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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 20 March 2026: मेष से मीन तक, इन राशियों की किस्मत में आएगा बड़ा उलटफेर, कुछ को संभलना पड़ेगा

Kal Ka Rashifal 20 March 2026: मेष से मीन तक, इन राशियों की किस्मत में आएगा बड़ा उलटफेर, कुछ को संभलना पड़ेगा

Kal Ka Rashifal 20 March 2026: शुक्रवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटी, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सुधार से भरा रहने वाला है. जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 20 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

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मेष राशि (Aries)
आज कानूनी मामलों के कारण तनाव रह सकता है. निवेश करने से पहले गंभीरता से सोचें. कुछ सहकर्मी आपकी कार्यशैली से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन वे सीधे नहीं बताएंगे. नए विचार फायदेमंद साबित होंगे.
Career: कार्यक्षेत्र में नए विचार सफलता देंगे.
Finance: योजनाबद्ध निवेश लाभदायक रहेगा.
Love: परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा.
Health: तनाव से बचें, मानसिक शांति बनाए रखें.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे. बिजनेस में निवेश लाभ देगा. किसी कन्या को कपड़े दान कर उनका आशीर्वाद लें.
Career: कार्य सफल होंगे, व्यर्थ के झगड़ों से बचें.
Finance: निवेश लाभकारी रहेगा.
Love: पारिवारिक सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे. अनुभवी लोगों की सलाह पर निवेश लाभकारी रहेगा. घरेलू मामलों पर ध्यान दें.
Career: साझेदारी के अच्छे अवसर हैं, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
Finance: खर्चों में सावधानी रखें.
Love: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
Health: मानसिक संतुलन बनाए रखें.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज आपको अपना सच्चा प्यार मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए बाहरी अवसर मिल सकते हैं. पैसों को लेकर सावधानी जरूरी है.
Career: कार्यक्षेत्र में शोहरत बढ़ेगी.
Finance: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें.
Love: पारिवारिक सहयोग मिलेगा.
Health: चोट या स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखें.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज मेहनत के जरिए परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बिजनेस या मीडिया से जुड़े लोग नए अवसर पा सकते हैं.
Career: नए काम की शुरुआत लाभकारी रहेगी.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.
Health: सामान्य रहेगी.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3
विशेष उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें.

कन्या राशि (Virgo)
आज खाली समय का आनंद लें. वित्तीय लेन-देन में सावधानी जरूरी है. दफ़्तर का माहौल चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
Career: कार्यक्षेत्र में सतर्कता रखें.
Finance: आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज सभी कार्य सफल रहेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें.
Career: कार्य में सफलता और सम्मान मिलेगा.
Finance: पैतृक लाभ संभव है.
Love: जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: मानसिक शांति बनी रहेगी.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा. जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद होगी. वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें.
Career: कार्यालय में सतर्कता जरूरी है.
Finance: बड़े फैसले सोचकर लें.
Love: परिवार और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज अच्छा पैसा कमाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. मित्र और रिश्तेदार मदद करेंगे.
Career: नई सोच लाभदायक रहेगी.
Finance: बचत पर ध्यान दें.
Love: विवादित मुद्दों से बचें.
Health: सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज सफलता पाने के लिए मेहनत और सतर्कता जरूरी है. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पहचान मिलने के संकेत हैं.
Career: कार्यक्षेत्र में संघर्ष होगा, पर परिणाम अच्छे रहेंगे.
Finance: आकस्मिक खर्चों से सतर्क रहें.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज किस्मत आपके साथ है. व्यापारिक परेशानियां खत्म होंगी. क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे.
Career: नए बिजनेस अवसर लाभदायक रहेंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
Love: परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.
Health: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
विशेष उपाय: सूर्य को प्रणाम करें.

मीन राशि (Pisces)
आज आपकी रचनात्मकता लाभ दे सकती है. व्यापारिक क्षेत्र जैसे हीरा, कोयला, चूना आदि लाभ देंगे.
Career: अचानक आई जिम्मेदारी को संभालें, अवसरों का लाभ मिलेगा.
Finance: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: दांपत्य जीवन संतुलित रहेगा.
Health: स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

20 मार्च 2026 का दिन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा?

20 मार्च 2026 का दिन वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशियों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इन राशियों को करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में लाभ मिल सकता है।

मेष राशि के जातकों को 20 मार्च 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मेष राशि के जातकों को 20 मार्च 2026 को कानूनी मामलों में तनाव से बचना चाहिए और निवेश करने से पहले गंभीरता से सोचना चाहिए। कुछ सहकर्मी नाखुश हो सकते हैं।

कर्क राशि के लिए 20 मार्च 2026 का दिन कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों को 20 मार्च 2026 को सच्चा प्यार मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को बाहरी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पैसों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।

20 मार्च 2026 को सिंह राशि के लिए विशेष उपाय क्या है?

20 मार्च 2026 को सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय यह है कि वे मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं।

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