Eid-ul-fitr Moon 2026: ईद का नया चांद देखने की जरूरी शर्तें क्या हैं, जान लें नियम

ईद का चांद (शव्‍वाल का नया चांद) आमतौर पर रमजान महीने की 29वीं या 30वीं तारीख की शाम को देखा जाता है. रोजेदार 29वें रोजे का इफ्तार करने के बाद नया चांद देखने की कोशिश करते हैं. अगर चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद होती है. वहीं चांद नहीं दिखाई देता तो 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाई जाती है.