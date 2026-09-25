सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में टीम का नेतृत्व करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. आपकी कार्यशैली से परिणाम बेहतर होंगे, लेकिन अहंकार और जिद से दूर रहें. व्यापारियों को नए सौदों के अनुकूल अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियों में बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा, हालांकि किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. प्रतिष्ठा के दिखावे में व्यर्थ खर्च करने से बचें और विवेकपूर्ण निवेश को प्राथमिकता दें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, विश्राम को दिनचर्या में शामिल करें. लव लाइफ में साथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.