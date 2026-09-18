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पितृ पक्ष में ये 5 गलतियां करने की भूल न करें, 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ते हैं ये खतरनाक परिणाम!
Pitru Paksha 2026: गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पक्ष का समय पितरों का श्राद्ध करना तमाम दोष, संकट से बचाता है लेकिन इस अवधि में कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी न करें, नहीं तो पूर्वज नाराज हो सकते हैं.
पितृ पक्ष 2026
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Published at : 18 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Tags :Shradh Garud Puran Pitru Pitru Paksha 2026
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