यूपी-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली समेत जानें देश के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने रविवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है. दिल्ली में भी मौसम विभाग ने अगले तीन दिन बारिश होने के संकेत दिए हैं.

उत्तराखंड में बीते दिन बारिश का दौर जारी रहा. देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम को देखते हुए चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है. वहीं, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई है.

मध्यभारत के ऊपर बन रहा दबाव

बता दें कि उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने डिप्रेशन के असर से, बीते दिन और आज (रविवार) को उत्तराखंड समेत उत्तरी, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा या असाधारण रूप से भारी बारिश होने की आशंका है.

IMD की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की गई है कि दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है. जिसकी वजह से बीते दिन यह लखनऊ से लगभग 40 किमी दक्षिण-पूर्व, कानपुर से 80 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, बहराइच से 110 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और बरेली से 260 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित था.

इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान उसी इलाके में धीरे-धीरे कमजोर होकर 'वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' (स्पष्ट रूप से चिह्नित कम दबाव वाला क्षेत्र) में बदलने की बहुत संभावना है.

दिल्ली में भी बदल रहा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार शाम को दिल्ली-NCR में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. लोगों को रविवार सुबह हल्की ठंड का एहसास हुआ. मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है.

शेष भारत में येलो तथा रेड अलर्ट

वहीं, रविवार को झारखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सोमवार को मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं की आशंका है.

इनपुट आईएएनएस

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