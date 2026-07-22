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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रShani Dev: शनिवार को भूलकर भी न करें ये 5 काम, नहीं तो नाराज हो सकते हैं शनि देव!

Shani Dev: शनिवार को भूलकर भी न करें ये 5 काम, नहीं तो नाराज हो सकते हैं शनि देव!

Shani Dev: धर्म शास्त्रों और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए. जानें वे 5 गलतियां, शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय और शनिवार के शुभ नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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Shani Dev: सनातन धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनि को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का विशेष प्रभाव पड़ता है. इसलिए शनिवार को कुछ ऐसे काम बताए गए हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से शनि देव की कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं.

हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इन मान्यताओं में थोड़ा अंतर हो सकता है. आइए जानते हैं धर्म शास्त्रों और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को किन 5 गलतियों से बचना चाहिए.

जरूरतमंद, बुजुर्ग और मजदूरों का अपमान न करें

शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति गरीब, बुजुर्ग, मजदूर, सफाईकर्मी या असहाय लोगों का अपमान करता है, उस पर शनि की कृपा कम हो सकती है.

शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, दान देना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना शुभ माना जाता है.

पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं

धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है. शनिवार को पीपल के पेड़ को काटना, उसकी शाखाएं तोड़ना या उसे नुकसान पहुंचाना शुभ नहीं माना जाता.

इस दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और श्रद्धा से परिक्रमा करना शुभ माना जाता है.

क्रोध, झूठ और विवाद से बचें

शनिवार को गुस्सा करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या अनावश्यक विवाद करना अशुभ माना गया है.

धार्मिक मान्यता है कि शनि देव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं. इसलिए इस दिन धैर्य, सत्य और संयम बनाए रखना लाभकारी माना जाता है.

लोहे, तेल और काले तिल का अनादर न करें

शनिवार का संबंध लोहा, सरसों का तेल, उड़द की दाल और काले तिल जैसी वस्तुओं से माना जाता है. इनका अनादर करना या इन्हें व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं माना गया है.

जरूरतमंद लोगों को इन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है.

मांस-मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी रखें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन, पूजा-पाठ और भगवान शनि का स्मरण करना अधिक शुभ माना जाता है.

शनिवार को क्या करना शुभ माना जाता है?

  • शनि देव की पूजा करें.
  • पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.
  • काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या काला कंबल दान करें.
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • जरूरतमंद लोगों की मदद करें.
  • कौओं या काले कुत्ते को भोजन कराएं (स्थानीय परंपराओं के अनुसार).

शनि देव को प्रसन्न करने के आसान उपाय

धार्मिक मान्यता है कि शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शनि देव का ध्यान करें. शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धा से "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा गरीबों को दान देना और अपने कर्मों को अच्छा रखना भी शनि देव की कृपा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय देते हैं. शनिवार के दिन संयम, सत्य, सेवा और अनुशासित जीवन अपनाने से शनि देव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है. किसी भी उपाय से अधिक महत्व अच्छे कर्मों का माना गया है.

शनिवार का दिन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों को बेहतर बनाने का भी अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ गलतियों से बचकर और सेवा, दान तथा सदाचार अपनाकर शनि देव की कृपा प्राप्त की जा सकती है.

हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इन मान्यताओं में अंतर हो सकता है. ऐसे में अपने कुलाचार और स्थानीय परंपरा का सम्मान करना भी उचित माना जाता है.

FAQ

शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को झूठ बोलना, क्रोध करना, जरूरतमंदों का अपमान करना, पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाना और तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए.

शनिवार को शनि देव को कैसे प्रसन्न करें?

सरसों के तेल का दीपक जलाकर, "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करके, दान-पुण्य और अच्छे कर्म करके शनि देव की कृपा प्राप्त करने की मान्यता है.

क्या शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए?

धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार की शाम पीपल के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

शनिवार को कौन-सी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है?

काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं (परंपरा के अनुसार) और काला कंबल दान करना शुभ माना जाता है.

क्या शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए?

जी हां. धार्मिक मान्यता है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने और हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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