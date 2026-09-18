पितृ पक्ष में ये 5 गलतियां करने की भूल न करें, 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ते हैं ये खतरनाक परिणाम!

पितृ पक्ष केवल मृत पूर्वजों को याद करने का समय नहीं, बल्कि परिवार की पितृ परंपरा के प्रति सम्मान जताने का अवसर भी माना जाता है. इसलिए जीवित माता-पिता, दादा-दादी और घर के बुजुर्गों का अपमान, कटु वचन या कर्म-मन से दिल न दुखाएं.इनते अनादर को पितृ दोष से जोड़कर देखा जाता है.