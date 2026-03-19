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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 19 March 2026: मीन राशि बौद्धिक क्षमता में होगी वृद्धि, संतान की सफलता से बढ़ेगा मान

Aaj Ka Meen Rashial 19 March 2026: मीन राशि बौद्धिक क्षमता में होगी वृद्धि, संतान की सफलता से बढ़ेगा मान

Pisces Horoscope 19 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Mar 2026 06:30 AM (IST)
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Meen Rashifal 19 March 2026 in Hindi:  मीन राशि आज का दिन बौद्धिक विकास और सक्रियता लेकर आएगा. व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पेट में गैस या हल्की तकलीफ हो सकती है. ध्यान और संतुलित आहार से सुधार होगा.

बिजनेस राशिफल: व्यापारियों को सक्रिय रहना होगा. केवल कर्मचारियों पर निर्भर रहने से व्यापार नहीं चलेगा. आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें. शुक्ल, सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से मार्केट में लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जो लाभदायक रहेगा.

जॉब/करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा. कार्य में सफलता मिलने और बॉस से तारीफ मिलने से उत्साह बढ़ेगा. दूसरों की मदद करने से भाग्य चमकेगा.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार में हल्का मतभेद हो सकता है, जो दोपहर बाद सामान्य होगा. बच्चों की उपलब्धियां परिवार को खुश करेंगी. नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल: आमदनी में वृद्धि के योग हैं. खर्चों में सतर्कता बनाए रखें और बजट का ध्यान रखें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत करेंगे. सतर्कता और मेहनत से सफलता हासिल होगी.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: रोज सुबह गाय को दाना खिलाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जप करें.

FAQs

Q1. व्यापार में आज सक्रिय रहने की आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि केवल कर्मचारियों पर निर्भर रहने से व्यापार नहीं चलेगा. खुद सक्रिय रहना लाभदायक रहेगा.

Q2. परिवार में मतभेद कब सामान्य होंगे?
दोपहर बाद हल्का-फुल्का मतभेद सामान्य होगा.

Q3. हेल्थ को लेकर क्या ध्यान रखें?
पेट में गैस की समस्या हो सकती है, संतुलित आहार और हल्की व्यायाम से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Mar 2026 04:21 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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