Rashifal Today: आज का दिन कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है, तो वहीं कुछ को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की चाल के अनुसार, आज करियर, व्यापार और लव लाइफ के मामले में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है.

मशहूर ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानिए कि आज किन राशियों की चमकेगी किस्मत, कहां बरतनी होगी सावधानी और किन उपायों से दूर होंगे सारे कष्ट. अपना भाग्य जानने के लिए पढ़ें आज का पूरा राशिफल.

1. कुंभ राशि (Aquarius Horoscope Today)

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण आज बेहद खुशहाल रहेगा. शाम के समय दोस्तों के साथ भी आपका समय अच्छा गुजरेगा और सामाजिक मंचों पर आपकी उपस्थिति सराही जाएगी.

करियर और व्यापार

करियर के मोर्चे पर आज आपको हर काम में भरपूर सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. कार्यस्थल पर आप अपने सभी अधूरे कामों को समय पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे. यह समय व्यापार में लाभ के लिए श्रेष्ठ है, इसलिए नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें. आपके यश और कीर्ति में इजाफा होगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में नए द्वार खोलेगा.

लव लाइफ (प्रेम और वैवाहिक जीवन)

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन बहुत ही शुभ और मधुर है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में पहले की तुलना में गहरी मजबूती आएगी. पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा और आप अपने दिल की बातें आसानी से साझा कर पाएंगे. दोपहर के बाद का समय रोमांस और खुशियों के लिए उत्तम है, जिससे आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा और किसी भी परेशानी से आज आप आराम से निपट लेंगे.

सावधानी

दोपहर के बाद जब आप शॉपिंग या मनोरंजन पर जाएं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से बचें. बाहर खाने-पीने में सावधानी बरतें ताकि सेहत बनी रहे.

उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे ग्रहों की शांति होगी और सफलता में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: केसरिया

केसरिया शुभ अंक: 5

मीन राशि (Pisces Horoscope Today)

पारिवारिक जीवन

आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ और सुखद रहने वाला है. घर के वातावरण में सुख-शांति का प्रभाव बना रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. मित्रों या रिश्तेदारों के साथ हुई मुलाकात आपको बहुत आनंद देगी. किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र की ओर से कोई विशेष उपहार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल और भी बढ़ जाएगा.

करियर और व्यापार

करियर के क्षेत्र में आज आपकी विशेष रूप से कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों की ओर रुचि बढ़ेगी. दोपहर के बाद का समय आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत अनुकूल है, इसलिए नए निवेश या व्यापारिक सौदों पर विचार कर सकते हैं. आपके विरोधियों के सामने आप सफल रहेंगे और पिछले समय से अधूरे पड़े काम आज पूरे हो सकते हैं.

लव लाइफ

प्रेम जीवन में आज का दिन मधुरता लेकर आया है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी कलात्मक या मनोरंजक जगह पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. अगर आप किसी उपहार की उम्मीद कर रहे थे, तो वह आज पूरी हो सकती है.

स्वास्थ्य

आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को आराम करें. योग या ध्यान से आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

सावधानी

इस दिन सबसे बड़ी सावधानी दोपहर बाद बरतने की जरूरत है. इस समय आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन आ सकता है. अपनी वाणी और मन पर संयम बरतें, क्योंकि कहीं गलत बातें निकल जाएं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं. गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें.

उपाय: दिन की शुरुआत अच्छी हो और क्रोध पर काबू पाने के लिए काले तिल का दान करें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी.

शुभ रंग: नीला

नीला शुभ अंक: 8

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