आज का राशिफल 27 सितंबर 2026: रविवार को सूर्यदेव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें 12 राशियों का हाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों को गति देने और आत्मविश्वास बढ़ाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम निपटाने पर वरिष्ठों का भरोसा मजबूत होगा. व्यापारियों को नए सौदों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, बशर्ते गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी पर रोक लगाएं. थकान से बचने के लिए दिनचर्या में विश्राम शामिल करें. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग आसमानी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच आज कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी. साझेदारी के व्यापार में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सभी नियम व शर्तें ध्यान से जांच लें. परिवार में आपकी राय को सम्मान मिलेगा, हालांकि बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें ताकि गलतफहमी न हो. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा. अनियमित खानपान से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें. प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों की संवाद शैली आज बैठकों, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डीलिंग में बड़ी सफलता दिलाएगी. डिजिटल, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. घर में आपकी बात का सम्मान होगा और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. अतिरिक्त कमाई के अवसर सामने आएंगे, लेकिन नियम-शर्तें समझे बिना कदम न उठाएं और ऑनलाइन खर्चों पर संयम रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों और गर्दन में खिंचाव हो सकता है, विश्राम लें. लव लाइफ में पुरानी बातें न दोहराएं. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में आपके करियर की स्थिति को मजबूत करेंगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने विचार स्पष्ट रखें और काम अधूरा न छोड़ें. परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल देगा, हालांकि किसी करीबी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. घरेलू जरूरतों के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट को प्राथमिकता दें और भावुक होकर कोई बड़ा निवेश न करें. मानसिक तनाव घटाने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. टीम को साथ लेकर चलने से वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और पदोन्नति के योग बनेंगे. व्यापारियों के लिए नए सौदे फायदेमंद सिद्ध होंगे. संतान पक्ष से जुड़ा शुभ समाचार घर में खुशियां लाएगा. दिखावे या शौक पर फिजूलखर्ची करने से बचें और भविष्य के लिए बचत बढ़ाएं. काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें और तला-भुना भोजन सीमित करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ गर्मजोशी बनी रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच और अनुशासन आज दफ्तर के पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा कराएगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से महत्वपूर्ण जानकारी और लाभ के नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी, बस किसी सदस्य की गलती पर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें. पुराने बकाए या भुगतान को लेकर सकारात्मक सूचना मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. लंबे समय तक लगातार बैठने से शरीर में अकड़न हो सकती है, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में साथी की कमियों को नजरअंदाज करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग पिंक है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों की सामाजिक छवि मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में नए संपर्कों के जरिए अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे. व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े दस्तावेजों की शर्तें स्पष्ट रखनी चाहिए. परिवार में मांगलिक कार्य पर चर्चा हो सकती है, हालांकि किसी की बात सुने बिना राय न बनाएं. आय के साथ अतिरिक्त खर्चे भी सामने आएंगे, इसलिए भावनात्मक दबाव में आकर किसी को धन देने से बचें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधें ताकि नींद प्रभावित न हो. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों की दृढ़ता आज कार्यक्षेत्र के कठिन प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी गोपनीय योजनाओं को हर किसी से साझा न करें. परिवार में बच्चों के भविष्य को लेकर सुखद योजना बनेगी, हालांकि पुरानी बातों को लेकर विवाद से बचें. पुराने निवेश या अटके भुगतान से राहत मिलने की संभावना है, फिर भी अत्यधिक जोखिम भरे सौदों से दूरी रखें. तनाव और अधिक काम से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग मैरून है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा. यात्रा, प्रबंधन, सलाह और संचार से जुड़े क्षेत्रों में तरक्की के शुभ योग बन रहे हैं. परिवार में अपनी राय थोपने से बचें और सबकी भावनाओं का ध्यान रखें. यात्रा और पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और जोखिम भरे विकल्पों से बचें. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त पानी पिएं. पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग हल्का नीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे करियर में आगे की राह आसान होगी. पेंडिंग कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए. परिवार और काम में संतुलन बनाए रखें और बड़ों की सलाह को नजरअंदाज न करें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी बड़ी खरीदारी कुछ समय के लिए टालना हितकर रहेगा. कमर या पैरों में खिंचाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें. जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए विचारों पर काम करने और नई तकनीक सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा. व्यापारियों को नए नेटवर्क और पुराने सहयोगियों से अच्छा लाभ हो सकता है. परिवार में किसी पुराने रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा. छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बन सकती है, इसलिए बजट बिगाड़ने से बचें और जोखिम भरे निवेश की पूरी पड़ताल करें. अत्यधिक सोचने की आदत से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें और योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में दोस्ताना जुड़ाव बना रहेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग नीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलने से तनाव से राहत मिलेगी. आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को बिना जांचे-परखे साझेदारी के फैसले नहीं लेने चाहिए. परिवार में भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा, हालांकि किसी पर अंधविश्वास न करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी; संयुक्त निवेश से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह पड़ताल करें और अनावश्यक खर्च रोकें. कमजोरी या थकान महसूस हो तो आराम को प्राथमिकता दें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. शिवलिंग का जलाभिषेक करें.