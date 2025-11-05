हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को लाल कपड़े में देखने का क्या है मतलब?

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को लाल कपड़े में देखने का क्या है मतलब?

Dreaming of seeing red cloth: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को बार-बार लाल कपड़े में देखना शुभ है या अशुभ. आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में लाल कपड़े देखने का क्या है मतलब?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 05 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Dreaming of seeing red cloth: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को बार-बार लाल कपड़े में देखना शुभ है या अशुभ. आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में लाल कपड़े देखने का क्या है मतलब?

सपने में लाल कपड़े देखना शुभ है

1/6
सपने आधी नींद या हल्की नींद में आते हैं. हर इंसान सपना देखता है. सपने में कुछ चीजों को देखकर व्यक्ति डर जाता है, तो वहीं कुछ चीजों को देखकर अच्छा महसूस होता है. तो ऐसे में आइए जानें सपने में खुद को बार-बार लाल कपड़े में देखना शुभ है या अशुभ.
सपने आधी नींद या हल्की नींद में आते हैं. हर इंसान सपना देखता है. सपने में कुछ चीजों को देखकर व्यक्ति डर जाता है, तो वहीं कुछ चीजों को देखकर अच्छा महसूस होता है. तो ऐसे में आइए जानें सपने में खुद को बार-बार लाल कपड़े में देखना शुभ है या अशुभ.
2/6
सपने में लाल कपड़ा देखना शुभ माना जाता है. यह किसी मनोकामना के पूरा होने, दांपत्य जीवन में खुशहाली, आत्मविश्वास और दृढ़ता का प्रतीक हो सकता है. यह जुनून और प्रेम जैसी गहरी भावनाओं का भी संकेत हो सकता है.
सपने में लाल कपड़ा देखना शुभ माना जाता है. यह किसी मनोकामना के पूरा होने, दांपत्य जीवन में खुशहाली, आत्मविश्वास और दृढ़ता का प्रतीक हो सकता है. यह जुनून और प्रेम जैसी गहरी भावनाओं का भी संकेत हो सकता है.
3/6
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में लाल चुनरी, सिंदूर या लाल कपड़ा देखना शुभ होता है, जो आने वाले समय में आपकी मन्नत पूरी होने और सफलता प्राप्त होने का संकेत हो सकता है.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में लाल चुनरी, सिंदूर या लाल कपड़ा देखना शुभ होता है, जो आने वाले समय में आपकी मन्नत पूरी होने और सफलता प्राप्त होने का संकेत हो सकता है.
4/6
लाल रंग प्रेम और जुनून से जुड़ा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सपने में लाल कपड़े का दिखना, एक भावुक रिश्ते में प्रवेश करने या अपनी भावनाओं के प्रति उत्साहित महसूस करने का संकेत हो सकता है.
लाल रंग प्रेम और जुनून से जुड़ा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सपने में लाल कपड़े का दिखना, एक भावुक रिश्ते में प्रवेश करने या अपनी भावनाओं के प्रति उत्साहित महसूस करने का संकेत हो सकता है.
5/6
लाल रंग को ताकत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह सपना आत्मविश्वास को मजबूत करने और शुभ कार्य करने का संकेत हो सकता है.
लाल रंग को ताकत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह सपना आत्मविश्वास को मजबूत करने और शुभ कार्य करने का संकेत हो सकता है.
6/6
सपने में लाल रंग का दिखना शुभ होता है, क्योंकि लाल रंग पवित्रता और देवी मां के आशीर्वाद से जुड़ा है, जो आर्थिक लाभ और देवी की कृपा का संकेत दे सकता है.
सपने में लाल रंग का दिखना शुभ होता है, क्योंकि लाल रंग पवित्रता और देवी मां के आशीर्वाद से जुड़ा है, जो आर्थिक लाभ और देवी की कृपा का संकेत दे सकता है.
Published at : 05 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Dream Swapna Shastra

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
