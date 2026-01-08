एक्सप्लोरर
Chaturgrahi Rajyog: मकर राशि में 4 ग्रहों का अद्भुत मिलन, 17 जनवरी के बाद इन राशियों का लगेगा जैकपॉट
Chaturgrahi Rajyog in Capricorn: 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि में एक साथ आएंगे, जिससे चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा. यह योग कर्क, तुला और मकर राशि के लिए शुभ रहेगा.
चतुर्ग्रही राजयोग 2026
1/7
2/7
Published at : 08 Jan 2026 08:50 PM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 9 January 2026: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
10 Photos
Mahabharat Numerology: आपकी जन्म संख्या किस महाभारत पात्र से जुड़ी है? जानिए कर्ण से लेकर भीम तक का रहस्य
ऐस्ट्रो
6 Photos
मकर संक्रांति के बाद करीब आएंगे मंगल-शुक्र, युति से इन राशियों को होगा गजब का फायदा
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Horoscope 8 January 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेज देंगे डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस का जवाब सुनकर हिल जाएगा पूरा यूरोप
झारखंड
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
बॉलीवुड
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion