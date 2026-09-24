मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में आपका प्रभाव दिखेगा, वहीं व्यापारियों को नए सौदों और साझेदारी के अच्छे मौके मिलेंगे. हालांकि कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग ग्रे है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज पुराने ग्राहकों और संपर्कों से व्यापार में बेहतरीन लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. पारिवारिक मामलों में अपनी बात पर अड़े रहने से बचें और बुजुर्गों की सलाह लें. घरेलू खर्चों के बावजूद आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी. काम के दौरान लगातार बैठे रहने से भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए हल्का भोजन लें और थोड़ी सैर करें. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास मजबूत होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. जरूरतमंद को चावल या दूध दान
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मिथुन राशि के जातकों की मजबूत संवाद कला आज दफ्तर और कारोबार में नई जिम्मेदारियां दिलाएगी. नए संपर्कों के जरिए व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे, हालांकि एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचें. परिवार में आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर बहस न करें. अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर संयम रखना जरूरी होगा. स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से सिरदर्द या आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए नियमित ब्रेक लें. लव लाइफ में रोमांच और स्पष्ट बातचीत बढ़ेगी. आपका भाग्यशाली अंक 5 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ग्राहकों की मांग समझकर व्यापार में बेहतर रणनीति बनाने का है. कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संबल मिलेगा, हालांकि किसी छोटी बात को तूल न दें. आमदनी के नए स्रोत बनने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी निवेश से जुड़े फैसले तथ्यों के आधार पर ही लें. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें और समय पर भोजन लें. पार्टनर से बातचीत कर पुरानी गलतफहमियां सुलझाएं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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सिंह राशि के जातकों का मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. दफ्तर में वरिष्ठों के सामने अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का अच्छा मौका मिलेगा, वहीं व्यापारियों को कारोबार विस्तार से लाभ होगा. परिवार में रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन किसी विवाद में अपनी बात मनवाने की जिद न करें. आय के साथ खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए दिखावे से बचें और बचत पर ध्यान दें. अधिक काम से होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित और योजनाबद्ध कार्यशैली आज लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से महत्वपूर्ण जानकारी और सहयोग प्राप्त होगा. परिवार में आपकी व्यावहारिक राय का सम्मान होगा, हालांकि हर बात में नुक्स निकालने की आदत से बचें ताकि रिश्तों में दूरी न आए. खर्चों को नियंत्रित रखें और बिना जांचे किसी निवेश योजना में पैसा न लगाएं. तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन लें और स्क्रीन टाइम कम करें. लव लाइफ में पार्टनर को समझने का प्रयास करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग रॉयल ब्लू है. हरी मूंग का दान करें.
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तुला राशि में सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि करेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित करेगी और पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारिक साझेदार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिसमें संतुलन बनाए रखें. सामाजिक गतिविधियों के चलते खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए लंबी अवधि की योजना बनाएं. लगातार काम करने से थकान और बेचैनी हो सकती है, प्राणायाम करें. दांपत्य जीवन में पुराने मतभेद बातचीत से सुलझेंगे और सामंजस्य बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी की आराधना करें.
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वृश्चिक राशि के जातक अपनी रणनीतिक सोच के बल पर कार्यक्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहेंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का अवसर मिलेगा और नए संपर्कों से करियर को लाभ होगा. परिवार में किसी विषय को लेकर अत्यधिक संदेह करने से बचें ताकि शांति बनी रहे. पुराने निवेश या अटके भुगतान से धन लाभ के योग हैं, हालांकि अचानक आने वाले खर्चों के लिए बचत बनाए रखें. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी पर पूरा भरोसा रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी के आगे दीपक जलाएं.
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धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहने के कारण उचित समय प्रबंधन करना होगा. लंबे समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और व्यापारियों को विस्तार की योजना में लाभ मिलेगा. परिवार के किसी आयोजन पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संतुलित रखें. बुजुर्गों की सलाह निर्णयों में मददगार बनेगी. भागदौड़ और अनियमित खानपान से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए बाहर का भोजन सीमित करें. प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग केसरिया है. केले के वृक्ष को जल अर्पित करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का पूरा भरोसा हासिल होगा और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. व्यापार में पुराने संपर्कों से नए सौदे मिलने की प्रबल संभावना है. परिवार में किसी बात पर तनाव हो तो बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें और समस्या अकेले सुलझाने का दबाव न लें. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश में सुरक्षा को प्राथमिकता दें और नियमों की जांच करें. घुटनों या जोड़ों में अकड़न से बचने के लिए हल्की एक्सरसाइज करें. जीवनसाथी से शांत बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हरा है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और अलग सोच से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पुराने सहयोगियों से मिली जानकारी किसी अटके काम को आसान बना देगी. व्यापारियों के लिए नेटवर्किंग बढ़ाने का यह उत्तम समय है. परिवार में दोस्तों या रिश्तेदारों के सहयोग से माहौल सुखद रहेगा, हालांकि निजी बातें हर किसी से साझा न करें. पुराने निवेश से धीरे-धीरे लाभ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है. मानसिक थकान घटाने के लिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में समझदारी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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मीन राशि के जातकों की रचनात्मक सोच और अंतर्ज्ञान आज कार्यक्षेत्र के जटिल कार्यों को आसान बना देगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, लेकिन लेन-देन की शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी, हालांकि किसी की बात को दिल पर न लें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, बिना सोचे-समझे किसी के कहने पर निवेश करने से बचें. भावनात्मक तनाव का असर नींद पर न पड़ने दें, हल्का भोजन लें और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सुनहरा है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.