन्हें सूखा ही खा लेते हैं, यह मानकर कि दोनों तरह से फायदा एक-सा होगा.लेकिन सच यह है कि चिया बीजों को खाने का तरीका उनके पाचन, आराम और पोषक तत्वों के असर को बदल सकता है.
चिया के बीज साइज में भले ही बहुत छोटे हों, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं. आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग इन्हें पानी, स्मूदी, दही और सलाद में खूब यूज कर रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि चिया बीज कच्चे खाने चाहिए या भिगोकर. कई लोग बिना सोचे-समझे इन्हें सूखा ही खा लेते हैं, यह मानकर कि दोनों तरह से फायदा एक-सा होगा.लेकिन सच यह है कि चिया बीजों को खाने का तरीका उनके पाचन, आराम और पोषक तत्वों के असर को बदल सकता है. तो आइए जानते हैं कि भीगे या कच्चे चिया बीज सेहत के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है.
1/6
2/6
Published at : 25 Dec 2025 08:54 PM (IST)
लाइफस्टाइल
8 Photos
शास्त्र से लेकर विज्ञान तक चेतावनी, रात में तोड़ी तुलसी तो हो सकता है बड़ा नुकसान
लाइफस्टाइल
5 Photos
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
लाइफस्टाइल
5 Photos
क्या आपका बच्चा भी खिलौनों से करता है बातें? जानें उनके डेवलपमेंट से जुड़ा इसका असली मतलब
लाइफस्टाइल
8 Photos
सांता क्लॉज के 8 अनसुने रहस्य: क्या आप जानते हैं उनकी स्लेज की स्पीड और पसंदीदा गायक?
लाइफस्टाइल
7 Photos
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
लाइफस्टाइल
8 Photos
दुनियाभर की 7 सबसे खौफनाक क्रिसमस परंपराएं, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग हो जाएगा सुन्न!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement
लाइफस्टाइल
8 Photos
शास्त्र से लेकर विज्ञान तक चेतावनी, रात में तोड़ी तुलसी तो हो सकता है बड़ा नुकसान
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion