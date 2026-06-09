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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरMangal Gochar 2026: मंगल जून में 2 बार बदलेंगे चाल, महंगाई के बीच इन 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Mangal Gochar 2026: मंगल जून में 2 बार बदलेंगे चाल, महंगाई के बीच इन 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Mangal Gochar 2026: मंगल जून में दो बार अपनी चाल बदलेंगे. 16 जून को मंगल का नक्षत्र गोचर और 21 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा. ऐसे में किन राशियों के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Mangal Gochar 2026: मंगल जून में दो बार अपनी चाल बदलेंगे. 16 जून को मंगल का नक्षत्र गोचर और 21 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा. ऐसे में किन राशियों के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है जान लें.

मंगल गोचर 2026

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मंगल 16 जून 2026 को सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में गोचर करेंगे. इसके अलावा 21 जून को वृषभ राशि में होने वाला है. ज्योतिष नजरिए से देखें तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि मंगल अग्नि तत्व और वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि से जुड़ी हुई है.
मंगल 16 जून 2026 को सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में गोचर करेंगे. इसके अलावा 21 जून को वृषभ राशि में होने वाला है. ज्योतिष नजरिए से देखें तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि मंगल अग्नि तत्व और वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि से जुड़ी हुई है.
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मंगल का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ और विस्तार लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा. इस दौरान आपकी पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम अब दिखना शुरू हो सकता है और मेहनत आपको बेहतर उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर और फायदे के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने की संभावना है और आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश या बचत की योजनाओं पर गंभीरता से काम कर सकते हैं.
मंगल का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ और विस्तार लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा. इस दौरान आपकी पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम अब दिखना शुरू हो सकता है और मेहनत आपको बेहतर उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर और फायदे के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने की संभावना है और आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश या बचत की योजनाओं पर गंभीरता से काम कर सकते हैं.
Published at : 09 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Mangal Gochar 2026 Mars Transit 2026

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