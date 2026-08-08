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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 8 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मीन राशि वालों की इच्छाशक्ति, बिजनेस में जनसंपर्क से मिलेगी नई पहचान

Meen Rashifal 8 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मीन राशि वालों की इच्छाशक्ति, बिजनेस में जनसंपर्क से मिलेगी नई पहचान

Pisces Horoscope Today 8 August 2026: 3रे चंद्रमा व ध्रुव योग से बढ़ेगी मीन राशि वालों की इच्छाशक्ति, बिजनेस को मिलेगी नई पहचान! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटी यात्राएं व भाई-बहन स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी इच्छाशक्ति और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए प्रगतिशील रहेगा. मार्केट में अपने जनसंपर्क (Public Relations) का दायरा और बढ़ाएं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स की पकड़ बढ़ेगी और बिजनेस को नई पहचान मिलेगी. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं, इसलिए प्रयासरत रहें और अपने व्यावसायिक हिसाब-किताब में पूरी पारदर्शिता (Transparency) रखें. हालांकि, टैक्स संबंधी कोई छोटी-मोटी समस्या आ सकती है, इसलिए किसी भी नई पार्टी के साथ डील करते समय कार्य और शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन अवसर लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने कार्यों में बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है, खासकर यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं. ऑफिस में उत्साह और सृजनात्मकता (Creativity) का माहौल रहेगा, जो आपके लिए उन्नति के नए अवसरों को जन्म देगा. नौकरी में अपने क्लाइंट्स के प्रति मधुर व्यवहार और संयम रखना अति आवश्यक रहेगा, इससे आपकी साख मजबूत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और आपसी सौहार्द बना रहेगा. घर-परिवार के कामों में सक्रिय रूप से सहयोग देना और सभी सदस्यों का ध्यान रखना पारिवारिक वातावरण को सुखद और उत्तम बनाए रखेगा. भाई-बहनों और प्रियजनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है. स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई या करियर से जुड़ा काम करना चाहते हैं, उसे पूरे दिल और लगन से करने की कोशिश करें; आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता अवश्य प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आपका साहस, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा. आप चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर सकारात्मकता बनी रहेगी.

  • शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
  • शुभ अंक: 6
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के शुभ अवसर पर भगवान शिव का जल, दूध और शमी पत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे टैक्स और सरकारी अड़चनें दूर होंगी और तरक्की मिलेगी.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को मीन राशि के व्यापारियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. अपने बिजनेस के हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें, जनसंपर्क बढ़ाएं और किसी भी डील को साइन करने से पहले शर्तों को अच्छे से समझ लें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या फायदा होगा?
 Ans. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, ऑफिस में क्रिएटिव माहौल से नए अवसर पैदा होंगे; क्लाइंट्स से मधुर व्यवहार रखें.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी पढ़ाई या लक्ष्य को पूरे दिल और लगन से करें, दृढ़ इच्छाशक्ति से आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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