Surya Grahan: दिन में दिखेंगे तारे सूरज हो जाएगा गायब, जानें कब घटेगी ग्रहण की ऐसी अद्भुत घटना

Surya Grahan: दिन में दिखेंगे तारे सूरज हो जाएगा गायब, जानें कब घटेगी ग्रहण की ऐसी अद्भुत घटना

Surya Grahan: 2 अगस्त 2027 को सदी का दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. जब करीब 6 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा, दिन में तारे दिखेंगे और तापमान 5-10 डिग्री कम हो सकता है. यह अद्भुत नजारा हकीकत में देखा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Dec 2025 05:46 PM (IST)
Surya Grahan: 2 अगस्त 2027 को सदी का दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. जब करीब 6 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा, दिन में तारे दिखेंगे और तापमान 5-10 डिग्री कम हो सकता है. यह अद्भुत नजारा हकीकत में देखा जाएगा.

सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण

दिन के समय अचानक अंधेरा छा जाए तो सोचिए यह कैसा लगेगा. लेकिन यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत होगी, जिसे दुनिया बहुत जल्द पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखेगी और इसकी साक्षी बनेगी.
दिन के समय अचानक अंधेरा छा जाए तो सोचिए यह कैसा लगेगा. लेकिन यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत होगी, जिसे दुनिया बहुत जल्द पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखेगी और इसकी साक्षी बनेगी.
साल 2027 में सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी. इस दौरान दुनिया में अंधेरा छा जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुसार, आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट तक ही रहता है. लेकिन यह ग्रहण 6 मिनट से अधिक समय तक रहेगा. इसलिए इसे दुर्लभ ग्रहण कहा जा रहा है.
साल 2027 में सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी. इस दौरान दुनिया में अंधेरा छा जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुसार, आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट तक ही रहता है. लेकिन यह ग्रहण 6 मिनट से अधिक समय तक रहेगा. इसलिए इसे दुर्लभ ग्रहण कहा जा रहा है.
Published at : 18 Dec 2025 05:46 PM (IST)
Surya Grahan Solar Eclipse 2027 Longest Solar Eclipse Astronomy Event

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

