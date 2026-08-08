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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रक्या आपके मकान नंबर का जोड़ 4, 7 या 8 आता है? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से ऐसे घरों का रहस्य और उपाय

क्या आपके मकान नंबर का जोड़ 4, 7 या 8 आता है? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से ऐसे घरों का रहस्य और उपाय

Numerology: मकान नंबर 4, 7 या 8 वाले घरों में क्यों नहीं टिकता पैसा? जानिए ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से इसके पीछे का अंकज्योतिषीय कारण और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के सरल उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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House No. Numerology: अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार, हमारे जीवन पर अंकों का बहुत गहरा असर पड़ता है. जिस तरह हमारी जन्मतिथि हमारे स्वभाव और भविष्य को तय करती है, ठीक उसी तरह हमारे मकान का नंबर भी घर की ऊर्जा, सुख-शांति और आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. अक्सर देखा गया है कि दिन-रात मेहनत करने के बावजूद कुछ घरों में अचानक वित्तीय परेशानियां बढ़ने लगती हैं और बजट बिगड़ जाता है. ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण आपके हाउस नंबर का एकल योग (Single Digit Sum) हो सकता है.

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यदि आपके मकान नंबर का कुल योग 4 बनता है, तो इस पर राहु ग्रह का प्रभाव माना जाता है. राहु की ऊर्जा के कारण ऐसे घरों में अनचाहे और अचानक आने वाले खर्चे लगातार बने रहते हैं, जिससे पैसों की बचत करना काफी मुश्किल हो जाता है. वहीं, जिन घरों का योग 7 आता है, उस पर केतु का प्रभाव रहता है.

यह नंबर मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बात व्यापार, नौकरी और धन के प्रवाह की आती है, तो यह आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है. इसके अलावा, यदि मकान नंबर का योग 8 बनता है, तो इसके स्वामी शनि देव हैं. अंकज्योतिष में 8 नंबर को संघर्ष और देरी का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को करियर और वित्तीय मामलों में अत्यधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

अपने मकान नंबर का योग निकालना बेहद आसान है. उदाहरण के लिए, यदि आपके घर का नंबर 304 है, तो इसे 3 + 0 + 4 = 7 की तरह जोड़ें. यदि आपका फ्लैट नंबर D-202 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में D का मान 4 मानकर 4 + 2 + 0 + 2 = 8 निकाल सकते हैं.

अगर आपके घर का योग 4, 7 या 8 आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आप कुछ बेहद आसान उपाय करके घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं. इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ का शुभ प्रतीक लगाएं, प्रवेश द्वार के पास तुलसी या मनी प्लांट का पौधा रखें, या अपनी नेमप्लेट के कोने में एक छोटा सा +1 लिखकर अपने मकान के कुल योग की ऊर्जा को आसानी से संतुलित कर लें.

यह भी पढ़े- Vastu Tips: दूसरों की 3 चीजों का इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान, वास्तु शास्त्र में माना गया है अशुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 08 Aug 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Rahu Dosha NUMEROLOGY House Number Numerology
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