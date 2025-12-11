सोशल मीडिया पर फिलहाल एक दिल छूने वाला खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. अक्सर घर में छोटी-मोटी नाराजगी होना आम बात होती है, कभी पति नाराज होते हैं तो कभी पत्नी रूठ जाती है. हालांकि, इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मामला थोड़ा अलग है. वीडियो के अनुसार, जब पत्नी रूठ गई तो पति खुद रसोई में खाना बनाने लगा, लेकिन सरप्राइज तब आता है जब आदमी के साथ उसकी नन्ही बेटी भी किचन में बैठकर उसके साथ काम करती है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग नन्ही बच्ची की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो को क्यूट बता रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखाई देता है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो @ littlesunshineaayra नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि पत्नी के नाराज हो जाने पर पति गैस पर सब्जी बनाते हुए दिखाई देता है. पति के साथ उसकी बेटी भी पापा का हाथ बंटाने लगती है और साइड में बैठकर रोटी बनाने लगती है. छोटी बच्ची अपनी नाजुक उंगलियों से आटे पर हाथ फेरती है, फिर थोड़ा सा और आटा डालती है और अपनी छोटी सी हथेली से रोटी बनाने की कोशिश करती है. बच्ची की रोटी बनाने को लेकर सीरियसनेस देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं. बाप और बेटी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो पर अब तक 87.5 के लाइक्स और कई कमेंट भी आ चुके हैं.

कमेंट में यूजर्स का प्यार और हंसी भी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर कई कमेंट आने लगा गए. सोशल मीडिया पर हर कोई इस नन्ही बच्ची की तारीफ करता दिखाई दे रहा है. एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को देखकर लिखा कि हे भगवान छोटी बच्ची कितने अच्छे तरीके से रोटी बना रही है. वहीं एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कहा, क्या-क्या करना पड़ता है आरू को. किसी ने मम्मी की ओर इशारा करते हुए लिखा की कलेशी मामा इज रिकॉर्डिंग द वीडियो. वहीं एक यूजर ने इस वीडियो को बहुत क्यूट बता दिया. एक यूजर ने तो छोटी बच्ची का हाथ अपने बेटे तक के लिए मांग लिया और कमेंट किया कि यह लड़की मुझे चाहिए मेरे बेटे के लिए.

