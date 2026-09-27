आज का राशिफल 27 सितंबर 2026: रविवार को सूर्यदेव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें 12 राशियों का हाल

तुला राशि के जातकों की सामाजिक छवि मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में नए संपर्कों के जरिए अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे. व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े दस्तावेजों की शर्तें स्पष्ट रखनी चाहिए. परिवार में मांगलिक कार्य पर चर्चा हो सकती है, हालांकि किसी की बात सुने बिना राय न बनाएं. आय के साथ अतिरिक्त खर्चे भी सामने आएंगे, इसलिए भावनात्मक दबाव में आकर किसी को धन देने से बचें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधें ताकि नींद प्रभावित न हो. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनेंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.