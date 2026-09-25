मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और रुके हुए कार्यों को गति देने का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखने का अवसर मिलेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों को नई योजनाओं में जल्दबाजी और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, हालांकि छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. अचानक होने वाले खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी पर रोक लगाएं. थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली की आज दफ्तर में प्रशंसा होगी और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत मिलेंगे। पुराने संपर्कों से कारोबार विस्तार की उपयोगी जानकारी मिलेगी। पारिवारिक मामलों में आपकी राय को सम्मान मिलेगा और दूर के रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है। पुरानी दिनचर्या में बदलाव के कारण सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन और आराम करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी; किसी भी बड़े निवेश से पहले बजट की समीक्षा कर लें। दांपत्य जीवन में आपसी भरोसा मजबूत होगा। आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग चारकोल ग्रे है. जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों और नेटवर्किंग के जरिए भविष्य के लिए बड़े सौदे मिल सकते हैं. घर में अचानक कोई नई जानकारी सामने आने से पारिवारिक मामलों में नजरिया बदलेगा, लेकिन अधूरी बात पर राय बनाने से बचें. वित्तीय मामलों में संतुलन बनाकर चलें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए बचत सुरक्षित रखें. मानसिक थकान दूर करने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें और बीच-बीच में ब्रेक लें. प्रेम संबंधों में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग लैवेंडर है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से जटिल कार्य आसानी से पूरे होंगे, हालांकि व्यापारियों को नई साझेदारी में पूरी पड़ताल करनी चाहिए. परिवार का शांत और सहयोगात्मक माहौल आपको भावनात्मक मजबूती देगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें और पुराने भुगतानों को व्यवस्थित करें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए योग-ध्यान अपनाएं और हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में टीम का नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. आपकी कार्यशैली से परिणाम बेहतर होंगे, लेकिन अहंकार और जिद से दूर रहें. व्यापारियों को नए सौदों के अनुकूल अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियों में बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा, हालांकि किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. प्रतिष्ठा के दिखावे में व्यर्थ खर्च करने से बचें और विवेकपूर्ण निवेश को प्राथमिकता दें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, विश्राम को दिनचर्या में शामिल करें. लव लाइफ में साथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज पारिवारिक उलझनों को सुलझाएगी. कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने से लंबित प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. सहकर्मियों से मदद लेने में संकोच न करें, टीमवर्क से बड़ा लाभ होगा. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अत्यधिक तनाव लेने के बजाय नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. पुराने लेन-देन निपटाने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें. पाचन की समस्या से बचने हेतु भोजन का समय नियमित रखें. प्रेम संबंधों में बेवजह आलोचना से बचें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग काई हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों को आज टीमवर्क और सहकर्मियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. रचनात्मक सोच की वरिष्ठों द्वारा सराहना होगी. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने या पुराने वित्तीय विवाद के सुलझने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि भावनाओं में बहकर सीमा से बाहर खर्च न करें. परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और कोई खुशखबरी मिल सकती है. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और हल्की सैर करें. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास और सहयोग गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने टल रहे कार्यों को दोबारा शुरू करने और सौदों को पुनर्जीवित करने का है. दफ्तर में आपकी गंभीरता की प्रशंसा होगी और वरिष्ठों से उपयोगी सलाह मिलेगी. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और अटके मसले सुलझेंगे. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें और पर्याप्त आराम लें. धन संबंधी मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई निवेश न करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. पार्टनर से दिल की बात साझा करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग चॉकलेटी है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे अधिकारियों की नजर में साख मजबूत होगी. पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, लेकिन व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और बिना पढ़े हस्ताक्षर से बचना चाहिए. परिवार में मांगलिक या धार्मिक आयोजन से सकारात्मकता रहेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी किसी के दबाव में निवेश का निर्णय न लें और जोखिम का मूल्यांकन करें. तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में मनोरंजन और विश्राम का समय रखें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग ऑरेंज है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि के जातकों की मेहनत और अनुशासन आज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां या प्रशिक्षण के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ होगा, लेकिन साझेदारों की सहमति से ही कोई नया कदम उठाएं. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा और मानसिक संतुष्टि रहेगी. नियमित आय बनी रहेगी, फिर भी गैर-ज़रूरी खरीदारी टालकर बचत पर ध्यान दें. लगातार काम से होने वाली थकान और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में शांत और सौम्य भाषा का प्रयोग करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों के लिए नेटवर्किंग और संपर्कों का दायरा आज अत्यंत उपयोगी साबित होगा. पुराने संपर्कों से काम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और टीमवर्क से बड़ा फायदा होगा. घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल रहेगी, हालांकि किसी की बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें. ऑनलाइन खरीदारी और अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बजट न बिगड़े. स्क्रीन टाइम कम करें और मानसिक बेचैनी से बचने के लिए सुबह की सैर अपनाएं. पार्टनर के साथ दोस्ताना व्यवहार से रिश्ते में नया उत्साह आएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग फिरोजी है. शनि स्तोत्र का पाठ करें.
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मीन राशि के जातकों की ईमानदारी और लगन आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की नजर में छवि सुधारेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं, हालांकि लेन-देन की शर्तें पहले ही स्पष्ट रखें. परिवार में शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी और आपकी राय को सम्मान मिलेगा. आय के नए साधन तलाशने के अवसर मिलेंगे और अटका लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर कोई आर्थिक फैसला न लें. पर्याप्त पानी पिएं और खानपान नियमित रखें. प्रेम संबंधों में भावुक होकर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. केसर का तिलक लगाएं.