महाकाल दर्शन 15 मार्च 2026: आज पापों से मुक्ति का दिन! घर बैठे करें लाइव दर्शन

Mahakaleshwar Jyotirlinga 15 March 2026 Darshan: आज 15 मार्च 2026, रविवार का शुभ दिन काफी खास माना जा रहा है. आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी होने के साथ ही मीन संक्रांति भी पड़ रही है. इसके अलावा आज से ही खरमास शुरू हो चुका है, जिसके कारण आने वाले एक महीने तक शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते.

इस पवित्र दिन के मौके पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना खास फलदायी मानी जाती है. भक्त आज उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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शास्त्रों में पापमोचनी एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक

शास्त्रों में पापमोचनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कष्ट कम होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

आज भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के साथ ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है.

वहीं मीन संक्रांति के साथ आज से ही सूर्य देव का गोचर मीन राशि में हो चुका है. इस दिन स्नान, दान और भगवान की पूजा-आराधना का विशेष महत्व होता है. कई श्रद्धालु इस दिन तीर्थ स्नान कर भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं.

घर बैठे करें भगवान महाकाल के लाइव दर्शन

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. भक्त घर बैठे भी महाकाल के दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा महाकाल लाइव दर्शन की सुगम व्यवस्था की गई है. लाइव प्रसारण के जरिए देश-विदेश में बैठे श्रद्धालु भी बाबा महाकाल की भस्म आरती और दैनिक पूजा के दर्शन कर सकते हैं.

मान्यताओं के मुताबिक पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसलिए आज के दिन व्रत, पूजा, मंत्र जाप और दान का विशेष महत्व बताया गया है.

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