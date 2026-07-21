Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि के साथ शाम 06:25 बजे तक शुभ 'सिद्ध योग' और रात 08:49 बजे तक 'चित्रा नक्षत्र' का प्रभाव रहेगा.

आज चंद्रमा सुबह 07:55 बजे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे तुला, धनु, मकर, कुंभ और मेष राशि के जातकों को करियर और व्यापार में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं.

हालांकि, शाम 04:37 बजे तक विष्टि (भद्रा) और दोपहर बाद 03:53 से शाम 05:35 तक राहुकाल रहने के कारण कोई भी नया जोखिम भरा निवेश या मंगल कार्य करने से बचें. आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आज का सटीक आर्थिक, करियर और लव राशिफल.

मेष राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में रहेंगे और इसके बाद सातवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को सिद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत में छठे भाव के चंद्रमा का प्रभाव आपको शत्रुओं और दफ्तर की राजनीति पर हावी रखेगा. सुबह 07:55 के बाद सातवें चंद्रमा का गोचर आपके बिजनेस पार्टनर्स और कलीग्स के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या एग्रीमेंट के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा. इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेन-देन शाम 16:37 के बाद ही करें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि के स्वामी मंगल दूसरे भाव में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो अचानक वित्तीय फैसलों के लिए उकसा सकते हैं. हालांकि सिद्ध योग से लाभ के संकेत हैं, लेकिन भद्रा और राहुकाल के दौरान जोखिम लेने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग से दूरी बनाए रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से सुबह के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और ताजगी लाएगा. पार्टनरशिप और पर्सनल रिलेशनशिप में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. सिद्ध योग के प्रभाव से शाम का समय परिवार के साथ सुखद और शांतिपूर्ण बीतेगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग पर ध्यान देने का है. चंद्रमा का गोचर आपको नए लोगों से जुड़ने और कोलैबोरेशन के बेहतरीन अवसर देगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन ट्रिगर या बहसबाजी से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सुबह के समय पेट में हल्की गड़बड़ी या पाचन संबंधी समस्या महसूस हो सकती है. चित्रा नक्षत्र और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान में सात्विकता बनाए रखें, बाहर के खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, गहरा नारंगी

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल सिंदूर अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

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वृषभ राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और सावधानी बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे और इसके बाद छठे (रोग, ऋण और शत्रु) भाव में प्रवेश कर जाएंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो संघर्ष के बाद सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद छठे भाव के चंद्रमा का गोचर आपको ऑफिस के पेंडिंग टास्क पूरे करने में मदद करेगा. हालांकि, सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी या दफ्तर की राजनीति से दूर रहें. आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा,

इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नया कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेन-देन शाम 16:37 के बाद ही शुरू करें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल और यूरेनस का गोचर आपको वित्तीय मामलों में अचानक और आक्रामक फैसले लेने के लिए उकसा सकता है. छठे भाव में चंद्रमा और भद्रा के प्रभाव के कारण आज किसी भी तरह के भारी निवेश में नुकसान की आशंका है.

आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा छोटी-छोटी बातों पर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ नोक-झोंक करा सकता है. शाम को सिद्ध योग के प्रभाव से परिस्थितियां सामान्य होंगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने डेली रूटीन, फिटनेस और टास्क मैनेजमेंट पर ध्यान देने का है. चंद्रमा का गोचर आपको व्यावहारिक बनाएगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी नेगेटिव कमेंट या ट्रोलिंग में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने योग्य है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट में ऐंठन, गैस या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान को सात्विक रखें, बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हें गुड़ व चने का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान शिव को जल अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

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मिथुन राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा.

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता का लाभ उठाने का है. चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से चौथे भाव में रहने के बाद पांचवें (बुद्धि, विद्या और संतान) भाव में प्रवेश कर जाएंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपकी सोच को सही दिशा देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद पांचवें भाव के चंद्रमा का गोचर आपकी निर्णय क्षमता और नए विचारों को निखारेगा. दफ्तर में सीनियर्स आपके सुझावों की सराहना करेंगे. आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नया कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डील या बड़ा निवेश शाम 16:37 के बाद ही शुरू करें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक बड़े खर्चों या गलत फैसलों से नुकसान करा सकती है. हालांकि पांचवें चंद्रमा और सिद्ध योग से लाभ के मौके बनेंगे, लेकिन भद्रा व राहुकाल के दौरान आक्रामक दांव लगाने से बचें.

आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में रिस्की या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा और संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल मजबूत होगा और शाम का समय काफी रोमान्टिक और आनंददायक रहेगा.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाने, कंटेंट क्रिएशन और नई हॉबीज पर काम करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपके मूड को फ्रेश रखेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी पुरानी या विवादास्पद बात पर बहस करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. फिर भी, बारहवें भाव के मंगल और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए पेट में जलन, एसिडिटी या आंखों में थकान की हल्की समस्या हो सकती है. अपने खानपान को सात्विक रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हल्का हरा, पीला

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए हनुमान जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही भगवान शिव को जल अर्पित करना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

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कर्क राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी समझदारी और धैर्य से काम लेने का है.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से तीसरे भाव में रहने के बाद चौथे (सुख, माता और वाहन) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो मानसिक संबल प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव का चंद्रमा आज आपको दफ्तर में शांति और एकाग्रता से काम करने की सलाह देता है. काम का दबाव थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी निरंतर मेहनत से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने या नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. रियल एस्टेट, संपत्ति या घरेलू सामान से जुड़ा कारोबार करने वालों को कोई भी नया सौदा शाम 16:37 के बाद ही फाइनल करना चाहिए. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने के लिए उकसा सकती है. चौथे भाव में चंद्रमा और भद्रा के प्रभाव के कारण आज कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेना नुकसानदेह हो सकता है.

आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा के कारण घर-परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बनेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल स्पेस में रहने, घर के कम्फर्ट का आनंद लेने और ओवरथिंकिंग से बचने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा इमोशनल बना सकता है. दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको छाती में जकड़न, कफ या मौसम में बदलाव के कारण सुस्ती का अनुभव हो सकता है. वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडी चीजों के सेवन से बचें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं और खानपान को हल्का व सात्विक रखें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, सिल्वर

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी को बूंदी या लाल फूल अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

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सिंह राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम, नेटवर्किंग और प्रभाव में वृद्धि कराने वाला रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से दूसरे भाव में रहने के बाद तीसरे (पराक्रम और भाई-बहन) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपके साहस और अटूट संकल्प को सफलता में बदलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का चंद्रमा आज आपकी संवाद शैली, नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को शानदार बनाएगा. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नए कमर्शियल डील्स, मार्केटिंग कैंपेन या साझेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शाम 16:37 के बाद ही लें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उत्तर दिशा में यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से दसवें (कर्म) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में काफी आक्रामक और साहसी बनाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन भद्रा व राहुकाल के दौरान जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचें.

आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे आपसी समझ और गहरी होगी. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल रहेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने, कंटेंट क्रिएट करने और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपकी सोशल स्किल्स को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह की बहस या ट्रोल्स से दूरी बनाए रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. दशम भाव का मंगल और सिद्ध योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं और कंधों व गले में हल्की जकड़न के प्रति सतर्क रहें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को लाल फूल या सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

कन्या राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने वित्तीय मामलों और बातचीत पर विशेष ध्यान देने का है.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी ही राशि (लग्न भाव) में रहने के बाद दूसरे (धन और वाणी) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आर्थिक और व्यावसायिक योजनाओं को सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दूसरे भाव का चंद्रमा आज आपकी संवाद शैली और प्रेजेंटेशन स्किल्स को काफी प्रभावी बनाएगा. दफ्तर में सीनियर्स और कलीग्स आपकी तार्किक बातचीत की सराहना करेंगे. आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा,

इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए फंसा हुआ धन वापस प्राप्त करने की कोशिशें, नए वित्तीय सौदे या कमर्शियल एग्रीमेंट शाम 16:37 के बाद ही आगे बढ़ाएं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में मंगल और यूरेनस का गोचर आपको निवेश में आक्रामक बना सकता है. दूसरे भाव में चंद्रमा और सिद्ध योग से धन लाभ के अवसर तो बनेंगे, लेकिन भद्रा व राहुकाल के कारण कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न लें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में धन या किसी सुखद आयोजन की चर्चा करा सकता है. हालांकि, बोलते समय अपनी वाणी में कड़वाहट न आने दें. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल फाइनेंस, पॉकेट मनी और बजट मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का है. चंद्रमा का गोचर आपकी फाइनेंस प्लानिंग को बेहतर बनाएगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर विवादित टिप्पणी करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. फिर भी, दूसरे भाव में चंद्रमा और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर नियंत्रण रखें. गले में खराश, दांतों में दर्द या पेट की खराबी से बचने के लिए सात्विक भोजन लें और बासी खाने से परहेज करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी के दर्शन कर उन्हें पान का बीड़ा या तुलसी पत्र अर्पित करें और सुंदरकांड/हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

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तुला राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार और नई ऊर्जा लेकर आएगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से बारहवें भाव में रहने के बाद आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद आपकी ही राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपको कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाएगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नए कमर्शियल एग्रीमेंट, साझेदारियों से जुड़े फैसले या बड़ा वित्तीय निवेश शाम 16:37 के बाद ही आगे बढ़ाएं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा और सिद्ध योग का सहयोग रहेगा, लेकिन भद्रा व राहुकाल के कारण बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके स्वभाव में आकर्षण और सौम्यता लाएगा, जिससे जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और अपनी स्किल्स को निखारने का है. चंद्रमा का गोचर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन विवाद या ट्रोलिंग में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. लग्न के चंद्रमा से आप तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सिरदर्द या आंखों की थकान से बचने के लिए उचित आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, हल्का नीला

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार और नई ऊर्जा लेकर आएगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से बारहवें भाव में रहने के बाद आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद आपकी ही राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपको कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाएगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा.

इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नए कमर्शियल एग्रीमेंट, साझेदारियों से जुड़े फैसले या बड़ा वित्तीय निवेश शाम 16:37 के बाद ही आगे बढ़ाएं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा और सिद्ध योग का सहयोग रहेगा, लेकिन भद्रा व राहुकाल के कारण बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके स्वभाव में आकर्षण और सौम्यता लाएगा, जिससे जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और अपनी स्किल्स को निखारने का है. चंद्रमा का गोचर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन विवाद या ट्रोलिंग में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. लग्न के चंद्रमा से आप तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सिरदर्द या आंखों की थकान से बचने के लिए उचित आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, हल्का नीला

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- Libra Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर 2026 में रिश्ते, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव? जानें तुला राशि का छमाही राशिफल

वृश्चिक राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और सावधानी से काम लेने का है.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहने के बाद बारहवें (व्यय और सुदूर संबंध) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो खर्चों के बावजूद आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा आपको काम के सिलसिले में किसी दूर की यात्रा या विदेशी संपर्कों से लाभ दिला सकता है. दफ्तर में कागजी काम और डेटा मैनेजमेंट में थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए बजट प्रबंधन पर ध्यान दें और नया कमर्शियल एग्रीमेंट या बड़ा निवेश शाम 16:37 के बाद ही आगे बढ़ाएं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश में जोखिम उठाने के लिए उकसा सकती है. बारहवें भाव में चंद्रमा और भद्रा के साए के कारण अचानक बड़े खर्च या नुकसान की आशंका है. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज थोड़ी समझदारी से काम लें. बारहवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी या परिजनों के साथ संवाद में कुछ गलतफहमियां ला सकता है. शांत रहकर बात सुनें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से आपसी तनाव कम होगा और घर में शांति का माहौल बनेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स लेने, आत्ममंथन करने और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा विचारशील बनाएगा. दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय किसी भी ऑनलाइन विवाद या दूसरों के मामलों में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडी चीजों से दूर रहें, पैर या जोड़ों में दर्द होने पर पर्याप्त आराम लें और संतुलित आहार का सेवन करें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को गुड़ व चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

मकर राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में रहने के बाद दशम (कर्म) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपकी कार्यप्रणाली में सिद्धि और सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद दशम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके काम में गति और प्रभाव लाएगा. दफ्तर में सीनियर्स और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने या नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नए कमर्शियल डील्स, बाजार में विस्तार या साझेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शाम 16:37 के बाद ही लें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से पांचवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में बहुत अधिक साहसी बना सकती है. हालांकि सिद्ध योग से लाभ के अवसर बनेंगे, फिर भी भद्रा व राहुकाल के दौरान आक्रामक दांव लगाने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और घुटनों या जोड़ों में खिंचाव होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा जामुनी

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

मकर राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में रहने के बाद दशम (कर्म) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपकी कार्यप्रणाली में सिद्धि और सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद दशम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके काम में गति और प्रभाव लाएगा. दफ्तर में सीनियर्स और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए

इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने या नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए नए कमर्शियल डील्स, बाजार में विस्तार या साझेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शाम 16:37 के बाद ही लें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से पांचवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में बहुत अधिक साहसी बना सकती है. हालांकि सिद्ध योग से लाभ के अवसर बनेंगे, फिर भी भद्रा व राहुकाल के दौरान आक्रामक दांव लगाने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और घुटनों या जोड़ों में खिंचाव होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा जामुनी

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- मकर राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में मेहनत दिलाएगी बड़ा पद या आएगा जीवन का निर्णायक मोड़?

कुंभ राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से अष्टम भाव में रहने के बाद नवम (भाग्य) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो आपके धार्मिक और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को सिद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपकी स्थिति को मजबूत करेगा. कार्यस्थल पर आपकी किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा और सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा सकते हैं.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने या नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं, लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं या साझेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शाम 16:37 के बाद ही आगे बढ़ाएं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से चौथे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको प्रॉपर्टी या वित्तीय मामलों में अचानक फैसले लेने के लिए उकसा सकती है. हालांकि नवम चंद्रमा और सिद्ध योग से भाग्य का साथ मिलेगा, फिर भी भद्रा व राहुकाल के दौरान भारी जोखिम उठाने से बचें.

आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और धार्मिक रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा परिवार में किसी पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन की योजना बनवा सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पिता या गुरुतुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ दिलाएगा. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. सिद्ध योग और चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को सात्विक रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पैरों या जांघों में थकान होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

मीन राशिफल, 21 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अगले दिन तड़के 29:18:40 (यानी 22 जुलाई सुबह 05:18:40) तक रहेगी. आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 20:49:49 तक बना रहेगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों और व्यावसायिक साझेदारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:55:15 तक आपकी राशि से सातवें भाव में रहने के बाद आठवें (गूढ़ विषय और बदलाव) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज सिद्ध योग शाम 18:25:10 तक रहेगा, जो मानसिक संबल और आध्यात्मिक प्रगति में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सुबह के बाद आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको रिसर्च, डेटा एनालिसिस और गुप्त रणनीतियों पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. दफ्तर में किसी भी प्रकार के गॉसिप या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें.

आज शाम 15:53:02 से 17:35:53 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने या नया समझौता करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:54 से 12:54:45 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम 16:37:09 तक विष्टि यानी भद्रा का प्रभाव रहेगा. इसलिए टैक्स, इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार के कागजी काम निपटाने में सतर्कता बरतें. नया कमर्शियल एग्रीमेंट या बड़ा वित्तीय लेन-देन शाम 16:37 के बाद ही करें. आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश में उतावलापन दिखा सकती है. आठवें चंद्रमा और भद्रा के साए के कारण शेयर बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए आज रिस्की दांव लगाने से बचें. आज सुबह 08:20:29 से 09:15:20 तक दुष्टमुहूर्त और शाम को राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आठवां चंद्रमा कभी-कभी विचारों में अचानक मतभेद या भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. जीवनसाथी या ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत में संयम रखें. शाम के समय सिद्ध योग के प्रभाव से आपसी गलतफहमियां दूर होंगी और वातावरण शांत होगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, मिस्ट्री या साइकोलॉजी जैसी चीजों को पढ़ने और अपनी इनर-ग्रोथ पर फोकस करने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बना सकता है. दुष्टमुहूर्त और राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बहस या ट्रोलिंग में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको पेट से जुड़ी समस्या, कब्ज या शारीरिक थकान का सामना करना पड़ सकता है. वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, बाहर का भोजन न करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, हल्का केसरिया

उपाय

मंगलवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा.

FAQ

1. 21 जुलाई 2026 का सबसे शुभ योग कौन सा है?

आज सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है.

2. आज राहुकाल कितने बजे है?

मंगलवार को राहुकाल लगभग शाम 3:53 बजे से 5:35 बजे तक रहेगा.

3. आज किन राशियों को धन लाभ मिल सकता है?

कुछ राशियों के लिए सिद्ध योग आर्थिक अवसर लेकर आ सकता है, हालांकि निवेश में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

4. क्या आज शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए?

राहुकाल, भद्रा और दुष्टमुहूर्त के दौरान बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी गई है.

5. आज का लकी नंबर और लकी कलर कैसे जानें?

हर राशि के अंत में लकी नंबर और लकी कलर दिए गए हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.