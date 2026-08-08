Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन व भौतिक सुविधा स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज भौतिक सुख-सुविधाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कुंभ राशि के जातकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. ग्रहों का गोचर आपके विपरीत रहने से बिजनेस में कुछ अनावश्यक और अचानक खर्चे होने की आशंका है, जो आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं. व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक गहराई से मनन व चिंतन करने की जरूरत है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि अपने एम्प्लॉइड पर्सन (कर्मचारियों) के साथ व्यवहार हमेशा अच्छा रखें; उनके साथ किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव करने या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. दफ्तर में आपकी उपस्थिति और एकाग्रता माहौल को अनुशासित रखेगी, लेकिन विरोधी या गुप्त शत्रु (Enemies) उस स्थिति को बिगाड़ने के प्रयास में लगे रहेंगे. एम्प्लॉइड पर्सन ऑफिशियल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पिछली गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा न दोहराएं. वर्कप्लेस पर कुछ बदलाव होने के कारण आपको सीनियर्स और जूनियर्स का सहयोग थोड़ा कम मिल पाएगा, इसलिए स्व-प्रयासों पर ही भरोसा रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज जीवनसाथी का सहयोग आपको बहुत राहत देगा. आपका लाइफ पार्टनर आज बुद्धिमानी और समझदारी भरी बातें करेगा. उनकी दी गई किसी खास सलाह को मानकर आपको अपने काम को आगे बढ़ाने या किसी उलझन को सुलझाने का नया तरीका मिल सकता है. परिजनों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. स्टूडेंट्स की दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जाने की प्लानिंग अचानक सेहत गड़बड़ा जाने के कारण कैंसिल हो सकती है. अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें.

चौथे चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक थकावट, सुस्ती या पेट/मौसम से जुड़ी खराबी रह सकती है. सेहत में गिरावट के कारण आज आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और पर्याप्त आराम करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनिवार और सावन के शुभ अवसर पर भगवान शिवजी का जल व दूध से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे परेशानियां दूर होंगी.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या अपशब्द का प्रयोग करने से बचें.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या चुनौती मिलेगी?

Ans. वर्कप्लेस पर बदलाव के कारण सहयोग कम मिलेगा और विरोधी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में किससे सही मार्गदर्शन मिलेगा?

Ans. जीवनसाथी की बुद्धिमानी भरी सलाह से आपको अपने काम को आगे बढ़ाने और समस्याओं को हल करने का नया रास्ता मिलेगा.

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