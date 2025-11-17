हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSom Pradosh Vrat 2025 Paran: सोम प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा

Som Pradosh Vrat 2025 Paran: सोम प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा

Som Pradosh Vrat 2025 Paran: आज 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत रखा गया है. प्रदोष काल में पूजा-पाठ के बाद अगले दिन यानी 18 नवंबर को पारण किया जाएगा. जानें पारण की विधि और मुहूर्त.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Som Pradosh Vrat 2025 Paran: आज 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत रखा गया है. प्रदोष काल में पूजा-पाठ के बाद अगले दिन यानी 18 नवंबर को पारण किया जाएगा. जानें पारण की विधि और मुहूर्त.

सोम प्रदोष व्रत पारण

1/6
प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. 17 नवंबर को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा गया है. सोमवार का दिन पड़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है.
प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. 17 नवंबर को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा गया है. सोमवार का दिन पड़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है.
2/6
महादेव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस व्रत से सौभाग्य, संतान, सुख, वैवाहिक आनंद, शांति और आर्थिक वृद्धि मिलती है. साथ ही कलह-क्लेश और चंद्र दोष भी दूर होता है.
महादेव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस व्रत से सौभाग्य, संतान, सुख, वैवाहिक आनंद, शांति और आर्थिक वृद्धि मिलती है. साथ ही कलह-क्लेश और चंद्र दोष भी दूर होता है.
3/6
किसी भी व्रत को विधि-विधान व नियमपूर्वक करने के बाद व्रत का पारण करना भी जरूरी होता है. इसलिए यह जान लीजिए कि प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके.
किसी भी व्रत को विधि-विधान व नियमपूर्वक करने के बाद व्रत का पारण करना भी जरूरी होता है. इसलिए यह जान लीजिए कि प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके.
4/6
बता दें कि, सोम प्रदोष व्रत का पारण मंगलवार 18 नवंबर 2025 को किया जाएगा. प्रदोष व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि समापत होने के बाद करना फलदायी रहता है.
बता दें कि, सोम प्रदोष व्रत का पारण मंगलवार 18 नवंबर 2025 को किया जाएगा. प्रदोष व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि समापत होने के बाद करना फलदायी रहता है.
5/6
18 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 06 बजकर 46 मिनट रहेगा और त्रयोदशी तिथि सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए आप सुबह 07:12 के बाद पारण कर सकते हैं.
18 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 06 बजकर 46 मिनट रहेगा और त्रयोदशी तिथि सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए आप सुबह 07:12 के बाद पारण कर सकते हैं.
6/6
इस बात का ध्यान रखें कि, पारण करने पूर्व भगवान शिव की पूजा-अर्चना जरूर करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें भोग लगाएं. इसके बाद आप पारण कर सकते हैं. पूजा के दौरान आप जिन चीजों का भोग भगवान शिव को लगाएं, उन्हें खाकर भी व्रत खोल सकते हैं.
इस बात का ध्यान रखें कि, पारण करने पूर्व भगवान शिव की पूजा-अर्चना जरूर करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें भोग लगाएं. इसके बाद आप पारण कर सकते हैं. पूजा के दौरान आप जिन चीजों का भोग भगवान शिव को लगाएं, उन्हें खाकर भी व्रत खोल सकते हैं.
Published at : 17 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Pradosh Vrat 2025 Som Pradosh Vrat 2025 Pradosh Vrat Parana Margashirsha Som Pradosh Vrat

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget