हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पेट में गैस या हल्की तकलीफ हो सकती है. ध्यान और संतुलित आहार से सुधार होगा.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को सक्रिय रहना होगा. केवल कर्मचारियों पर निर्भर रहने से व्यापार नहीं चलेगा. आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें. शुक्ल, सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जो लाभदायक रहेगा.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा. कार्य में सफलता मिलने और बॉस से तारीफ मिलने से उत्साह बढ़ेगा. दूसरों की मदद करने से भाग्य चमकेगा.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार में हल्का मतभेद हो सकता है, जो दोपहर बाद सामान्य होगा. बच्चों की उपलब्धियां परिवार को खुश करेंगी. नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल: आमदनी में वृद्धि के योग हैं. खर्चों में सतर्कता बनाए रखें और बजट का ध्यान रखें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत करेंगे. सतर्कता और मेहनत से सफलता हासिल होगी.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: रोज सुबह गाय को दाना खिलाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जप करें.

FAQs

Q1. व्यापार में आज सक्रिय रहने की आवश्यकता क्यों है?

क्योंकि केवल कर्मचारियों पर निर्भर रहने से व्यापार नहीं चलेगा. खुद सक्रिय रहना लाभदायक रहेगा.

Q2. परिवार में मतभेद कब सामान्य होंगे?

दोपहर बाद हल्का-फुल्का मतभेद सामान्य होगा.

Q3. हेल्थ को लेकर क्या ध्यान रखें?

पेट में गैस की समस्या हो सकती है, संतुलित आहार और हल्की व्यायाम से राहत मिलेगी.

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