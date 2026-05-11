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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, खोलेगा इन 5 राशियों के लिए खजाना, हर काम होंगे पूरे

Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, खोलेगा इन 5 राशियों के लिए खजाना, हर काम होंगे पूरे

Shukra Gochar 2026: शुक्र 14 मई को बुध की राशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं. शुक्र का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में अपार धन, संपत्ति, वैवाहिक जीवन में सुख लाने वाला होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 May 2026 04:06 PM (IST)
Shukra Gochar 2026: शुक्र 14 मई को बुध की राशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं. शुक्र का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में अपार धन, संपत्ति, वैवाहिक जीवन में सुख लाने वाला होगा.

शुक्र गोचर 2026

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शुक्र 14 मई 2026 को सुबह 10.58 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. शुक्र यहां 8 जून तक रहेंगे. गुरु भी अभी मिथुन राशि में विराजमान हैं. ऐसे में दशांक योग बनेगा जो कुछ राशियों के जीवन में ग्रोथ और अपार धन लाएगा.
शुक्र 14 मई 2026 को सुबह 10.58 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. शुक्र यहां 8 जून तक रहेंगे. गुरु भी अभी मिथुन राशि में विराजमान हैं. ऐसे में दशांक योग बनेगा जो कुछ राशियों के जीवन में ग्रोथ और अपार धन लाएगा.
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शुक्र वृषभ राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, कुंडली का सेंकड हाउस धन, वाणी और परिवार से तालुक रखता है. आपके धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, ऑफिस में आपकी बातों से बॉस इम्प्रेस होंगे. प्रमोशन मिल सकता है.
शुक्र वृषभ राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, कुंडली का सेंकड हाउस धन, वाणी और परिवार से तालुक रखता है. आपके धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, ऑफिस में आपकी बातों से बॉस इम्प्रेस होंगे. प्रमोशन मिल सकता है.
Published at : 11 May 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

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