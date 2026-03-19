Dhanu Rashifal 19 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज का दिन घर और व्यापार दोनों में सावधानी मांगता है. प्लानिंग और संतुलित सोच से समस्याओं का हल मिलेगा.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पुरानी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को योजनाओं में बदलाव करने पड़ सकते हैं. खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आय के साधन भी उपलब्ध हैं. व्यवसाय की ग्रोथ के लिए केवल आवश्यकतानुसार ही कर्ज लें.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोग काम में उतार-चढ़ाव से चिंतित रह सकते हैं. समय पर योजना को लागू करना जरूरी है. गलती करने से बचें क्योंकि पेनल्टी का खतरा है.

लव व फैमिली राशिफल: शादीशुदा जीवन में जीवनसाथी और ससुराल के साथ मनमुटाव की संभावना है. कटु बातों से बचें और संवाद बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. योजनाबद्ध खर्च और समझदारी से संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सतर्क रहने की जरूरत है. ध्यान और मेहनत से सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हो सकते हैं?

हाँ, घर या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की संभावना है.

Q2. बिजनेस में सावधानी कैसे रखें?

प्लानिंग बदलें, खर्च पर नियंत्रण रखें और केवल जरूरी कर्ज लें.

Q3. परिवार और लव लाइफ कैसे रहेगी?

जीवनसाथी और ससुराल के साथ मनमुटाव की संभावना है, संवाद बनाए रखना जरूरी है.

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