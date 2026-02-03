इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं दरमियानी रात में शब-ए-बारात का मुकद्दस त्योहार मनाया जाता है. आज मंगलवार 3 फरवरी 2026 का पूरा दिन बिताकर मुसलमान रात से लेकर 4 फरवरी की सुबह तक शब-ए-बारात मनाएंगे.