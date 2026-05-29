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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर के चारों कोनों में नमक रखने से क्या होता है? जानिए वास्तु शास्त्र का यह चमत्कारी उपाय

Vastu Tips: घर के चारों कोनों में नमक रखने से क्या होता है? जानिए वास्तु शास्त्र का यह चमत्कारी उपाय

Vastu Shastra: घर से निकलते समय 'प्रभु, हम आ रहे हैं' कहें और लौटने पर मंदिर में आभार जताएं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घर के कोनों में सेंधा नमक रखें और बाहर से आने के बाद उसे पानी में बहा दें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 May 2026 10:16 AM (IST)
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Vastu Shastra: सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में हर छोटे-बड़े काम के लिए विशेष नियम और उपाय बताए गए हैं. सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक, और घर से बाहर निकलने से लेकर वापस लौटने तक की हमारी आदतें हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. अक्सर लोग सुबह की भागदौड़ में बिना किसी नियम के घर से निकल जाते हैं और शाम को भारी मन या थकान के साथ वापस लौटते हैं.

आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि घर से निकलते और वापस लौटते समय कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाया जाए, तो जीवन से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) पूरी तरह दूर हो सकती है. आइए जानते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में.

1. घर से निकलते समय कहें ये एक जादुई वाक्य

भारतीय संस्कृति में घर से बाहर कदम रखने से पहले ईश्वर का स्मरण करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है. जब भी आप किसी जरूरी काम, नौकरी, बिजनेस या यात्रा के लिए घर से निकलें, तो सबसे पहले अपने घर के मुख्य मंदिर या पूजा स्थल के सामने जाएं. भगवान को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें.

इस दौरान शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विदा लेते समय कभी भी “हम जा रहे हैं” नहीं कहना चाहिए. इसके बजाय हमेशा “प्रभु, हम आ रहे हैं” या “ईश्वर, मैं थोड़ी देर में आता हूं” कहना अधिक शुभ और सकारात्मक माना जाता है. ऐसा कहने से व्यक्ति का भगवान के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव बना रहता है. यह वाक्य एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय होती है और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

2. घर लौटने पर ईश्वर का आभार (Gratitude) जताना न भूलें

अक्सर लोग काम खत्म होने के बाद जब घर लौटते हैं, तो सीधे अपने कमरों में चले जाते हैं या मोबाइल-टीवी में व्यस्त हो जाते हैं. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आदत सही नहीं है. जिस तरह जाते समय भगवान की अनुमति जरूरी है, उसी तरह वापस आने पर उनका धन्यवाद (Thanksgiving) करना भी बेहद आवश्यक है.

जब भी आप बाहर से लौटें, तो हाथ-पैर धोकर सबसे पहले घर के मंदिर में जाएं. भगवान के सामने सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा से कहें, “प्रभु, मैं सकुशल वापस आ गया हूं, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद.” यह छोटी सी आदत व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता (Gratitude) का भाव विकसित करती है. जब आप ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो मानसिक तनाव तुरंत कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन को असीम शांति का अनुभव होता है.

3. नमक का यह उपाय सोख लेगा सारी नकारात्मकता

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक (Absorber) माना गया है. बाहर की दुनिया में कई तरह की नकारात्मक शक्तियां और नजर दोष होते हैं, जो अनजाने में हमारे साथ घर में प्रवेश कर जाते हैं.

  • उपाय: घर के चारों कोनों में किसी कागज या छोटी कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक या सेंधा नमक रख दें.

  • लाभ: यह नमक घर के भीतर मौजूद और बाहर से आने वाली हर तरह की नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित कर लेता है. जब आप शाम को या अगले दिन बाहर से वापस लौटें, तो इस नमक को बिना छुए सीधे सिंक या बहते पानी में बहा दें. ऐसा करने से घर का वातावरण हमेशा शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक बना रहता है.

इन छोटे-छोटे और बेहद सरल आध्यात्मिक उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या (Daily Routine) का हिस्सा बनाने से न केवल घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है, बल्कि पारिवारिक कलह भी दूर होती है. भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, निरंतर आभार की भावना और घर की ऊर्जा को शुद्ध रखने के ये प्रयास व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं. यदि आप भी अपने जीवन में लगातार बाधाओं या तनाव का सामना कर रहे हैं, तो आज से ही इन उपायों को आजमाना शुरू करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 29 May 2026 10:16 AM (IST)
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