वृश्चिक राशि के जातक अपनी रणनीतिक सोच के बल पर कार्यक्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहेंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का अवसर मिलेगा और नए संपर्कों से करियर को लाभ होगा. परिवार में किसी विषय को लेकर अत्यधिक संदेह करने से बचें ताकि शांति बनी रहे. पुराने निवेश या अटके भुगतान से धन लाभ के योग हैं, हालांकि अचानक आने वाले खर्चों के लिए बचत बनाए रखें. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी पर पूरा भरोसा रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी के आगे दीपक जलाएं.