Kal Ka Rashifal 30 May 2026: शनिवार को बदलेगी इन 4 राशियों की चाल, जानें अपनी लव लाइफ, करियर और शुभ मुहूर्त का पूरा हाल
Kal Ka Rashifal: 30 मई 2026 का राशिफल, लक्ष्मीनारायण व शिव योग से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत. जानें मेष से मीन तक का भाग्य, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सटीक उपाय. पढ़ें कल का राशिफल!
Kal Ka Rashifal: 30 मई 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:58 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी.
आज का दिन कई शुभ और राजयोगों का अनूठा संगम लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग के साथ-साथ लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग और शिव योग का महासंयोग बन रहा है.
इसके अलावा, आज मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक योग का और मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. चंद्रमा सुबह 06:39 पर तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे.
आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के किस्मत के तारे क्या कहते हैं.
मेष राशि (Aries)
करियर और लाइफस्टाइल में नए बदलावों का दिन!
- कैसा रहेगा दिन: आज का दिन आपके फेवर में रहने वाला है. अगर कोई काम लंबे समय से अटका था, तो आज उसके पूरे होने की पूरी संभावना है, जिससे मन खुश रहेगा.
- क्या करें नया: आज आप काम को आसान बनाने के लिए किसी नए आइडिया या शॉर्टकट (स्मार्ट वर्क) पर विचार कर सकते हैं.
- गुरु मंत्र: कोई भी नया काम शुरू करने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें. अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा.
- प्लैनिंग: दोस्तों या परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है.
वृष राशि (Taurus)
नई उमंग और दोस्तों का साथ!
- वर्कप्लेस अपडेट: ऑफिस या कार्यस्थल पर आज सहकर्मियों (Colleagues) का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका वर्कलोड कम होगा. किसी सीनियर से मिली सलाह आज बेहद काम आएगी.
- सोशल लाइफ: आज शाम को किसी बर्थडे पार्टी या सोशल इवेंट में जाने का मौका मिल सकता है, जहां किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात होगी.
- स्टूडेंट्स स्पेशल: इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को और बेहतर और ट्रैक पर लाने के लिए डेली रूटीन में कुछ कूल बदलाव करेंगे.
मिथुन राशि (Gemini)
धैर्य रखें, विरोधी होंगे पस्त!
- माइंडसेट: आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य (Patience) ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. स्थितियां जल्द ही आपके कंट्रोल में आ जाएंगी.
- सावधानी: आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, बेस्ट तरीका है कि उन्हें पूरी तरह इग्नोर करें और आगे बढ़ें.
- बिजनेस टिप: अगर किसी नए बिजनेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट की राय के बिना कदम न बढ़ाएं. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी.
कर्क राशि (Cancer)
मान-सम्मान में बढ़ोतरी और अपनों का सपोर्ट!
- गुड न्यूज़: आज आपको संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशी मिल सकती है. पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा.
- वर्कलाइफ: ऑफिस में आज कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. अपनी स्किल्स और काबिलियत पर भरोसा रखें, सफलता निश्चित है.
- चिल वाइब्स: आज का कुछ समय आप खुद को रिलैक्स करने और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में बिताएंगे.
सिंह राशि (Leo)
अचानक यात्रा के योग और बिजनेस में बंपर मुनाफा!
- ट्रैवल अलर्ट: ऑफिस के किसी जरूरी काम की वजह से आज आपको अचानक ट्रेवल करना पड़ सकता है. इस यात्रा के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा.
- बिजनेस अपडेट: बेकरी या फूड बिजनेस से जुड़े लोगों को आज उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा होने वाला है.
- रिलेशनशिप: मैरिड लाइफ में रोमांस और खुशहाली बनी रहेगी. शाम को पार्टनर के साथ आउटिंग का प्लान बन सकता है. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.
कन्या राशि (Virgo)
महत्वपूर्ण फैसलों और फोकस का दिन!
- करियर: आज आपको अपने काम करने के पुराने तौर-तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मौजूदा स्थिति है, उसी पर पूरा फोकस रखें.
- बिजनेस (वूमेन स्पेशल): इस राशि की जो महिलाएं खुद का बिजनेस या फ्रीलांसिंग कर रही हैं, उनका दिन आज काफी बिजी रहने वाला है.
- लाइफस्टाइल: सोशल और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. नेगेटिव वाइब्स या टॉक्सिक लोगों से आज दूरी बनाकर रखें.
तुला राशि (Libra)
रोमांचक ऑफर्स और खुशियों से भरा शनिवार!
- करियर/क्रिएटिविटी: संगीत, आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लॉटरी जैसा हो सकता है; फिल्म इंडस्ट्री या किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर आ सकता है.
- हेल्थ & वाइब्स: सेहत के मामले में आप खुद को सुपर-फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए भी दिन शानदार है.
- सोशल लाइफ: शाम का समय दोस्तों के साथ बीतेगा, जहां फ्यूचर गोल्स को लेकर गंभीर लेकिन मजेदार चर्चा हो सकती है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आर्थिक पक्ष मजबूत, वाणी पर रखें कंट्रोल!
- मनी मैटर: आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. खासकर मेडिकल स्टोर या हेल्थ सेक्टर से जुड़े बिजनेसमैन को उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा.
- वर्क स्टाइल: प्रोफेशनल लाइफ में आज कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. मीटिंग्स में आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और लोग आपकी प्लानिंग से इम्प्रेस होंगे.
- चेतावनी: आज किसी भी वाद-विवाद से बचने के लिए अपनी भाषा और वाणी पर संयम रखें.
धनु राशि (Sagittarius)
काम में रहें व्यस्त, फालतू बातों से रहें मस्त!
- फोकस: आज अपने काम से काम रखना ही आपके लिए बेहतर होगा. बेवजह दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने या अनुचित कार्यों से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
- फैमिली वाइब्स: परिवार के सीनियर मेंबर्स का एक्सपीरियंस और गाइडेंस आज आपके बहुत काम आएगा. बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा.
- मेंटल हेल्थ: ओवरथिंकिंग (जरूरत से ज्यादा सोचने) की वजह से आज मानसिक तनाव या उलझन हो सकती है. चिल करें!
मकर राशि (Capricorn)
फाइनेंशियल डिसीजन्स के लिए परफेक्ट दिन!
- मनी टिप: आज आप कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल फैसले ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपकी आर्थिक स्थिति और घर के बजट को सुधारने में मददगार साबित होंगे.
- बिजनेस ग्रोथ: बिजनेस को स्केल करने या बढ़ाने के कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे.
- बॉन्डिंग: जीवन में चल रही किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए अपने पिता से बात शेयर करें, तुरंत समाधान मिलेगा. निवेश के लिए बड़ों की सलाह जरूर लें.
कुंभ राशि (Aquarius)
स्टूडेंट्स को जॉब का ईमेल और कन्फ्यूजन का एंड!
- स्टूडेंट्स स्पेशल: इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बड़ा हो सकता है; किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से जॉब ऑफर या इंटरव्यू का ईमेल आ सकता है.
- बिजनेस स्ट्रेटेजी: आज आपका पूरा फोकस मार्केटिंग और अपने काम के प्रमोशन पर होना चाहिए. सही स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो तगड़ा फायदा होगा.
- अलर्ट: आज दिमाग में चल रहे कई उलझे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिससे कन्फ्यूजन दूर होगा. हालांकि, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें.
मीन राशि (Pisces)
तरक्की के नए रास्ते और अचानक धन लाभ!
- करियर ग्राफ: पहले शुरू किया गया कोई प्रोजेक्ट या काम आज सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.
- मनी गेन: अचानक कहीं से अटका हुआ पैसा या धन लाभ होने से चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी.
- एक्स-फैक्टर: मुसीबतों और मुश्किल परिस्थितियों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी एबिलिटी आज आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी.
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