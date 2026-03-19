हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 19 March 2026: कुंभ राशि सरकारी टेंडर मिलने की उम्मीद, कार्यस्थल पर बढ़ेगा सम्मान

Aaj Ka Kumbh Rashial 19 March 2026: कुंभ राशि सरकारी टेंडर मिलने की उम्मीद, कार्यस्थल पर बढ़ेगा सम्मान

Aquarius Horoscope 19 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 19 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज का दिन पुण्यकारी और सकारात्मक परिणाम लाने वाला रहेगा. सत्कर्म से पुण्य मिलेगा और कर्म व भाग्य के मेल से पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में लाभ होगा.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखें, दोपहर के बाद आत्मबल मजबूत होगा. नियमित योग और ध्यान से ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल: व्यवसायियों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा. नए बिजनेस स्टार्ट करने वालों को समय सारणी और योजना पर विशेष ध्यान देना होगा. गवर्नमेंट ऑफिस से टेंडर मिलने के योग हैं. किसी डील में अनुचित कार्य से बचें और उपलब्ध संसाधनों को बेहतर बनाने का प्रयास करें.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को नए काम मिलने से उत्साह बढ़ेगा. ट्रैवलिंग के दौरान किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो सकारात्मक असर डालेगी. मेहनत और लगन से करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

लव व फैमिली राशिफल: शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा. जीवन साथी के मन की समझने का प्रयास करें. घर में पूजा-पाठ और धार्मिक माहौल बनेगा. परिवार के साथ तालमेल और संवाद बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. योजनाबद्ध खर्च और सोच-समझकर निवेश करने से लाभ होगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मेहनत और सतर्कता से लक्ष्य हासिल होंगे. मानसिक दबाव को नियंत्रित रखना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: सुबह किसी पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सुरक्षित रहेगा?
हाँ, योजना और समय सारणी का ध्यान रखते हुए नया बिजनेस लाभदायक रहेगा.

Q2. परिवार और गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा?
शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा. जीवन साथी और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें.

Q3. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
नए अवसर और सकारात्मक प्रभाव मिलेगा. मेहनत और भाग्य दोनों मिलकर करियर में प्रगति दिलाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 19 March 2026: मेष राशि खर्चों पर रखें लगाम, विदेश यात्रा में आ सकती है बाधा
Aaj Ka Mesh Rashifal 19 March 2026: मेष राशि खर्चों पर रखें लगाम, विदेश यात्रा में आ सकती है बाधा
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 March 2026: वृषभ राशि आय बढ़ाने की योजना होगी सफल, करियर में धैर्य का फल मीठा
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 March 2026: वृषभ राशि आय बढ़ाने की योजना होगी सफल, करियर में धैर्य का फल मीठा
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 19 March 2026: मिथुन राशि सूझबूझ से सुलझेंगे व्यापारिक मसले, टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा जरूरी
Aaj Ka Mithun Rashifal 19 March 2026: मिथुन राशि सूझबूझ से सुलझेंगे व्यापारिक मसले, टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा जरूरी
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 19 March 2026: कर्क राशि भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, मार्केटिंग और सेल्स में दिखेगी तेजी
Aaj Ka Kark Rashifal 19 March 2026: कर्क राशि भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, मार्केटिंग और सेल्स में दिखेगी तेजी
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब में नहीं दिखा चांद, जानें भारत समेत दुनिया में कब मनाई जाएगी ईद?
सऊदी अरब में नहीं दिखा चांद, जानें भारत समेत दुनिया में कब मनाई जाएगी ईद?
दिल्ली NCR
भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट
भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल, IMD ने राज्यों को भेजा अलर्ट, 16 फ्लाइट डायवर्ट
स्पोर्ट्स
फाइटर जेट्स की आवाज और बेटे के सवाल पर सवाल…UAE से लौटकर सानिया मिर्जा ने सुनाई डराने वाली कहानी
फाइटर जेट्स की आवाज और बेटे के सवाल पर सवाल…UAE से लौटकर सानिया मिर्जा ने सुनाई डराने वाली कहानी
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' कैसी फिल्म है? रिव्यू पढ़ें, रिलीज़ से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, कलेक्शन जानें
Live: 'धुरंधर 2' कैसी फिल्म है? रिव्यू पढ़ें, रिलीज़ से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, कलेक्शन जानें
विश्व
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला, जारी की नई गाइडलाइंस
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला
विश्व
पाकिस्तान ने 5 दिनों के लिए घोषित किया सीजफायर, अफगानिस्तान पर ईद तक नहीं करेगा अटैक, क्यों लिया ये फैसला?
पाकिस्तान ने 5 दिनों के लिए घोषित किया सीजफायर, अफगानिस्तान पर ईद तक नहीं करेगा अटैक, क्यों लिया ये फैसला?
हेल्थ
Surgical Complications: गलती, लापरवाही या डॉक्टरों पर बढ़ता प्रेशर, भारत में क्यों जानलेवा बन रही हैं सामान्य सर्जरी?
गलती, लापरवाही या डॉक्टरों पर बढ़ता प्रेशर, भारत में क्यों जानलेवा बन रही हैं सामान्य सर्जरी?
यूटिलिटी
बेटी के पैदा होते ही तुरंत करें ये काम, बिटिया की शादी के लिए फिर नहीं जोड़ना पड़ेगा पैसा
बेटी के पैदा होते ही तुरंत करें ये काम, बिटिया की शादी के लिए फिर नहीं जोड़ना पड़ेगा पैसा
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget