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Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, खोलेगा इन 5 राशियों के लिए खजाना, हर काम होंगे पूरे
Shukra Gochar 2026: शुक्र 14 मई को बुध की राशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं. शुक्र का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में अपार धन, संपत्ति, वैवाहिक जीवन में सुख लाने वाला होगा.
शुक्र गोचर 2026
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Published at : 11 May 2026 04:06 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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