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Mahabharat: सत्यवती के एक निर्णय ने बदल दिया महाभारत का इतिहास! धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की रहस्यमयी कथा
Mahabharat:सत्यवती की व्यास जी से प्रार्थना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और कुरुवंश को बचाने की कहानी ने आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी.
महाभारत कथा
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Published at : 27 May 2026 06:00 AM (IST)
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