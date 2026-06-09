मंगल का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ और विस्तार लेकर आ सकता है, क्योंकि यह आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा. इस दौरान आपकी पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. लंबे समय से किए गए प्रयासों का परिणाम अब दिखना शुरू हो सकता है और मेहनत आपको बेहतर उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर और फायदे के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने की संभावना है और आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश या बचत की योजनाओं पर गंभीरता से काम कर सकते हैं.