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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanu Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: नए विचार और आइडिया से आगे बढ़ाएंगे बिजनेस, पढ़ें धनु वीकली राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: नए विचार और आइडिया से आगे बढ़ाएंगे बिजनेस, पढ़ें धनु वीकली राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: धनु राशि (Sagittarius) के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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Dhanu Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: धनु राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. धनु राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)

  • वीक स्टार्टिंग नवाचार और सामाजिक दायरे को बढ़ाने वाला साबित होगा. इस सप्ताह की शुरुआत में आप नए विचारों और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. स्टूडेंट्स को इस दौरान स्कॉलरशिप या किसी बड़े संस्थान में दाखिला मिलने की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जागेंगी. घर के माहौल में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन आपकी सूझ-बूझ और समझदारी से सब शांत हो जाएगा और परिवार में फिर से सामंजस्य बन जाएगा.
  • नए तकनीकी टैरिफ और डेटा नियमों की वजह से आपके ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, लेकिन आप अपनी समझ और अनुभव से इसका समाधान निकाल लेंगे. करियर को लेकर कुछ क्रांतिकारी विचार आपके मन में आएंगे, जिन पर अमल करने के लिए यह सही समय है और यह आगे चलकर आपके लिए सफलता का मार्ग खोल सकते हैं. कुछ बड़ी चुनौतियां वित्तीय प्रबंधन को लेकर आ सकती हैं, जिन्हें आपको विशेषज्ञों की मदद से सुलझाना होगा.
  • व्यवसाय में मिड-वीक के बाद ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी और आपकी नई योजनाएं सफल होती नजर आएंगी. ऑफिस में सीनियर आपकी क्रिएटिविटी के कायल होंगे और आपको कोई स्वतंत्र प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. सौभाग्य का साथ मिलने से आपके अटके हुए सरकारी काम अब गति पकड़ेंगे और धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे.
  • योजनाबद्ध तरीके से नेटवर्किंग करने पर आपको भविष्य के लिए बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से यह समय शुभ है, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से अचानक धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.
  • पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप कोई नया गैजेट घर ला सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. सिंगल लोगों को इस सप्ताह सोशल मीडिया के जरिए कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकती है.
  • सेहत की दृष्टि से आपको एड़ियों में दर्द या नसों की समस्या के प्रति सावधान रहना चाहिए. काम के साथ-साथ आराम और हल्का व्यायाम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, इससे पूरे सप्ताह ऊर्जा बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: Vrishchik Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: वृश्चिक राशि के बिजनेस पर पड़ेगा वैश्विक टैरिफ वॉर का असर!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:06 AM (IST)
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Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Weekly Horoscope Dhanu Rashifal 2026
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