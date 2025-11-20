हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरगिफ्ट में जूते देना शुभ है या अशुभ? धार्मिक मान्यताओं में क्या माना गया है?

गिफ्ट में जूते देना शुभ है या अशुभ? धार्मिक मान्यताओं में क्या माना गया है?

Astrology: कई धार्मिक परंपराओं में जूते को गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है. ज्योतिष नजरिए से समझते हैं आखिर क्यों किसी को भी गिफ्ट में जूता नहीं देना चाहिए और इससे होने वाले प्रभाव कौन-कौन से हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Astrology: कई धार्मिक परंपराओं में जूते को गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है. ज्योतिष नजरिए से समझते हैं आखिर क्यों किसी को भी गिफ्ट में जूता नहीं देना चाहिए और इससे होने वाले प्रभाव कौन-कौन से हैं?

जूते उपहार में देने की धार्मिक मान्यताएं

1/5
कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में जूतों को नीच उपयोग की वस्तु कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध धरती, धूल और अशुद्धि से होता है. इसी वजह से हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जूतों को गिफ्ट देने के लिए शुभ श्रेणी में नहीं रखा जाता है.
कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में जूतों को नीच उपयोग की वस्तु कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध धरती, धूल और अशुद्धि से होता है. इसी वजह से हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जूतों को गिफ्ट देने के लिए शुभ श्रेणी में नहीं रखा जाता है.
2/5
धार्मिक मान्यताओं में जूते को उस वस्तु के रूप में देख जाता है, जो हमेशा पैरों के नीचे रहती है. यही कारण है कि इसे सम्मानजनक वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता है. कई समुदायों में ये माना जाता है कि, जूतों को गिफ्ट में देने से रिश्तों में दूरियां आती हैं.
धार्मिक मान्यताओं में जूते को उस वस्तु के रूप में देख जाता है, जो हमेशा पैरों के नीचे रहती है. यही कारण है कि इसे सम्मानजनक वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता है. कई समुदायों में ये माना जाता है कि, जूतों को गिफ्ट में देने से रिश्तों में दूरियां आती हैं.
3/5
ज्योतिष शास्त्र में चमड़े से जुड़ी वस्तु खासकर जूते शनि ग्रह के अधीन माने जाते हैं. शनि अनुशासन, कर्म और कठोरता के ग्रह हैं. किसी को भी शनि से जुड़ी वस्तुएं देना शुभ नहीं माना जाता है.
ज्योतिष शास्त्र में चमड़े से जुड़ी वस्तु खासकर जूते शनि ग्रह के अधीन माने जाते हैं. शनि अनुशासन, कर्म और कठोरता के ग्रह हैं. किसी को भी शनि से जुड़ी वस्तुएं देना शुभ नहीं माना जाता है.
4/5
भारत के अधिकतर हिस्सों में अगर किसी को जूते गिफ्ट देने ही हैं तो एक छोटी सी रस्म निभाई जाती है. सामने वाला व्यक्ति आपको 1 या 2 रुपये जूते खरीदने के लिए देता है. इसका उद्देश्य होता है कि, यह वस्तु गिफ्ट नहीं बल्कि खरीदी हुई मानी जाती है. ऐसा करने से अशुभता दूर होती है.
भारत के अधिकतर हिस्सों में अगर किसी को जूते गिफ्ट देने ही हैं तो एक छोटी सी रस्म निभाई जाती है. सामने वाला व्यक्ति आपको 1 या 2 रुपये जूते खरीदने के लिए देता है. इसका उद्देश्य होता है कि, यह वस्तु गिफ्ट नहीं बल्कि खरीदी हुई मानी जाती है. ऐसा करने से अशुभता दूर होती है.
5/5
अगर कोई रिश्तों में तनाव का सामना, ग्रहों की खराब दशा या मानसिक रूप से परेशान हो तो उसे जूते गिफ्ट करने से बचना चाहिए. ऐसे समय पर इस तरह की वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है.
अगर कोई रिश्तों में तनाव का सामना, ग्रहों की खराब दशा या मानसिक रूप से परेशान हो तो उसे जूते गिफ्ट करने से बचना चाहिए. ऐसे समय पर इस तरह की वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है.
Published at : 20 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Shoes Astrology

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget