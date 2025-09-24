महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन पाना और वह स्वर्ग लोक पर राज करना था. इसी इच्छा से वह युद्ध कर रहा था. जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ, तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए.