इस बात का ध्यान रखें कि, पारण करने पूर्व भगवान शिव की पूजा-अर्चना जरूर करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें भोग लगाएं. इसके बाद आप पारण कर सकते हैं. पूजा के दौरान आप जिन चीजों का भोग भगवान शिव को लगाएं, उन्हें खाकर भी व्रत खोल सकते हैं.