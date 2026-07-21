Aaj ka Meen Rashifal 21 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, धन हानि से रहें सतर्क, नौकरी बदलने में न करें जल्दबाजी
Pisces Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को व्यापार में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? नौकरी में सतर्क रहें, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं और वाणी पर संयम रखें.
Aaj Ka Meen Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
आज अष्टम भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों को हर कदम बेहद सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय बाजार की स्थिति और ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि अधिक कीमत ग्राहकों को दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित कर सकती है. ग्रहों की स्थिति आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रही है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या जोखिम से बचें. नए व्यापारियों को पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, तभी कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ेंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को फिलहाल नौकरी बदलने का फैसला टाल देना चाहिए. जब तक बेहतर अवसर हाथ में न हो, वर्तमान नौकरी पर पूरा ध्यान दें. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम का बारीकी से मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें. मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ किया गया कार्य आपकी विश्वसनीयता बढ़ाएगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सतर्कता सबसे बड़ी आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें. धन हानि की आशंका को देखते हुए सोच-समझकर ही लेन-देन करें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और घर के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार से जुड़ी किसी समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते उसका समाधान निकालें. इससे रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और अनचाही परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का ध्यान आसपास के माहौल के कारण भटक सकता है. पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनें और मोबाइल या अन्य अनावश्यक व्यवधानों से दूरी बनाकर रखें. निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 8
उपाय
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल या दूध का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव में राहत मिलेगी और कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होने लगेंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.