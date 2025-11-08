हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत से मिलते हैं ये 5 लाभ

Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत से मिलते हैं ये 5 लाभ

Saubhagya Sundari Teej 2025: 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत रखा जाएगा. इस व्रत से हर सुहागिन स्त्री को शिव-पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही इस व्रत के अन्य कई लाभ हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Nov 2025 06:25 AM (IST)
Saubhagya Sundari Teej 2025: 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत रखा जाएगा. इस व्रत से हर सुहागिन स्त्री को शिव-पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही इस व्रत के अन्य कई लाभ हैं.

सौभाग्य सुंदरी तीज 2025

1/6
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है. इस व्रत से पति की लंबी आयु, सौंदर्य, समृद्धि और अखंड सौभाग्य जैसे कई लाभ होते हैं.
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है. इस व्रत से पति की लंबी आयु, सौंदर्य, समृद्धि और अखंड सौभाग्य जैसे कई लाभ होते हैं.
2/6
पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख- सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, इस व्रत के प्रभाव से पति की दीर्घायु और दांपत्य सुख की प्राप्ति है. जो स्त्रियां इस व्रत को नियम और श्रद्धापूर्वक करती हैं उन्हें अपने पति का स्नेह और प्रेम मिलता है. साथ ही इस व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है.
पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख- सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, इस व्रत के प्रभाव से पति की दीर्घायु और दांपत्य सुख की प्राप्ति है. जो स्त्रियां इस व्रत को नियम और श्रद्धापूर्वक करती हैं उन्हें अपने पति का स्नेह और प्रेम मिलता है. साथ ही इस व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है.
3/6
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति- सौभाग्य सुंदरी तीज पर माता पार्वती की पूजा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. इस व्रत से महिलाओं के जीवन में कभी वैवाहिक दुख नहीं आता.
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति- सौभाग्य सुंदरी तीज पर माता पार्वती की पूजा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. इस व्रत से महिलाओं के जीवन में कभी वैवाहिक दुख नहीं आता.
4/6
रूप, सौंदर्य और आकर्षण- सौभाग्य सुंदरी व्रत से महिलाओं का रूप, कांति, आकर्षण और सौंदर्य भी बढ़ता है. यह व्रत आंतरिक और बाह्य दोनों सुंदरता को बढ़ाने वाला व्रत माना गया है.
रूप, सौंदर्य और आकर्षण- सौभाग्य सुंदरी व्रत से महिलाओं का रूप, कांति, आकर्षण और सौंदर्य भी बढ़ता है. यह व्रत आंतरिक और बाह्य दोनों सुंदरता को बढ़ाने वाला व्रत माना गया है.
5/6
विवाह बाधाएं दूर होती हैं- विवाहित स्त्रियों के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत कर सकती है. इस व्रत से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
विवाह बाधाएं दूर होती हैं- विवाहित स्त्रियों के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत कर सकती है. इस व्रत से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
6/6
मांगलिक दोष दूर होता है- ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सौभाग्य सुंदरी व्रत से कुंडली के मांगलिक दोष को कम किया जा सकता है.
मांगलिक दोष दूर होता है- ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सौभाग्य सुंदरी व्रत से कुंडली के मांगलिक दोष को कम किया जा सकता है.
Published at : 08 Nov 2025 06:25 AM (IST)
Margashirsha Shiv-Parvati Teej 2025 Saubhagya Sundari Teej 2025 Saubhagya Sundari Vrat 2025

Embed widget