Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को लाल कपड़े में देखने का क्या है मतलब?

सपने आधी नींद या हल्की नींद में आते हैं. हर इंसान सपना देखता है. सपने में कुछ चीजों को देखकर व्यक्ति डर जाता है, तो वहीं कुछ चीजों को देखकर अच्छा महसूस होता है. तो ऐसे में आइए जानें सपने में खुद को बार-बार लाल कपड़े में देखना शुभ है या अशुभ.