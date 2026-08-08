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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 8 August 2026: 5वें चंद्रमा और सर्वामृत योग से मकर राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बंपर सफलता, संतान को मिलेगी उपलब्धि Intro:

Makar Rashifal 8 August 2026: 5वें चंद्रमा और सर्वामृत योग से मकर राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बंपर सफलता, संतान को मिलेगी उपलब्धि Intro:

Capricorn Horoscope Today 8 August 2026: 5वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से मकर राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी सफलता, छात्रों को सम्मान! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, अचानक लाभ व योजना स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके व्यावहारिक अनुभवों से संतान को सच्ची सफलता हासिल होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए स्वर्णिम सफलता लेकर आया है. देश-विदेश के बड़े कारोबारियों के साथ आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी, जिससे बिजनेस विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. भाग्य की प्रबलता के चलते व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित होगी; विशेष रूप से जमीन-जायदाद और रियल एस्टेट से जुड़े कामों में अपार सफलता आपके कदम चूमेगी. बिजनेसमैन आज बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे और अपने कारोबार के विस्तार (Business Expansion) की नई योजनाएं बनाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ध्रुव, व्याघात और सर्वामृत योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. ऑफिस में बॉस और सहकर्मी (Co-workers) पूरी तरह कोऑपरेटिव मूड में रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि इस अनुकूल समय का पूरा लाभ उठाते हुए नए अवसरों को भुनाने में लग जाएं. वर्कप्लेस पर सभी के साथ संबंध बेहद मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग से सभी काम समय पर पूरे होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के मामले में आज का दिन बेहद आनंददायक रहेगा. आप अपने विरोधियों और शत्रुओं को आसानी से परास्त करने में कामयाब रहेंगे. अपनी पर्सनल लाइफ में परिजनों और करीबियों के साथ खुशी भरे पलों का आनंद लेंगे. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष सम्मान और पहचान का है. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट्स को उनकी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, जिससे उनका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

5वें भाव में चंद्रमा के संचार से आपका मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी. शरीर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. खान-पान में संतुलन रखें.

  • शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शनिवार और सावन के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, दूध और नीले/काले पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें; इससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

FAQs 

Q1. 8 अगस्त 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को क्या बड़ी सफलता मिलेगी?
Ans. देश-विदेश के बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग्स सफल होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और जमीन-जायदाद से जुड़े कामों में बड़ा मुनाफा होगा.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर कैसा माहौल रहेगा?
Ans. सर्वामृत योग से बॉस और सहकर्मी सहयोगी रहेंगे, जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे और अवसरों का लाभ मिलेगा.

Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को क्या विशेष उपलब्धि मिल सकती है?
Ans. अपनी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स को कोई सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:42 AM (IST)
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