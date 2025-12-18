एक्सप्लोरर
Surya Grahan: दिन में दिखेंगे तारे सूरज हो जाएगा गायब, जानें कब घटेगी ग्रहण की ऐसी अद्भुत घटना
Surya Grahan: 2 अगस्त 2027 को सदी का दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. जब करीब 6 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा, दिन में तारे दिखेंगे और तापमान 5-10 डिग्री कम हो सकता है. यह अद्भुत नजारा हकीकत में देखा जाएगा.
सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण
Published at : 18 Dec 2025 05:46 PM (IST)
