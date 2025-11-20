गिफ्ट में जूते देना शुभ है या अशुभ? धार्मिक मान्यताओं में क्या माना गया है?

भारत के अधिकतर हिस्सों में अगर किसी को जूते गिफ्ट देने ही हैं तो एक छोटी सी रस्म निभाई जाती है. सामने वाला व्यक्ति आपको 1 या 2 रुपये जूते खरीदने के लिए देता है. इसका उद्देश्य होता है कि, यह वस्तु गिफ्ट नहीं बल्कि खरीदी हुई मानी जाती है. ऐसा करने से अशुभता दूर होती है.