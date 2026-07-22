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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअगस्त 2026 में बदल सकती है देश की राजनीति? भारत की कुंडली में सरकार और आंदोलन को लेकर बड़े संकेत

अगस्त 2026 में बदल सकती है देश की राजनीति? भारत की कुंडली में सरकार और आंदोलन को लेकर बड़े संकेत

August 2026 Prediction: अगस्त 2026 में देश की राजनीति और सामाजिक वातावरण में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है. भारत की कुंडली में मंगल-राहु दशा और नई वर्षकुंडली क्या संकेत दे रही है, पढ़ें विस्तृत विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 02:27 PM (IST)
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अगस्त 2026 भारत के लिए केवल स्वतंत्रता दिवस और मानसून का महीना नहीं रहेगा. स्वतंत्र भारत की प्रचलित वृषभ लग्न कुंडली, वर्तमान विंशोत्तरी दशा और 15 अगस्त से लागू होने वाली नई वर्षकुंडली इस महीने को राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना रही है.

सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त को एक ही ज्योतिषीय फ्रेम में नहीं देखा जा सकता. 1 से 14 अगस्त तक भारत के पुराने वर्षफल का प्रभाव रहेगा, जबकि 15 अगस्त से नई वर्षकुंडली सक्रिय हो जाएगी. इस तरह महीने का पहला हिस्सा पुराने मामलों, आंदोलनों और लंबित फैसलों को आगे बढ़ाता दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा सत्ता, विपक्ष और सरकारी नीतियों में नए तनाव और पुनर्गठन का संकेत देता है.

भारत की जन्मकुंडली में इस समय मंगल महादशा के भीतर राहु की अंतरदशा चल रही है. ज्योतिष में मंगल-राहु का संबंध अचानक घटनाओं, जनाक्रोश, राजनीतिक टकराव, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और आक्रामक बयानबाजी से जोड़ा जाता है. अगस्त में इन ग्रहों का प्रभाव सरकार और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास, विपक्ष के आक्रामक तेवर और सोशल मीडिया से उठने वाले विवादों के रूप में सामने आ सकता है.

हालांकि यही पूरी तस्वीर नहीं है. उच्च का गुरु संवाद, नीति और समाधान का रास्ता खोलने की कोशिश करेगा, जबकि मीन राशि का शनि सरकार और संस्थागत ढांचे को मजबूती देगा. इसलिए अगस्त में दबाव और असंतोष तो दिखाई देता है, लेकिन तत्काल सत्ता संकट या सरकार के अस्थिर हो जाने जैसा निष्कर्ष निकालना ज्योतिषीय रूप से उचित नहीं होगा.

यह विश्लेषण स्वतंत्र भारत की प्रचलित कुंडली पर आधारित है:

जन्म तारीख: 15 अगस्त 1947
जन्म समय: रात 12 बजे
जन्म स्थान: नई दिल्ली
लग्न: वृषभ
चंद्र राशि: कर्क
जन्म नक्षत्र: पुष्य

भारत की इस कुंडली में वृषभ लग्न पर जन्मकालीन राहु स्थित है. कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि का प्रभाव है. मंगल मिथुन, गुरु तुला और केतु वृश्चिक राशि में है.

स्वतंत्रता के समय को लेकर ज्योतिषियों में अलग-अलग मत मिलते हैं. इसलिए इसे “स्वतंत्र भारत की प्रचलित मध्यरात्रि कुंडली” कहना अधिक उचित होगा. आगे के निष्कर्ष इसी उपलब्ध कुंडली की दशा, वर्षफल और गोचर पर आधारित हैं.

अगस्त की पहली बड़ी चाबी: मंगल-राहु का दौर

भारत की कुंडली में 12 सितंबर 2025 से सात वर्ष की मंगल महादशा शुरू हो चुकी है. मंगल में राहु की अंतरदशा 9 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक चलेगी. इस प्रकार अगस्त 2026 का पूरा महीना मंगल-राहु के प्रभाव में रहेगा.

वृषभ लग्न के लिए मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है. सप्तम भाव केवल विवाह या साझेदारी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कुंडली में विपक्ष, विदेशी शक्तियों, खुला संघर्ष और जनता के सामने खड़ी चुनौती का भी प्रतिनिधित्व करता है. द्वादश भाव खर्च, अस्पताल, जेल, गुप्त गतिविधियों, विदेशी भूमि और राष्ट्रीय हानि से संबंधित माना जाता है.

जन्मकुंडली में मंगल दूसरे भाव की मिथुन राशि में स्थित है. दूसरा भाव देश की अर्थव्यवस्था, राजकोष, राष्ट्रीय वाणी, संसाधन और सामान्य परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है.

इसलिए मंगल महादशा के भीतर राहु की अंतरदशा इन क्षेत्रों को सक्रिय कर सकती है:

  • सरकार और विपक्ष के बीच तीखा संघर्ष
  • युवाओं और विद्यार्थियों का असंतोष
  • रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद
  • पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव
  • सीमा या सुरक्षा से संबंधित अचानक घटनाक्रम
  • सरकारी खर्च में वृद्धि
  • आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत दावों पर विवाद
  • सोशल मीडिया से पैदा होने वाला राजनीतिक दबाव
  • अफवाह, दुष्प्रचार और भ्रामक डिजिटल अभियान
  • किसी मंत्री, विभाग या राष्ट्रीय संस्था की छवि पर प्रश्न

मंगल कार्रवाई चाहता है, जबकि राहु सीमाएं तोड़ने और घटना को असामान्य रूप से बड़ा बनाने की प्रवृत्ति रखता है. दोनों का संयुक्त प्रभाव अगस्त को स्थिर या शांत राजनीतिक महीना नहीं रहने देता.

राहु क्यों बढ़ा सकता है सत्ता पर दबाव?

भारत की जन्मकुंडली में राहु वृषभ लग्न में स्थित है. वर्तमान गोचर में राहु कुंभ राशि से गुजर रहा है, जो वृषभ लग्न से दशम भाव बनता है.

राष्ट्रीय कुंडली का दशम भाव सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सत्ता के निर्णयों का प्रतिनिधित्व करता है. दशम भाव में राहु की स्थिति सामान्यतः सत्ता के आसपास असामान्य परिस्थितियां पैदा करती है.

इसके कारण किसी मंत्री या विभाग से जुड़ा विवाद अचानक बड़ा हो सकता है या इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है-

  • डिजिटल मीडिया सरकारी नैरेटिव को चुनौती दे सकता है.
  • प्रशासन के किसी निर्णय पर कानूनी या सार्वजनिक प्रश्न उठ सकते हैं.
  • सत्ता को अपनी छवि बचाने के लिए त्वरित घोषणा करनी पड़ सकती है.
  • तकनीक, डेटा, निगरानी या डिजिटल शासन से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है.
  • विपक्ष किसी युवा या जन आंदोलन को बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने की कोशिश कर सकता है.

भारत की कुंडली के सर्वाष्टकवर्ग में कुंभ राशि को 29 अंक मिले हैं. यह अत्यधिक कमजोर स्थिति नहीं है, लेकिन इसे असाधारण रूप से शुभ भी नहीं कहा जा सकता. इसलिए राहु सरकार को गिराने की स्थिति नहीं बनाता, लेकिन उसकी छवि और फैसलों को लगातार विवाद के घेरे में रख सकता है.

यह भी पढ़ें- NEET लीक से लेकर मंदिर घोटाले तक, जुलाई में क्यों सुलगने जा रही है देश की राजनीति?

क्या अगस्त में युवा आंदोलन कमजोर पड़ेंगे?

अगस्त की बड़ी तस्वीर युवाओं से जुड़े आंदोलनों के पूरी तरह समाप्त होने का संकेत नहीं देती. मंगल-राहु दशा असंतोष को दबाने के बाद भी किसी दूसरी घटना के माध्यम से वापस ला सकती है. इसके तीन कारण हो सकते हैं-

  1. जन्मकुंडली का मंगल दूसरे भाव में है. इससे युवाओं का प्रश्न सीधे रोजगार, परिवारों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ता है.
  2. वर्तमान राहु सरकार के दशम भाव को सक्रिय कर रहा है. इससे आंदोलन की मांग केवल सड़क तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मंत्री, मंत्रालय और प्रशासनिक जवाबदेही तक पहुंचेगी.
  3. 15 अगस्त 2026 से वर्षकुंडली में मुंथा पंचम भाव में है. पंचम भाव विद्यार्थी, परीक्षा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, युवा नीति और बौद्धिक असंतोष का प्रतिनिधित्व करता है.

इसलिए किसी एक धरने या संगठन की भीड़ कम होने पर भी शिक्षा, परीक्षा, भर्ती और रोजगार से जुड़ा मूल असंतोष अगस्त में समाप्त होता नहीं दिखाई देता.

उच्च का गुरु टकराव के बीच समाधान का रास्ता दिखाता है, अगस्त 2026 में गुरु कर्क राशि में उच्च स्थिति में रहेगा. भारत की वृषभ लग्न कुंडली में कर्क तीसरा भाव बनता है.

तीसरा भाव राष्ट्रीय कुंडली में मीडिया, संचार, जन अभियान, पड़ोसी देश, परिवहन और साहसिक सरकारी निर्णयों से संबंधित है. गुरु का यहां उच्च होना सामान्यतः संवाद, नीति निर्माण और समझौते का अवसर देता है. इससे संभावित परिणाम हो सकते हैं:

  • सरकार किसी विवाद पर औपचारिक बयान जारी करे
  • जांच, समिति या विशेषज्ञ समूह बनाया जाए
  • संसद में शिक्षा या युवा नीति पर चर्चा हो
  • विपक्ष और सरकार के बीच किसी मुद्दे पर वार्ता का रास्ता खुले
  • मीडिया या नागरिक समूहों द्वारा दस्तावेजी तथ्य सामने लाए जाएं
  • पड़ोसी देश के साथ कोई महत्वपूर्ण समझौता या संवाद हो

लेकिन भारत की कुंडली के सर्वाष्टकवर्ग में कर्क राशि को केवल 27 अंक मिले हैं. इसलिए गुरु उच्च का होने के बावजूद अपने सभी शुभ परिणाम आसानी से नहीं दे पाएगा. समाधान की घोषणा हो सकती है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने में देरी या राजनीतिक बाधा आ सकती है. समस्या का समाधान खोजने की कोशिश होगी, लेकिन अविश्वास और राजनीतिक टकराव प्रक्रिया को धीमा रखेंगे.

शनि सरकार के लिए ढाल भी, दबाव भी

शनि मीन राशि में गोचर करेगा, जो भारत की वृषभ लग्न कुंडली से एकादश भाव है. एकादश भाव संसद में संख्या, राजस्व, सहयोगी दल, बड़े संगठनों और सरकार की योजनाओं से प्राप्त परिणाम का है.

भारत की कुंडली में सर्वाष्टकवर्ग में मीन राशि को 35 अंक मिले हैं. यह मजबूत स्थिति है. इससे केंद्र सरकार को संस्थागत समर्थन, संसदीय संख्या और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है. यही कारण है कि अगस्त में असंतोष और विरोध बढ़ने के बावजूद सत्ता समीकरण टूटने की स्पष्ट स्थिति नहीं बनती.

लेकिन शनि पुरानी फाइलें और अधूरे वादे भी सामने लाता है. इसलिए 27 जुलाई 2026 शनि के वक्री प्रभाव के दौरान लंबित जांच फिर चर्चा में आ सकती है. पुराने आंदोलन नए रूप में लौट सकते हैं.

अधूरी भर्ती और परीक्षा परिणामों पर प्रश्न उठ सकते हैं. न्यायालय सरकार से जवाब मांग सकता है. सहयोगी दल अपनी मांगें अधिक मजबूती से रख सकते हैं. संसद में लंबित विधेयकों पर गतिरोध बढ़ सकता है. यानी शनि सरकार को टिकाएगा भी और उसी सरकार से पुराने हिसाब का जवाब भी मांगेगा. इसलिए ये समय सरकार के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है.

15 अगस्त से क्यों बदल जाएगी तस्वीर?

15 अगस्त 2026 से स्वतंत्र भारत की नई वर्षकुंडली आरंभ होगी. नई वर्षकुंडली में सिंह लग्न बनता है. सिंह सूर्य की राशि है और सरकार, नेतृत्व, केंद्रीय सत्ता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है.

इस वर्षकुंडली में सूर्य कर्क राशि के द्वादश भाव में. चंद्रमा सिंह राशि में. मंगल मिथुन राशि के एकादश भाव में. बुध और उच्च का गुरु कर्क राशि में. शुक्र कन्या राशि के दूसरे भाव में. शनि मीन राशि के आठवें भाव में. राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में.

केतु सिंह लग्न में और मुंथा पंचम भाव में होने से 15 अगस्त के बाद राष्ट्रीय राजनीति अधिक नेतृत्व-केंद्रित होगी. सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय ले सकती है. लेकिन सातवें भाव का राहु विपक्ष, विदेशी संबंध और खुली राजनीतिक चुनौती को असामान्य रूप से सक्रिय करेगा.

लग्न में केतु सत्ता के भीतर दूरी, असंतोष या नेतृत्व को जनता से कटे हुए दिखाने का नैरेटिव बना सकता है. द्वादश भाव का सूर्य खर्च, विदेश, अस्पताल, गुप्त रणनीति और बंद कमरों में होने वाले निर्णयों की ओर संकेत करता है.

सबसे महत्वपूर्ण मुंथा का पंचम भाव में होना है. इससे शिक्षा, विद्यार्थी, युवा, संसद की बौद्धिक बहस और सरकार की नीतिगत क्षमता पूरे वर्ष के केंद्रीय विषय बन सकते हैं.

अगस्त का पहला और दूसरा भाग कैसे अलग होगा?

1 से 14 अगस्त 2026: पुराने मुद्दों की वापसी

महीने के पहले भाग में पिछले वर्षफल का प्रभाव जारी रहेगा. इस समय लंबित आंदोलनों, जांच, अदालती मामलों और राजनीतिक विवादों में नया मोड़ आ सकता है.

सरकार नई घोषणा करने से पहले स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी. विपक्ष संसद और सड़क दोनों जगह पुराने मुद्दों को उठाएगा. किसी आंदोलन की भीड़ कम होने के बावजूद उसका मुद्दा राजनीतिक बहस में बना रह सकता है.

15 से 31 अगस्त: नई राजनीतिक पटकथा

नया वर्षफल लागू होने के बाद सत्ता बनाम विपक्ष का टकराव अधिक स्पष्ट हो सकता है. राहु सातवें भाव में खुली चुनौती देगा, जबकि केतु लग्न में सरकार की सार्वजनिक छवि और नेतृत्व शैली पर प्रश्न खड़े कर सकता है.

युवाओं, शिक्षा और परीक्षा से जुड़े प्रश्न दोबारा उभर सकते हैं. विदेश नीति, सरकारी खर्च और किसी राष्ट्रीय संस्था की कार्यप्रणाली भी चर्चा में आ सकती है.

अगस्त 2026 की बड़ी संभावनाएं

कुंडली के आधार पर अगस्त की प्रमुख थीम इस प्रकार दिखाई देती हैं:-

सरकार: केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन संस्थागत स्थिति कमजोर नहीं होगी. किसी विवाद को शांत करने के लिए जांच, समिति या नीतिगत घोषणा संभव है.

विपक्ष: विपक्ष युवा, परीक्षा, रोजगार और सरकारी जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगा. लेकिन विपक्षी एकता में स्वार्थ और नेतृत्व का टकराव बना रह सकता है.

युवा आंदोलन: सड़क पर भीड़ हर समय समान नहीं रहेगी, लेकिन मुद्दे समाप्त नहीं होंगे. आंदोलन सोशल मीडिया, अदालत और संसद की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं. इस आंदोलन का प्रभाव गांव तहसील स्तर भी दिखाई दे सकता है. विदेशों में भी इसकी चर्चा होगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल: तत्काल बड़े इस्तीफे का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा. किसी अधिकारी, परीक्षा संस्था या विभागीय जिम्मेदारी में बदलाव की संभावना मंत्री पद परिवर्तन से अधिक मजबूत दिखाई देती है.

अर्थव्यवस्था

दूसरे भाव का दशानाथ मंगल आर्थिक बयानबाजी, परिवारों की आय, महंगाई और सरकारी राजस्व को चर्चा में रखेगा. बाजार में तेज प्रतिक्रिया और अचानक उतार-चढ़ाव की संभावना का अलग अध्ययन जरूरी होगा.

सुरक्षा

मंगल-राहु दशा दुर्घटना, भीड़, आग, परिवहन और सुरक्षा संबंधी मामलों में सावधानी की मांग करती है.

विदेश नीति

राहु के दशम और वर्षफल के सातवें भाव में प्रभाव के कारण विदेश नीति या किसी पड़ोसी देश से जुड़ा अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आ सकता है.

क्या अगस्त 2026 सरकार के लिए संकट का महीना होगा?

अगस्त सरकार के लिए दबाव वाला महीना दिखाई देता है, लेकिन अभी इसे सत्ता संकट कहना ज्योतिषीय रूप से उचित नहीं है. सरकार के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां रह सकती हैं:

  • युवाओं और विद्यार्थियों का विश्वास.
  • विपक्ष का दबाव.
  • किसी प्रशासनिक विवाद पर सार्वजनिक जवाबदेही.

मीन राशि के मजबूत सर्वाष्टकवर्ग और शनि का एकादश भाव में प्रभाव सरकार को व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता देता है. वहीं मंगल-राहु और दशम भाव का राहु उसकी छवि पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे.

इसलिए परिणाम न तो पूर्ण स्थिरता का है और न तत्काल राजनीतिक पतन का. अगस्त सत्ता के लिए “कंट्रोल बनाम क्रेडिबिलिटी” की परीक्षा बन सकता है.

अगस्त की बड़ी ज्योतिषीय तस्वीर

स्वतंत्र भारत की कुंडली में अगस्त 2026 दबाव, पुनर्गठन और नीतिगत परीक्षा का महीना दिखाई देता है. मंगल-राहु दशा जनाक्रोश, राजनीतिक टकराव और अचानक घटनाओं का आधार बना रही है. उच्च का गुरु समाधान और संवाद की कोशिश करेगा, जबकि मजबूत शनि सरकार को संस्थागत नियंत्रण बनाए रखने में मदद देगा.

15 अगस्त से लागू होने वाली सिंह लग्न की वर्षकुंडली सत्ता और नेतृत्व को सीधे केंद्र में लाती है. पंचम भाव की मुंथा युवाओं और शिक्षा से जुड़े प्रश्नों को जीवित रखती है, जबकि सातवें भाव का राहु विपक्ष और विदेशी संबंधों में असामान्य घटनाक्रम का संकेत देता है.

आंदोलन की भीड़ कम हो सकती है, लेकिन...

अगस्त 2026 में सरकार तत्काल अस्थिर होती नहीं दिखती, लेकिन उस पर युवाओं, विपक्ष और प्रशासनिक जवाबदेही का दबाव बढ़ सकता है. किसी आंदोलन की भीड़ कम हो सकती है, पर उसके मूल मुद्दे समाप्त नहीं होंगे. 15 अगस्त के बाद सरकार को संवाद, जांच या नीतिगत सुधार के माध्यम से जवाब देना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- क्या 20 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा CJP आंदोलन? कुंडली बता रही है, लड़ाई अभी लंबी है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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