साल 2027 में सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी. इस दौरान दुनिया में अंधेरा छा जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुसार, आमतौर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट तक ही रहता है. लेकिन यह ग्रहण 6 मिनट से अधिक समय तक रहेगा. इसलिए इसे दुर्लभ ग्रहण कहा जा रहा है.