House No. Numerology: अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार, हमारे जीवन पर अंकों का बहुत गहरा असर पड़ता है. जिस तरह हमारी जन्मतिथि हमारे स्वभाव और भविष्य को तय करती है, ठीक उसी तरह हमारे मकान का नंबर भी घर की ऊर्जा, सुख-शांति और आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. अक्सर देखा गया है कि दिन-रात मेहनत करने के बावजूद कुछ घरों में अचानक वित्तीय परेशानियां बढ़ने लगती हैं और बजट बिगड़ जाता है. ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण आपके हाउस नंबर का एकल योग (Single Digit Sum) हो सकता है.

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यदि आपके मकान नंबर का कुल योग 4 बनता है, तो इस पर राहु ग्रह का प्रभाव माना जाता है. राहु की ऊर्जा के कारण ऐसे घरों में अनचाहे और अचानक आने वाले खर्चे लगातार बने रहते हैं, जिससे पैसों की बचत करना काफी मुश्किल हो जाता है. वहीं, जिन घरों का योग 7 आता है, उस पर केतु का प्रभाव रहता है.

यह नंबर मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बात व्यापार, नौकरी और धन के प्रवाह की आती है, तो यह आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है. इसके अलावा, यदि मकान नंबर का योग 8 बनता है, तो इसके स्वामी शनि देव हैं. अंकज्योतिष में 8 नंबर को संघर्ष और देरी का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को करियर और वित्तीय मामलों में अत्यधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

अपने मकान नंबर का योग निकालना बेहद आसान है. उदाहरण के लिए, यदि आपके घर का नंबर 304 है, तो इसे 3 + 0 + 4 = 7 की तरह जोड़ें. यदि आपका फ्लैट नंबर D-202 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में D का मान 4 मानकर 4 + 2 + 0 + 2 = 8 निकाल सकते हैं.

अगर आपके घर का योग 4, 7 या 8 आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आप कुछ बेहद आसान उपाय करके घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं. इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ का शुभ प्रतीक लगाएं, प्रवेश द्वार के पास तुलसी या मनी प्लांट का पौधा रखें, या अपनी नेमप्लेट के कोने में एक छोटा सा +1 लिखकर अपने मकान के कुल योग की ऊर्जा को आसानी से संतुलित कर लें.

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