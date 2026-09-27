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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 27 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व विष दोष से फालतू खर्चों की अधिकता, संडे पर सहकर्मियों से बिगड़ेगा तालमेल

आज का मेष राशिफल 27 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व विष दोष से फालतू खर्चों की अधिकता, संडे पर सहकर्मियों से बिगड़ेगा तालमेल

आज का मेष राशिफल 27 सितंबर 2026: 12वें चंद्रमा व विष दोष से फालतू खर्चों की अधिकता, ऑफिस में बिगड़ेगा तालमेल, बजट पर रखें सख्त नियंत्रण! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, फालतू खर्चे, अकारण भागदौड़, अस्पताल, अनिद्रा व बजट असंतुलन स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी प्रभावी रहेगा. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अवांछित व फालतू के खर्चों में अचानक भारी अधिकता देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अनियोजित यात्राओं से बचने, खर्चों पर लगाम लगाने और दोपहर बाद वित्तीय प्रबंधन को मजबूत रखने का रहेगा. वर्तमान प्रतिकूल ग्रह स्थितियों को देखते हुए बिजनेस के सिलसिले में किसी भी प्रकार की नई आवाजाही या गैर-जरूरी यात्रा करना केवल समय और संसाधनों का नुकसान ही साबित होगा; इसलिए फील्ड यात्राओं को आज टालें. बिजनेसमैन अनावश्यक और अनपेक्षित खर्चों (Unexpected Expenditures) पर कड़ा नियंत्रण बनाकर रखें; वर्तमान परिस्थितियों के कारण कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दोपहर तक व्यावसायिक स्थिति आमतौर पर ठीक-ठाक बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद नियमित आय में कुछ रुकावटें बढ़ सकती हैं और आपके खर्चे तेजी से बढ़ जाएंगे. ध्यान रखें कि खर्चे इतने अधिक न बढ़ जाएं कि निकट भविष्य में आपको गंभीर वित्तीय संकट झेलना पड़े, इसलिए आज से ही अपने वित्त और नकदी प्रवाह का कठोर नियंत्रण करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तालमेल बिगड़ने, क्रोध पर काबू रखने और विवादों से पूरी तरह दूर रहने की सख्त चेतावनी दे रहा है. चंद्रमा-शनि के विष दोष के नकारात्मक प्रभाव के कारण एंप्लॉयड पर्सन का वर्कस्पेस पर अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) और सीनियर्स के साथ आपसी कोर्डिनेशन (तालमेल) काफी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है; काम में सहयोग न मिलने की वजह से आपके भीतर अचानक तीव्र गुस्सा (Anger) भड़क सकता है. हालांकि, आपको हर हाल में अपने गुस्से और प्रतिक्रिया पर काबू रखना होगा. वर्कस्पेस पर किसी के साथ भी तीखा वाद-विवाद, बहसबाजी अथवा कहासुनी जैसी स्थिति कतई न उत्पन्न होने दें; मौन रहकर अपना काम निपटाएं ताकि आधिकारिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा और विष दोष का संचरण घरेलू मोर्चे पर संभलकर चलने की सलाह दे रहा है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभाने में आज आपको कुछ व्यवहारिक समस्याओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है. गृहस्थ जीवन में परिजनों या जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू बात पर अचानक अनबन या वैचारिक मतभेद होने से पूरे संडे (रविवार) का दिन और वीकेंड का मूड बेकार जा सकता है. ऐसे में माहौल को शांत करने के लिए एकतरफा जिद छोड़कर परस्पर समझदारी और विनम्रता का परिचय दें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन भविष्य की गंभीर तैयारी में जुटने का है. छात्रों को आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए अभी से और इसी वक्त से अपनी मुकम्मल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए; यदि आप आज लापरवाही बरतेंगे, तो परीक्षा परिणाम आपकी इच्छा के सर्वथा विरुद्ध प्राप्त हो सकते हैं, जिससे बाद में आपको भारी निराशा और पछतावे का सामना करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से आंखों में तनाव, अनिद्रा, सिर में भारीपन और अनियंत्रित गुस्से के कारण रक्तचाप बढ़ सकता है. दोपहर बाद बढ़ते खर्चों और घरेलू कलह से मानसिक शांति भंग हो सकती है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. रविवार के दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें. 12वें चंद्रमा के फालतू खर्चों को रोकने और चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे मालव्य व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आर्थिक संकट दूर होंगे, ऑफिस में तालमेल सुधरेगा, अनबन शांत होगी और छात्रों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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