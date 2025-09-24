हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri 2025 3rd Day Puja: नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर पढ़ें मां चंद्रघंट की कथा

Navratri 2025 3rd Day Puja: नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर पढ़ें मां चंद्रघंट की कथा

Navratri 2025 3rd Day Puja: नवरात्रि के तीसरे दिन आज 24 सितंबर को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. ये मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जोकि आकर्षक और शक्तिशाली है. आज पूजा के दौरान इस कथा का पाठ जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 24 Sep 2025 11:57 AM (IST)
Navratri 2025 3rd Day Puja: नवरात्रि के तीसरे दिन आज 24 सितंबर को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. ये मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जोकि आकर्षक और शक्तिशाली है. आज पूजा के दौरान इस कथा का पाठ जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 24 Sep 2025 11:57 AM (IST)

मां चंद्रघंटा कथा

1/6
शारदीय नवरात्रि के नौ दिवसीय पर्व की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है और आज बुधवार, 24 सितंबर को नवरात्र का तीसका दिन है, जोकि मां चंद्रघंटा को समर्पित है.
शारदीय नवरात्रि के नौ दिवसीय पर्व की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है और आज बुधवार, 24 सितंबर को नवरात्र का तीसका दिन है, जोकि मां चंद्रघंटा को समर्पित है.
2/6
मां चंद्रघंटा की बाघ की सवारी करती हैं. इनकी पूजा से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और समस्या का अंत होता है.. आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ जरूर करें. यहां पढ़ें मां चंद्रघंटा की कथा.
मां चंद्रघंटा की बाघ की सवारी करती हैं. इनकी पूजा से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और समस्या का अंत होता है.. आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ जरूर करें. यहां पढ़ें मां चंद्रघंटा की कथा.
3/6
प्रचलित कथा के अनुसार, मां दुर्गा के इस अवतार लेने का कारण था महिषासुर का सर्वनाश, जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तब मां ने चंद्रघंटा का अवतार लिया. उस समय महिषासुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था.
प्रचलित कथा के अनुसार, मां दुर्गा के इस अवतार लेने का कारण था महिषासुर का सर्वनाश, जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तब मां ने चंद्रघंटा का अवतार लिया. उस समय महिषासुर और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था.
4/6
महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन पाना और वह स्वर्ग लोक पर राज करना था. इसी इच्छा से वह युद्ध कर रहा था. जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ, तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए.
महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन पाना और वह स्वर्ग लोक पर राज करना था. इसी इच्छा से वह युद्ध कर रहा था. जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ, तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए.
5/6
ब्रह्मा, विष्णु और महेश बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से मुख से ऊर्जा निकली. इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुईं. भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया.
ब्रह्मा, विष्णु और महेश बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से मुख से ऊर्जा निकली. इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुईं. भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया.
6/6
इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की. शारदीय नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है.
इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की. शारदीय नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है.
Published at : 24 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Maa Chandraghanta Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025 Navratri 2025 Day 3 Puja

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

