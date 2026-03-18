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Eid-ul-fitr Moon 2026: ईद का नया चांद देखने की जरूरी शर्तें क्या हैं, जान लें नियम
Eid-ul-fitr Moon 2026: चांद देखने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है. इसे ईद का चांद या शव्वाल का नया चांद कहते हैं. लेकिन ईद का चांद देखने की कुछ मुख्य शर्तें और नियम होती हैं, जिसका पालन करना चाहिए.
ईद-उल-फितर का चांद
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Published at : 18 Mar 2026 05:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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