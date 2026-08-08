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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडBlood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट

Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट

BP Control: ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ बीपी हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही समस्या बन चुका है. लंबे समय तक बीपी कंट्रोल में न रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Aug 2026 09:55 AM (IST)
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Vegetables To Lower High Blood Pressure: आजकल हाई ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ बीपी हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही समस्या बन चुका है. लंबे समय तक बीपी कंट्रोल में न रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी और आंखों से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है. अच्छी बात यह है कि दवाओं के साथ सही खानपान भी बीपी को कंट्रोल रखने में अहम भूमिका निभाता है. खासतौर पर कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जिनमें मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी अपनी डाइट के जरिए बीपी को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो इन सब्जियों को रोजाना के भोजन में जरूर शामिल करें.

पालक

पालक हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सबसे फायदेमंद हरी सब्जियों में गिनी जाती है. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. ये पोषक तत्व ब्लड वेसल्स को आराम देने और शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने में सहायता मिल सकती है.

चुकंदर

चुकंदर प्राकृतिक नाइट्रेट्स का अच्छा स्रोत है. शरीर में पहुंचने के बाद ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में मदद करता है. इससे ब्लड का फ्लो बेहतर होता है और बीपी कम करने में मदद मिल सकती है.


Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट

मेथी

मेथी की पत्तियों में फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. नियमित रूप से मेथी का सेवन करने से दिल की सेहत बेहतर रहती है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है.

ब्रोकली

ब्रोकली में फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है. ये सभी पोषक तत्व ब्लड वेसल्स के बेहतर कामकाज में मदद करते हैं और हाई बीपी के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं.

 लौकी

लौकी में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है और सोडियम बहुत कम होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी मदद कर सकती है. गर्मियों में लौकी का सेवन शरीर के लिए और भी फायदेमंद माना जाता है.


Blood Pressure Diet: आपका बीपी कंट्रोल करेंगी ये सब्जियां, देख लें लिस्ट

 टमाटर

टमाटर में लाइकोपीन, पोटैशियम और विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये दिल की सेहत को बेहतर बनाने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. सलाद, सब्जी या सूप के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है.

गाजर

गाजर सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, बल्कि दिल के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.

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शकरकंद

शकरकंद में पोटैशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है.

पत्तागोभी

पत्तागोभी में फाइबर, विटामिन-के और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इसे नियमित डाइट का हिस्सा बनाने से दिल की सेहत बेहतर बनी रह सकती है और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.

सहजन 

सहजन की फली और पत्तियां दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इनमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और बीपी को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं.

क्यों फायदेमंद हैं ये सब्जियां?

mayoclinic के अनुसार, इन सब्जियों में मौजूद पोटैशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है. वहीं मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को आराम देता है और फाइबर दिल की सेहत को बेहतर बनाता है. अगर इन्हें कम नमक और कम तेल में पकाकर खाया जाए, तो इनके फायदे और बढ़ सकते हैं.

सिर्फ सब्जियां खाना ही काफी नहीं

अगर आप बीपी को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो सब्जियों के साथ कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी जरूरी हैं. रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें, नमक का सेवन सीमित रखें, पर्याप्त पानी पिएं, तनाव कम करें और अच्छी नींद लें. अगर डॉक्टर ने दवा दी है, तो उसे बिना सलाह बंद न करें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
High Blood Pressure BLOOD PRESSURE BP Control
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