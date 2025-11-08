पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख- सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, इस व्रत के प्रभाव से पति की दीर्घायु और दांपत्य सुख की प्राप्ति है. जो स्त्रियां इस व्रत को नियम और श्रद्धापूर्वक करती हैं उन्हें अपने पति का स्नेह और प्रेम मिलता है. साथ ही इस व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है.