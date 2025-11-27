वृषभ राशि 2026 करियर में अप्रत्याशित बदलाव के संकेत! नौकरी, शिक्षा और भाग्य में मिलेगी सफलता

वृषभ राशि के जीवन में नौकरी और भाग्य का स्वामी शनि हैं. यह ग्रह आपके जीवन में बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है. ऐसे में इस साल करियर के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलताएं मिलेंगी. 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु वृषभ राशि के लाभ भाव और आठवें भाव में रहेंगे, जिस वजह से रिसर्च, लॉ, पर्यटन के क्षेत्रों में स्टूड्टेंस को शिक्षा पाने का भरपूर मौका मिलेगा.