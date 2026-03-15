हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?

बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?

ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि फोकस बनाए रखना या किसी काम में पूरी तरह फोकस लगाना चुनौती बन गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 Mar 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हमारी जिंदगी इतनी बिजी शोर-शराबे वाली हो गई है कि फोकस एक जगह टिकाना बेहद मुश्किल हो गया है. हमारे चारों ओर लगातार चीजें होती रहती हैं जो हमारा फोकस भटकाती हैं. फोन की नोटिफिकेशन, ग्रुप चैट्स की बार-बार आती टोन, घर में शाम के खाने की प्लानिंग, आते-जाते कॉल्स और कई छोटी-छोटी परेशानियां. ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि फोकस बनाए रखना या किसी काम में पूरी तरह फोकस लगाना चुनौती बन गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सही तरीका अपनाने और कुछ आदतें बदलने से हम अपने फोकस को सुधार सकते हैं और काम में पूरी तरह फोकस कर सकते हैं. 

1.  डिस्ट्रैक्शन फ्री वातावरण बनाएं - सबसे पहले, अपने काम करने की जगह को फोकस करने लायक बनाना जरूरी है. कुछ लोग पूरी चुप्पी में ही फोकस कर पाते हैं और उनके लिए साफ-सुथरी और व्यवस्थित जगह जरूरी होती है. वहीं, कुछ लोग बैकग्राउंड म्यूजिक या हल्का टीवी देखकर भी काम कर लेते हैं. कुछ को अपने डेस्क पर प्रियजनों की तस्वीरें या भगवान की मूर्ति रखने से भी सही हेडस्पेस मिलता है. मतलब हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है. जब आप जान लें कि आपको किस तरह का वातावरण पसंद है और किससे आपका फोकस भटकता है, तो आप अपनी जगह को उसी हिसाब से तैयार करें.

2. मेडिटेशन का अभ्यास करें - मेडिटेशन यानी फोकस लगाने की आदत फोकस बढ़ाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. दिन में कुछ मिनट मेडिटेट करने से आपका दिमाग शांत होता है और फोकस एक जगह टिकाना आसान हो जाता है. न्यूयॉर्क के साइकोथेरेपिस्ट डॉर्ली मिकेली के अनुसार, यह तनाव कम करके हमारी फोकस क्षमता बढ़ाता है और भटकाव से जल्दी वापस आने में मदद करता है. 

3. फिजिकल  एक्टिविटी जरूरी - अगर शरीर एक्टिव नहीं है तो दिमाग को फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है. हल्का व्यायाम, जॉगिंग, या छोटे-छोटे ब्रेक्स में कुछ स्ट्रेचिंग करना आपके फोकस को बढ़ाता है. ट्रांसलेशनल स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित की रिपोर्ट के अनुसार, नियमित व्यायाम याददाश्त और फोकस करने की क्षमता को बेहतर बनाता है. 

4. अपने काम को सही समय पर शेड्यूल करें - हर किसी की एनर्जी और फोकस की पावर अलग होती है. कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, जबकि कुछ शाम या रात में, इसलिए जरूरी कामों को उसी समय पर करना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हों. 

इसे भी पढ़ें - प्रेग्नेंसी डायबिटीज को न करें नजरअंदाज, बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है असर

5. काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटे - बड़े प्रोजेक्ट या काम को छोटे हिस्सों में बांटना फोकस बनाए रखने में मदद करता है. काम के हर हिस्से को लिस्ट और योजना के अनुसार पूरा करना आसान होता है और आपका मन भी काम में लगा रहता है. 

6. छोटे ब्रेक लें - लगातार लंबे समय तक काम करने से दिमाग थक जाता है. एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि 90 मिनट के काम के बाद 15-20 मिनट का छोटा ब्रेक लें. इस दौरान हल्की चाय, टहलना या हल्का मनोरंजन दिमाग को रिफ्रेश करता है और आप फिर से फोकस्ड हो जाते हैं. 

7. योग, मंत्र और बैलेंस डाइट अपनाएं - योग, मंत्र जप और सही पोषण भी फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं. योग और प्राणायाम से सांस और शरीर पर फोकसजाता है, मंत्र जप से मानसिक शांति मिलती है और सही खाने से एनर्जी बनी रहती है.

8.जब जरूरत हो, डॉक्टर की मदद लें - अगर बार-बार फोकस भटकता है, गुस्सा आता है, नकारात्मक विचार आते हैं या अचानक घबराहट होती है, तो यह मानसिक या शारीरिक कारणों से हो सकता है. ऐसे में किसी सीनियर सायकायट्रिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. वे काउंसलिंग और दवा के माध्यम से मदद कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें - खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Mar 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Focus Tips To Increase Focus Increasing Focus Concentrating
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
हेल्थ
प्रेग्नेंसी डायबिटीज को न करें नजरअंदाज, बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है असर
प्रेग्नेंसी डायबिटीज को न करें नजरअंदाज, बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है असर
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
हेल्थ
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO: 'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
ट्रेंडिंग
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
यूटिलिटी
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget