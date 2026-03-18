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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोEid-ul-fitr Moon 2026: ईद का नया चांद देखने की जरूरी शर्तें क्या हैं, जान लें नियम

Eid-ul-fitr Moon 2026: ईद का नया चांद देखने की जरूरी शर्तें क्या हैं, जान लें नियम

Eid-ul-fitr Moon 2026: चांद देखने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है. इसे ईद का चांद या शव्वाल का नया चांद कहते हैं. लेकिन ईद का चांद देखने की कुछ मुख्य शर्तें और नियम होती हैं, जिसका पालन करना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Mar 2026 05:29 PM (IST)
Eid-ul-fitr Moon 2026: चांद देखने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है. इसे ईद का चांद या शव्वाल का नया चांद कहते हैं. लेकिन ईद का चांद देखने की कुछ मुख्य शर्तें और नियम होती हैं, जिसका पालन करना चाहिए.

ईद-उल-फितर का चांद

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ईद का चांद (शव्‍वाल का नया चांद) आमतौर पर रमजान महीने की 29वीं या 30वीं तारीख की शाम को देखा जाता है. रोजेदार 29वें रोजे का इफ्तार करने के बाद नया चांद देखने की कोशिश करते हैं. अगर चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद होती है. वहीं चांद नहीं दिखाई देता तो 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाई जाती है.
ईद का चांद (शव्‍वाल का नया चांद) आमतौर पर रमजान महीने की 29वीं या 30वीं तारीख की शाम को देखा जाता है. रोजेदार 29वें रोजे का इफ्तार करने के बाद नया चांद देखने की कोशिश करते हैं. अगर चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद होती है. वहीं चांद नहीं दिखाई देता तो 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाई जाती है.
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ईद का चांद अर्धचंद्राकार होता है, जो आसानी से आसमान में नजर नहीं आता है. इसलिए ईद का चांद देखने के कुछ जरूरी नियम और शर्तें होती हैं, जिसे हर मुसलमान को जरूर जानना चाहिए.
ईद का चांद अर्धचंद्राकार होता है, जो आसानी से आसमान में नजर नहीं आता है. इसलिए ईद का चांद देखने के कुछ जरूरी नियम और शर्तें होती हैं, जिसे हर मुसलमान को जरूर जानना चाहिए.
Published at : 18 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Muslim Festival EID Ka Chand Eid-ul-Fitr Moon Sighting Eid 2026 Eid-ul-fitr 2026 Eid-ul-fitr Moon 2026

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