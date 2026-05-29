Vastu Shastra: सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में हर छोटे-बड़े काम के लिए विशेष नियम और उपाय बताए गए हैं. सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक, और घर से बाहर निकलने से लेकर वापस लौटने तक की हमारी आदतें हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. अक्सर लोग सुबह की भागदौड़ में बिना किसी नियम के घर से निकल जाते हैं और शाम को भारी मन या थकान के साथ वापस लौटते हैं.

आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि घर से निकलते और वापस लौटते समय कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाया जाए, तो जीवन से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) पूरी तरह दूर हो सकती है. आइए जानते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में.

1. घर से निकलते समय कहें ये एक जादुई वाक्य

भारतीय संस्कृति में घर से बाहर कदम रखने से पहले ईश्वर का स्मरण करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है. जब भी आप किसी जरूरी काम, नौकरी, बिजनेस या यात्रा के लिए घर से निकलें, तो सबसे पहले अपने घर के मुख्य मंदिर या पूजा स्थल के सामने जाएं. भगवान को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें.

इस दौरान शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विदा लेते समय कभी भी “हम जा रहे हैं” नहीं कहना चाहिए. इसके बजाय हमेशा “प्रभु, हम आ रहे हैं” या “ईश्वर, मैं थोड़ी देर में आता हूं” कहना अधिक शुभ और सकारात्मक माना जाता है. ऐसा कहने से व्यक्ति का भगवान के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव बना रहता है. यह वाक्य एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय होती है और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

2. घर लौटने पर ईश्वर का आभार (Gratitude) जताना न भूलें

अक्सर लोग काम खत्म होने के बाद जब घर लौटते हैं, तो सीधे अपने कमरों में चले जाते हैं या मोबाइल-टीवी में व्यस्त हो जाते हैं. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आदत सही नहीं है. जिस तरह जाते समय भगवान की अनुमति जरूरी है, उसी तरह वापस आने पर उनका धन्यवाद (Thanksgiving) करना भी बेहद आवश्यक है.

जब भी आप बाहर से लौटें, तो हाथ-पैर धोकर सबसे पहले घर के मंदिर में जाएं. भगवान के सामने सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा से कहें, “प्रभु, मैं सकुशल वापस आ गया हूं, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद.” यह छोटी सी आदत व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता (Gratitude) का भाव विकसित करती है. जब आप ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो मानसिक तनाव तुरंत कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन को असीम शांति का अनुभव होता है.

3. नमक का यह उपाय सोख लेगा सारी नकारात्मकता

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक (Absorber) माना गया है. बाहर की दुनिया में कई तरह की नकारात्मक शक्तियां और नजर दोष होते हैं, जो अनजाने में हमारे साथ घर में प्रवेश कर जाते हैं.

उपाय: घर के चारों कोनों में किसी कागज या छोटी कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक या सेंधा नमक रख दें.





घर के चारों कोनों में किसी कागज या छोटी कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक या सेंधा नमक रख दें. लाभ: यह नमक घर के भीतर मौजूद और बाहर से आने वाली हर तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित कर लेता है. जब आप शाम को या अगले दिन बाहर से वापस लौटें, तो इस नमक को बिना छुए सीधे सिंक या बहते पानी में बहा दें. ऐसा करने से घर का वातावरण हमेशा शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक बना रहता है.

इन छोटे-छोटे और बेहद सरल आध्यात्मिक उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या (Daily Routine) का हिस्सा बनाने से न केवल घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है, बल्कि पारिवारिक कलह भी दूर होती है. भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, निरंतर आभार की भावना और घर की ऊर्जा को शुद्ध रखने के ये प्रयास व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं. यदि आप भी अपने जीवन में लगातार बाधाओं या तनाव का सामना कर रहे हैं, तो आज से ही इन उपायों को आजमाना शुरू करें.

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