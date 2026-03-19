Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल 19 मार्च 2026 खास है. आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, घटस्थापना है और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) का पहला दिन भी. ऐसे में ज्योतिष की नजर से देखें तो ये सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है.

आज चंद्रमा मीन राशि में है और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. इसका असर सीधे आपके मन, फैसलों और रिश्तों पर पड़ेगा. कुछ राशियों के लिए ये दिन तरक्की और नए मौके लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को खर्च, थकान या उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है.

पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नए काम शुरू करने के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन दिन में राहु काल जैसे समय भी हैं जहां सावधानी जरूरी है. अब सवाल सीधा है कि आज किसका दिन बनेगा और किसे संभलकर चलना होगा?

मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यहां जानिए करियर, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, लकी नंबर-कलर और नवरात्रि का खास उपाय ताकि दिन आपके पक्ष में जाए, न कि आपके खिलाफ.

मेष (Aries) - 19 मार्च 2026

मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और धार्मिक कार्यों में जुड़ने का है. आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) शुरू हो रहा है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है और आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा).

करियर और वित्त:

आज करियर के लिहाज से भागदौड़ अधिक रह सकती है. चूंकि चंद्रमा बारहवें भाव में है, इसलिए ऑफिस के काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) घटस्थापना और शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन ध्यान रखें, राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान कोई भी बड़ा निवेश या नया काम शुरू करने से बचें. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना में समय बिताना आपके मन को सुकून देगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सेहत की बात करें तो आज आपको आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. काम के बीच में ब्रेक लेते रहें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Self-Reflection' और 'Spirituality' की है. नए साल की शुरुआत में सोशल मीडिया के शोर से थोड़ा दूर रहकर अपने आने वाले साल के लिए 'Goals' सेट करें. आज किसी पुराने दोस्त से अचानक बात हो सकती है. फालतू के खर्चों से बचें और अपनी 'Mental Well-being' पर फोकस करें.

लकी कलर: लाल और पीला

लकी नंबर: 1

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. चूंकि चंद्रमा मीन राशि में और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक करना और माता रानी को सफेद मिठाई का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. इससे आपके कार्यों में आ रही मानसिक बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ (Taurus) - 19 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-समृद्धि और लाभ के द्वार खोलने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) का मंगलमय आरंभ हो रहा है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे ज्योतिष में 'लाभ स्थान' कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके अटके हुए कार्यों में गति प्रदान करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है. लाभ भाव का चंद्रमा आपकी आय में वृद्धि के नए स्रोत खोल सकता है. यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है. सरकारी कार्यों या बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) घटस्थापना और नए व्यापारिक समझौतों के लिए सर्वोत्तम है. हालांकि, राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान किसी को उधार देने या बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचना चाहिए.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. परिवार के साथ नवरात्रि की तैयारी और उत्सव का आनंद लेंगे, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मीन राशि के चंद्रमा और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से पैरों में थोड़ी थकान या तलवों में जलन की शिकायत हो सकती है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Growth' और 'Abundance' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Scroll' करने के बजाय अपनी 'Manifestation List' पर काम करें. आज का दिन अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करने और मेंटर्स से सलाह लेने के लिए बेहतरीन है. फालतू के दिखावे के बजाय अपनी 'Real Values' पर फोकस करें और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: क्रीम और चमकीला सफेद

लकी नंबर: 6

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा लाभ भाव में है, इसलिए माता रानी को मिश्री और सफेद फूलों की माला अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. घर के उत्तर-पूर्व कोने में कलश स्थापना करें, इससे पूरे वर्ष घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी.

मिथुन (Gemini) - 19 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की मंगलमय शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'कर्म स्थान' कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता और नए अवसर लेकर आएगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा और बुध का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिला सकता है. सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन नए निवेश की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) घटस्थापना और नए व्यापारिक अनुबंधों के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा-पाठ का माहौल होने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको मानसिक थकान या काम के दबाव के कारण सिरदर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में हल्का भोजन लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Career Goals' और 'Hustle' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल रील देखने के बजाय अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल (जैसे LinkedIn) को अपडेट करने पर ध्यान दें. आज का दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का संकल्प लेने के लिए बेहतरीन है. अपनी 'Career Identity' पर काम करें और फालतू की गॉसिप से दूर रहें.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए माता रानी को हरे फल या इलायची अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करना आपके पूरे वर्ष की सफलता के मार्ग खोलेगा.

कर्क (Cancer) - 19 मार्च 2026

कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य में वृद्धि और आत्मिक शांति लेकर आया है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'भाग्य स्थान' कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके अटके हुए कार्यों को ईश्वरीय कृपा से पूरा करने में मदद करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के मामले में आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा लंबी दूरी की यात्राओं और उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है. यदि आप अध्यापन, लेखन या कानूनी सलाहकार हैं, तो आज आपको बड़ी पहचान मिल सकती है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतोषजनक रहेगा, पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) किसी भी धार्मिक कार्य या व्यापारिक अनुबंध के लिए श्रेष्ठ है. हालांकि, राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान अनावश्यक खर्चे करने या किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मोर्चे पर आज घर में बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा में शामिल होना आपके मन को भावनात्मक शांति प्रदान करेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन मीन राशि के प्रभाव के कारण पैरों के तलवों में हल्की जलन या दर्द हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Intuition' और 'Soul-Searching' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल रैंडम वीडियो देखने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें. आज का दिन अपने मेंटर या किसी गुरु से बात करने के लिए बहुत अच्छा है. फालतू के दिखावे से दूर रहें और अपनी 'Inner Peace' पर काम करें.

लकी कलर: दूधिया सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए माता रानी को नारियल या सफेद मिठाई का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. भगवान शिव का जलाभिषेक करें, इससे आपके जीवन में आ रही मानसिक बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का निरंतर सहयोग मिलेगा.

सिंह (Leo) - 19 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संयम और गूढ़ विषयों में रुचि जगाने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपको छिपे हुए तथ्यों और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाएगा.

करियर और वित्त:

करियर के मामले में आज का दिन 'Wait and Watch' वाली स्थिति का है. आठवें भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ बदलाव ला सकता है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है. यदि आप रिसर्च, ज्योतिष, या बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए बहुत अनुकूल नहीं है; पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) घटस्थापना के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई बड़ा जोखिम उठाएं.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसे शांति से सुलझाना ही बेहतर होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पेट से जुड़ी समस्या या जोड़ों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. तली-भुनी चीजों से परहेज करें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Transformation' और 'Shadow Work' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Trends' को फॉलो करने के बजाय अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करने का संकल्प लें. आज का दिन 'Deep Cleaning' (चाहे वो डिजिटल स्पेस हो या आपका रूम) के लिए अच्छा है. अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और फालतू के 'Online Drama' से खुद को दूर रखें.

लकी कलर: सुनहरा और केसरिया

लकी नंबर: 1

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए माता रानी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और अनार का भोग चढ़ाएं. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी.

कन्या (Virgo) - 19 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रिश्तों में मधुरता और नई साझेदारियों का है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की मंगलमय शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'विवाह और साझेदारी' का स्थान कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके निजी और व्यावसायिक संबंधों में स्थिरता लाएगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज का दिन टीम वर्क और साझेदारी के लिए बेहतरीन है. सातवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपको किसी बिजनेस पार्टनर या सहकर्मी से बड़ा सहयोग मिल सकता है. यदि आप पब्लिक डीलिंग या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभप्रद रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित है, हालांकि व्यापार विस्तार के लिए खर्च करना पड़ सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) किसी भी नए अनुबंध (Contract) पर हस्ताक्षर करने के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान निवेश से संबंधित अंतिम निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन बहुत खास है. सातवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम को और गहरा करेगी. यदि आप विवाह योग्य हैं, तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. परिवार के साथ नवरात्रि की कलश स्थापना करना आपसी तालमेल को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम लें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Collaboration' और 'Empathy' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Selfies' के बजाय अपने करीबी दोस्तों और पार्टनर के साथ बॉन्डिंग पर ध्यान दें. आज का दिन दूसरों की बात सुनने और समझने का है. फालतू के कॉम्पिटिशन से दूर रहें और अपनी 'Communication Skills' को बेहतर बनाने का संकल्प लें.

लकी कलर: गहरा हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए माता रानी को साबुत हरी मूंग और ऋतु फल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा और घर में सुख-शांति लाएगा.

तुला (Libra) - 19 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुशासन और सेवा भाव का है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'रोग, ऋण और शत्रु' का भाव कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. छठे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आपकी कार्यक्षमता विरोधियों को शांत कर देगी. यदि आप बैंकिंग, कानून या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए सफल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संभलकर चलने का है; पुराने कर्ज को चुकाने की योजना बन सकती है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) घटस्थापना और शुभ संकल्पों के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा में व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, इसलिए बातचीत के जरिए सामंजस्य बनाए रखें. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पेट में गड़बड़ी या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. नवरात्रि के उपवास के दौरान संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Self-Discipline' और 'Wellness' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Aesthetics' के बजाय अपनी डेली रूटीन और हेल्थ गोल्स को सेट करने पर ध्यान दें. आज का दिन 'Work-Life Balance' सीखने का है. फालतू के खर्चों से बचें और अपनी सेविंग्स को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप का सहारा लें.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 7

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए माता रानी को सफेद बर्फी या बताशे का भोग लगाएं. आज चंडी पाठ करना या देवी कवच का पाठ करना आपके लिए विशेष सुरक्षा कवच का काम करेगा और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 19 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और बौद्धिक विकास का है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'संतान, प्रेम और बुद्धि' का स्थान कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपकी कल्पनाशक्ति को नई ऊंचाई देगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आपकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. पांचवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो शिक्षा, कला या शेयर मार्केट से जुड़े हैं. यदि आप छात्र हैं, तो आज पढ़ाई में मन लगेगा और नई योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है; अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) नए निवेश या व्यापारिक विस्तार के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद रोमांटिक और सुखद रहेगा. पांचवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मिठास लाएगी. संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशी मिल सकती है. परिवार के साथ नवरात्रि की कलश स्थापना करना घर में सकारात्मकता लाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें, पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Creativity' और 'Self-Expression' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर कुछ 'Unique' पोस्ट करने या अपना कोई नया टैलेंट दिखाने के लिए दिन अच्छा है. आज का दिन अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का है. फालतू की ओवरथिंकिंग से दूर रहें और अपने 'Creative Flow' का आनंद लें.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून

लकी नंबर: 9

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए माता रानी को लाल फूल और गुड़ का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे.

धनु (Sagittarius) - 19 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'सुख और माता' का स्थान कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपको मानसिक स्थिरता और घर में शांति प्रदान करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज का दिन कार्यक्षेत्र में आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला है. चौथे भाव का चंद्रमा और गुरु की दृष्टि संकेत दे रही है कि आज आप अपने काम को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करेंगे. यदि आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या सुख-सुविधाओं से जुड़े बिजनेस में हैं, तो आज का दिन लाभप्रद रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च हो सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) वाहन या कोई कीमती वस्तु खरीदने के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत सुखद रहेगा. परिवार के साथ नवरात्रि की कलश स्थापना करना और माता के साथ समय बिताना आपको आंतरिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और वे आपके घरेलू कार्यों में हाथ बटाएंगे. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सीने में जकड़न या पैरों में हल्की सूजन महसूस हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें. आज उत्तर दिशा (दिशा शूल के अनुसार अपडेटेड) की यात्रा करने से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Homebody' और 'Self-Care' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Party' पोस्ट के बजाय अपने कंफर्ट ज़ोन और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें. आज का दिन अपने बेडरूम को री-डेकोरेट करने या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बेस्ट है. पुरानी कड़वाहटों को भूलकर अपनों के करीब आने का संकल्प लें.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए माता रानी को हल्दी का तिलक लगाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें. आज दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में आ रही सभी सुख-सुविधाओं की बाधाओं को दूर करेगा और समृद्धि लाएगा.

मकर (Capricorn) - 19 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'सहज और पराक्रम' का स्थान कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके संकल्पों को मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आपकी संवाद शैली और मेहनत रंग लाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपको किसी छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्रा से बड़ा लाभ हो सकता है. यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए शुभ है, विशेषकर संचार संसाधनों पर खर्च हो सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान छोटे भाई-बहनों या सहयोगियों के साथ किसी भी विवाद से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ाने का है. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना करने से घर में एकता और खुशहाली आएगी. जीवनसाथी आपके हर साहसिक निर्णय में आपका साथ देंगे. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन मीन राशि के प्रभाव के कारण कंधों या हाथों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. योग और स्ट्रेचिंग का सहारा लें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Hustle' और 'Networking' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Trends' फॉलो करने के बजाय अपनी 'Content Strategy' या किसी नई स्किल को सीखने पर ध्यान दें. आज का दिन अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने और अपनी आवाज बुलंद करने का है. फालतू के आलस्य को त्यागें और अपने 'Daily Goals' को अचीव करने का संकल्प लें.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. मकर राशि का स्वामी शनि है और चंद्रमा तीसरे भाव में है, इसलिए माता रानी को नीले फूल अर्पित करें और शाम के समय घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और साहस में वृद्धि होगी.

कुंभ (Aquarius) - 19 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए वाणी की मधुरता और संचित धन में वृद्धि करने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'धन और कुटुंब' का स्थान कहा जाता है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके निवेशों में स्थिरता लाएगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. दूसरे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, या ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष मुनाफे वाला रहेगा. निवेश के लिए आज का दिन बहुत शुभ है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) नए निवेश या सोने-चांदी की खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान परिवार में पैसों को लेकर किसी भी बहस से बचें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज का दिन परिवार के साथ मेल-जोल बढ़ाने का है. नवरात्रि की कलश स्थापना और घर में धार्मिक आयोजन से आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी. आपकी मधुर वाणी आज किसी पुराने मनमुटाव को खत्म करने में मदद करेगी. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको मुख या दांतों से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. अपनी डाइट में ज्यादा मीठा लेने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Financial Literacy' और 'Family Ties' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Show-off' करने के बजाय अपने बजट और सेविंग्स को मैनेज करना सीखें. आज का दिन अपने परिवार की पुरानी कहानियों को सुनने और अपनी जड़ों से जुड़ने का है. फालतू के 'Online Shopping' से बचें और अपनी 'Value System' को मजबूत करने का संकल्प लें.

लकी कलर: नीला और आसमानी

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और शाम को पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं. 'देवी अथर्वशीर्ष' का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

मीन (Pisces) - 19 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आत्म-विश्वास और नई पहचान का है. आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की पावन शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है (जो रात 28:54 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहा है. आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात 28:05 तक रहेगा), जो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और आकर्षण पैदा करेगा.

करियर और वित्त:

करियर के मोर्चे पर आज आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. यदि आप कला, परामर्श (Consultancy) या प्रबंधन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए शुभ है, विशेषकर खुद के व्यक्तित्व विकास (Self-growth) पर खर्च करना भविष्य में लाभ देगा. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:05 से 12:53) नए प्रोजेक्ट या घटस्थापना के लिए सर्वोत्तम है. राहु काल (दोपहर 13:59 से 15:30) के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रम या असमंजस में आकर निर्णय न लें.

प्रेम और स्वास्थ्य:

रिश्तों के मामले में आज आप भावुक और सहयोगी रहेंगे. आपकी राशि में चंद्रमा होने से पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत गहरा होगा. परिवार के साथ नवरात्रि की कलश स्थापना करना घर के वातावरण को भक्तिमय और खुशहाल बनाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, लेकिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से पैरों में हल्का भारीपन या नींद की अधिकता महसूस हो सकती है. दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Main Character Energy' वाली है. नए साल के पहले दिन सोशल मीडिया पर केवल 'Trends' फॉलो करने के बजाय अपनी खुद की ओरिजिनलिटी दिखाएं. आज का दिन खुद को री-इन्वेंट करने और अपने लुक या स्टाइल में कुछ नया बदलाव लाने का है. फालतू के 'Digital Clutter' को साफ करें और अपनी 'Personal Brand' पर ध्यान देने का संकल्प लें.

लकी कलर: पीला और सफेद

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि प्रथम दिन):

आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करें. मीन राशि का स्वामी गुरु है और चंद्रमा आपकी राशि में ही है, इसलिए माता रानी को केसरिया रंग की मिठाई या केला अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना आपके जीवन में स्थिरता लाएगा और सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायता करेगा.

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