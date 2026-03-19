चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 को घटस्थापना के साथ शुरू होंगी और 27 मार्च 2026 को समाप्त होंगी।
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में हर दिन अलग भोग का महत्व, किस देवी को क्या चढ़ाएं! जानें पूरा विधान
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा कर विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं, जिससे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है.
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति मां दुर्गा की उपासना का उत्सव है. नवरात्रि के नौ दिनों में देवी शक्ति के नौ अलग-अलग रूप की पूजा-आराधना की जाती है. एक वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं चैत्र, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्र. इनमें चैत्र और अश्विन यानि शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है. इसके अलावा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि होती है.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 20 मार्च की सुबह 4:52 मिनट पर होगा. इसलिए इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च को घटस्थापना के साथ होगी. वहीं नवरात्रि का समापन 27 मार्च को होगा.
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रा सर्वोत्तम समय माना जाता है. भगवान राम ने नवरात्र में मां भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयादशमी के दिन रावण का संहार किया था. ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा-अर्चना करके मां को प्रसन्न करना चाहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इन नौ दिनों में हर दिन माता को अलग-अलग चीजों का भोग लगाने का विधान बताया गया है.
नवरात्र की 9 देवियां अलग-अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं. अगर आप भी इन नौ दिनों में माता को प्रसन्न करके अपनी हर मुराद झट से पूरी कर लेना चाहते हैं तो नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से माता को लगाएं उनकी पसंद का भोग.
चैत्र नवरात्रि की तिथियां
- 19 मार्च - नवरात्रि प्रतिपदा- मां शैलपुत्री पूजा और घटस्थापना
- 20 मार्च - नवरात्रि द्वितीया- मां ब्रह्मचारिणी पूजा
- 21 मार्च - नवरात्रि तृतीया- मां चंद्रघंटा पूजा
- 22 मार्च - नवरात्रि चतुर्थी- मां कुष्मांडा पूजा
- 23 मार्च - नवरात्रि पंचमी- मां स्कंदमाता पूजा
- 24 मार्च - नवरात्रि षष्ठी- मां कात्यायनी पूजा
- 25 मार्च - नवरात्रि सप्तमी- मां कालरात्रि पूजा
- 26 मार्च - नवरात्रि अष्टमी- मां महागौरी, रामनवमी
- 27 मार्च - नवरात्रि नवमी- मां सिद्धिदात्री , नवरात्रि पारण
आइए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं किस दिन किस माता को लगाया जाता है किस चीज का भोग.
- पहला दिन- मां शैलपुत्री
नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. मां शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है.
- दूसरा दिन- मां ब्रह्मचारिणी
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि जो लोग मां ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए. मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता.
- तीसरा दिन- मां चंद्रघंटा
नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख समाप्त जाते हैं.
- चौथा दिन- मां कूष्मांडा
नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है. ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए. ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है.
- पांचवां दिन- मां स्कंदमाता
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि नवरात्र के पांचवे दिन स्कंदमाता की पूजा होती है. नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है. स्कंदमाता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है.
- छठां दिन- मां कात्यायनी
नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है. मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है.
- सातवां दिन- मां कालरात्रि
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजी की जाती है. इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है. माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है.
- आठवां दिन- मां महागौरी
नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है. इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं. इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं.
- नौवां दिन- मां सिद्धिदात्री
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि नवरात्र के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है. इस दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं. जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं.
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Frequently Asked Questions
चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही हैं?
नवरात्रि के नौ दिनों में देवी के किन रूपों की पूजा की जाती है?
नवरात्रि के नौ दिनों में देवी शक्ति के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं।
नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए?
नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है।
नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए?
दीर्घायु का वरदान पाने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए।
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है?
नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिससे जीवन के दुख समाप्त होते हैं।
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