Som Pradosh Vrat 2025 Paran: सोम प्रदोष व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा
Som Pradosh Vrat 2025 Paran: आज 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत रखा गया है. प्रदोष काल में पूजा-पाठ के बाद अगले दिन यानी 18 नवंबर को पारण किया जाएगा. जानें पारण की विधि और मुहूर्त.
सोम प्रदोष व्रत पारण
Published at : 17 Nov 2025 02:18 PM (IST)
