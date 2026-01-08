हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChaturgrahi Rajyog: मकर राशि में 4 ग्रहों का अद्भुत मिलन, 17 जनवरी के बाद इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

Chaturgrahi Rajyog in Capricorn: 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह मकर राशि में एक साथ आएंगे, जिससे चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा. यह योग कर्क, तुला और मकर राशि के लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Jan 2026 08:50 PM (IST)
चतुर्ग्रही राजयोग 2026

मकर संक्रांति के ठीक बाद 17 जनवरी 2026 से कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है. ग्रह-नक्षत्र के लिहाज से इस तिथि को बहुत दुर्लभ माना जा रहा है. कारण यह है कि, इस दिन चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि, मकर संक्रांति के ठीक बाद मकर राशि में एक साथ चार ग्रहों की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में चतुर्ग्रही राजयोग कहा जाता है. इस राजयोग का लाभ तीन राशियों का जीवन बदल देगा.
Published at : 08 Jan 2026 08:50 PM (IST)
