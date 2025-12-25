हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर, इस पार्टी के लिए भी बढ़ाए 'हाथ'

Maharashtra Municipal Corporation Election: महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से बातचीत जारी है. वीबीए से भी गठबंधन की बातचीत चल रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 09:19 PM (IST)
कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार (25 दिसंबर) को कहा कि उनकी पार्टी आगामी महानगरपालिका चुनावों के लिए प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन करने के लिए चर्चा कर रही है. सपकाल ने दादर के तिलक भवन में कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक के बाद कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है.

नेताओं के बीच अच्छा संवाद है- सपकाल

सपकाल ने कहा, ‘‘कांग्रेस-वंचित गठबंधन के लिए दोनों पक्षों के नेताओं में प्रबल इच्छा है. नेताओं के बीच अच्छा संवाद है और महानगरपालिका चुनावों के लिए गठबंधन को संभव बनाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं.’’

तिलक भवन में आयोजित बैठक में, मुंबई को छोड़कर 28 महानगरपालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई, जो जिला कांग्रेस समितियों की सिफारिशों पर आधारित होंगे और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रबंधन की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में शामिल थे ये नेता

विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे. सपकाल ने कहा कि महानगरपालिका चुनाव का कार्यक्रम 15 दिसंबर को घोषित किया गया था जिसके बाद पार्टी ने तुरंत चुनाव के वास्ते योजना बनाना शुरू कर दिया था.

उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी बातचीत जारी- सपकाल

सपकाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के साथ भी बातचीत जारी है, जो महा विकास आघाडी और ‘इंडिया’ गठबंधन का एक घटक दल है. सपकाल ने कहा कि वह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए गठबंधन वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सचिव यू बी वेंकटेश को वंचित बहुजन आघाडी के साथ चर्चा करने का जिम्मा सौंपा गया है. मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी.

Published at : 25 Dec 2025 09:18 PM (IST)
Maharashtra News Prakash Ambedkar CONGRESS
