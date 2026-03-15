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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: रुके प्रोजेक्ट को मिलेगी गति! कुंभ राशि के लिए मिला-जुला सप्ताह

Kumbh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: रुके प्रोजेक्ट को मिलेगी गति! कुंभ राशि के लिए मिला-जुला सप्ताह

Kumbh Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: कुंभ राशि (Aquarius) के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

  • सप्ताह का शुरुआत विश्लेषण और सुधार का रहने वाला है, जिससे भविष्य की नींव मजबूत होगी. इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कामकाज और योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां सुधार करने की कोशिश करेंगे. टैरिफ की अनिश्चितता की वजह से आपके बिजनेस के एक्सपोर्ट ऑर्डर पर थोड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां आपके वर्क-लाइफ बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं, जिन्हें सूझ-बूझ और धैर्य से हल करना होगा. स्टूडेंट्स को इस दौरान अपनी नोट्स और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है. यदि वे नियमित अभ्यास बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • घर में भाई-बहनों के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, लेकिन आपकी मध्यस्थता और समझदारी से मामला सुलझ जाएगा और परिवार में फिर से सामंजस्य बन जाएगा. व्यवसाय में मिड-वीक तक स्थिरता आएगी और आप अपनी लागत को कम करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आगे चलकर लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी.
  • ऑफिस में सीनियर की मदद से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है और कामकाज में नई गति आएगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय निवेश के लिए माध्यम है, इसलिए बड़े जोखिम लेने से बचें और सोच-समझकर ही कदम उठाएं. योजनाबद्ध तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करने पर आपको करियर में नई ऊंचाई प्राप्त होगी.
  • मार्केट में फंसा हुआ धन मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए सब्र से काम लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हें आपके समय और सहयोग की जरूरत हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आप पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं.
  • लव लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा बोरिंग रह सकता है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी. सेहत की दृष्टि से आपको पाचन तंत्र और खानपान का विशेष ख्याल रखना है, इसलिए जंक फूड से पूरी तरह बचें और हल्का, संतुलित भोजन करें. वीकेंड में आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपकी सारी थकान मिट जाएगी और मन प्रसन्न हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: वैश्विक युद्ध का असर, मकर राशि वाले निवेश व बिजनेस में बरते सावधानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope
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