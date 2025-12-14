Scorpio Horoscope 2026: बृहस्पति के वक्री होने से वजन और पेट संबंधी परेशानी की आशंका!

वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 में स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती महीनों (जनवरी-मार्च) और जुलाई के बाद पेट, पाचन, गला और छाती से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना होगा; जून के बाद स्थिति बेहतर होगी, ध्यान, योग और स्वस्थ खानपान से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक शांति भी मिलेगी.