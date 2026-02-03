एक्सप्लोरर
Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात पर क्या हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए
Shab-E-Barat 2026: शब-ए-बारात को पाक त्योहार माना गया है, जो शाबान की 14वीं और 15वीं रात को होती है. रातभर जागकर मुसलमान इबादत और तिलावत करते हैं. जानें क्या शब-ए-बारात में रोजा रखा जाता है या नहीं.
शब-ए-बारात 2026
Published at : 03 Feb 2026 11:38 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion