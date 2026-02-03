हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात पर क्या हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए

Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात पर क्या हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए

Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात को पाक त्योहार माना गया है, जो शाबान की 14वीं और 15वीं रात को होती है. रातभर जागकर मुसलमान इबादत और तिलावत करते हैं. जानें क्या शब-ए-बारात में रोजा रखा जाता है या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात को पाक त्योहार माना गया है, जो शाबान की 14वीं और 15वीं रात को होती है. रातभर जागकर मुसलमान इबादत और तिलावत करते हैं. जानें क्या शब-ए-बारात में रोजा रखा जाता है या नहीं.

शब-ए-बारात 2026

1/6
इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं दरमियानी रात में शब-ए-बारात का मुकद्दस त्योहार मनाया जाता है. आज मंगलवार 3 फरवरी 2026 का पूरा दिन बिताकर मुसलमान रात से लेकर 4 फरवरी की सुबह तक शब-ए-बारात मनाएंगे.
इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं दरमियानी रात में शब-ए-बारात का मुकद्दस त्योहार मनाया जाता है. आज मंगलवार 3 फरवरी 2026 का पूरा दिन बिताकर मुसलमान रात से लेकर 4 फरवरी की सुबह तक शब-ए-बारात मनाएंगे.
2/6
शब-ए-बारात पर मुसलमान पूरी रात जागकर पवित्र कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. इसलिए भी शब-ए-बारात को मगफिरत की रात कहा जाता है.
शब-ए-बारात पर मुसलमान पूरी रात जागकर पवित्र कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. इसलिए भी शब-ए-बारात को मगफिरत की रात कहा जाता है.
Published at : 03 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Islam Quran Roza Muslim Festival Shab E Barat Shab E Barat 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 World Cup: भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 World Cup: भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
भारत संग मैच से तौबा के बाद अब पाक रक्षामंत्री का बेतुका बयान- 'जेनटलमैन गेम को जिंदा रखने के लिए...'
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget