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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे

कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे

एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल का अनोखा प्री वेडिंग शूट पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक कपल कीचड़ भरे पानी में लाश की तरह लेटा हुआ नजर आता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 12:43 PM (IST)
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आजकल शादी के पहले प्री-वेडिंग शूट काफी चर्चा में रहता है. कपल्स अलग-अलग लोकेशन पर जाकर अपना प्री-वेडिंग शूट करते हैं. आजकल कपल्स अपने शूट को अलग बनाने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन कई बार यही क्रिएटिविटी लोगों को अजीब भी लग सकती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल का अनोखा प्री-वेडिंग शूट पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rose_k01 नाम के अकाउंट से वायरल हुआ है, जिसमें एक कपल कीचड़ भरे पानी में सीधा लेटा हुआ नजर आता है. दोनों आंखें बंद किए वह ऐसे पोज दे रहे हैं, मानो कोई फिल्मी सीन शूट किया जा रहा है. वहीं आसपास खड़े फोटोग्राफर भी कीचड़ में उतरकर उन्हें डायरेक्शन देते दिखाई दे रहे हैं. यह फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और लोग मजेदार कमेंट्स भी करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार प्री वेडिंग शूट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप में देखा जा सकता है कि कपल कीचड़ से भरे पानी में एकदम स्थिर होकर लेटा हुआ है और कैमरा टीम अलग-अलग एंगल से शूट कर रही है. इसी दौरान वीडियो का कैप्शन भी काफी चर्चा में है, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को शेयर किया उन्होंने कैप्शन में लिखा प्री-वेडिंग शूट्स बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं. वहीं जहां कपल शूट के जरिए इंटरनल लव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स को यह सीन किसी रोमांटिक शूट से ज्यादा क्राईम या थ्रिलर सीन जैसा लग रहा है. दरअसल इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल्स सफेद कपड़ो में कीचड़ भरे पानी में लाश की तरह लेटे हुए हैं. वीडियो देखने पर लगता है जैसे कोई लाश पानी में तैर रही हो, जिससे इस वीडियो को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

यूजर्स ने कहा प्री-वेडिंग शूट नहीं, क्राइम पेट्रोल शूट है

यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मीम्स और मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे पोस्टमार्टम शूट तक कह दिया तो कुछ यूजर्स ने इसे क्राइम शो का सीन बता दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया बिना कैप्शन पढ़ें वीडियो देखा तो एक बार डर ही गया. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा प्री-वेडिंग शूट है या पोस्टमार्टम शूट है. वहीं किसी ने लिखा प्री-वेडिंग शूट पर पैसा बर्बाद करने का खतरा क्यों उठाना है, जब अपनी तस्वीरों को एडिट करने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं. एक और यूजर कमेंट करता है यह शादी का शूट है या सुसाइड का. इसके अलावा एक और यूजर लिखता है अगर शादी के बाद उनके बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वह भी शौक हो जाएंगे. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि यह तो कोई पोस्ट डेथ का शूट लग रहा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Mar 2026 12:37 PM (IST)
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