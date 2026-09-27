Kanya Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी बिजनेस पार्टनर, नेटवर्किंग, दैनिक व्यापार, जीवनसाथी, बिजनेस की समझ रखने वाले लोग व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी मुलाकात व्यापार की गहरी समझ और विशेषज्ञता (Business Knowledge) रखने वाले अनुभवी लोगों से होगी, जो आपके कारोबार को नई दिशा देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आय में जबर्दस्त वृद्धि, प्रॉपर्टी के सौदों में लाभ और वाणी के प्रभाव से बड़े संपर्क बनाने का रहेगा. वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का मजबूत साथ मिलने से आपकी नियमित इनकम (आय) में उल्लेखनीय इजाफा होगा, जिससे आपकी समग्र आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी. हालांकि, व्यावसायिक मामलों में किसी बाहरी या अपरिचित व्यक्ति की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है; इसलिए अपने स्वयं के विवेक और डिसीजन पर ही अडिग रहें, लेकिन ध्यान रखें कि अडिग रहने के चक्कर में व्यर्थ की जिद न पालें. प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस में आज बेहतरीन और बेहद मुनाफेदार परिस्थितियां बन रही हैं. बिजनेसमैन अपनी वाणी को पूरी तरह सौम्य और शुद्ध रखें; क्योंकि आपकी यही मीठी और पेशेवर वाणी बाजार में बड़े संपर्क जोड़ने और मोटा लाभ दिलाने में सबसे बड़ी मददगार साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रमोशन के लिए सक्रिय होने, गलतियों से बचने और दोपहर बाद बुद्धि के प्रयोग से लाभ कमाने का रहेगा. जिन एंप्लॉयड पर्सन का काफी समय से प्रमोशन (पदोन्नति) ड्यू चल रहा है, वे अब अपने काम को लेकर पूरी तरह एक्टिव और गंभीर हो जाएं; क्योंकि उच्च प्रबंधन और बॉस गोपनीय रूप से आपके हर काम की सीधी निगरानी (Monitoring) कर रहे हैं. वर्कस्पेस पर किसी छोटी सी भूल या लापरवाही की वजह से अधिकारी वर्ग की तीखी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, इसलिए आधिकारिक कार्यों में पूरी सतर्कता बरतें. दोपहर बाद काम के सिलसिले में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग करके आप बड़ा फायदा उठाने में सफल रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन अपने संबंधित फील्ड में कुछ नयापन और इनोवेशन लाने की सकारात्मक कोशिशों में लगातार जुटे रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण गृहस्थ जीवन में मधुरता और सुखद वातावरण लेकर आया है. आज गृहस्थ जीवन के लिए दिनमान बहुत ही अच्छा, शांत और अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल मजबूत बना रहेगा, जिससे घर में सुख-शांति रहेगी. श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर परिवार के साथ मिलकर पितरों का स्मरण और तर्पण करने से पारिवारिक बंधनों में मजबूती आएगी और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा.

शिक्षा, आर्टिस्ट और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन पुरानी कड़वाहट और विवादों के हमेशा के लिए खत्म होने का रहेगा. छात्र और कलाकार यदि अपने-अपने फील्ड में किसी सहपाठी, प्रतियोगी या सहयोगी के साथ किसी पुराने विवाद या मनमुटाव से जूझ रहे थे, तो आज उस विवाद का हमेशा के लिए 'दी एंड' (पूर्ण समाधान) हो जाएगा, जिससे मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा और आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से दिन की शुरुआत में मानसिक संतुलन बना रहेगा, किंतु चंद्रमा-शनि के विष दोष और ऑफिस में अधिकारियों की नाराजगी के डर से दोपहर के समय हल्का सिरदर्द, बेचैनी या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. रविवार के दिन सुपाच्य, ताजा और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को अनावश्यक मानसिक तनाव से मुक्त रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व सफेद पुष्प से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. 7वें चंद्रमा की शुभता और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को सफेद अन्न, वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से आय में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी के सौदे सफल होंगे, ड्यू चल रहा प्रमोशन पक्का होगा और पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी.

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