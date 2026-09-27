बाथरूम का शीशा बार-बार हो रहा धुंधला, नहाने से पहले करें ये काम

नहाने के बाद बाथरूम का शीशा धुंधला होना एक ऐसी परेशानी है, जिसका सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है. खासकर सर्दियों या गर्म पानी से नहाने के दौरान बाथरूम में भाप ज्यादा बनती है और इसका असर सीधे शीशे पर दिखाई देता है. शीशे पर छोटी-छोटी पानी की बूंदें जम जाती हैं, जिससे चेहरा साफ नजर नहीं आता.

कई लोग इसे हाथ या तौलिये से साफ करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में शीशा फिर धुंधला हो जाता है. अगर आपके घर में भी बाथरूम के शीशे के साथ ऐसा होता है तो नहाने से पहले कुछ आसान उपाय करके इस परेशानी को कम किया जा सकता है.

नहाने से पहले शीशे पर लगाएं शेविंग क्रीम

बाथरूम के शीशे को धुंधला होने से बचाने के लिए नहाने से पहले थोड़ी सी शेविंग क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले शीशे को साफ करके पूरी तरह सुखा लें. इसके बाद बहुत थोड़ी मात्रा में शेविंग क्रीम शीशे पर लगाएं और मुलायम कपड़े से उसे पूरे शीशे पर फैला दें. अब सूखे कपड़े से शीशे को तब तक पोंछें, जब तक उस पर क्रीम के निशान दिखाई न दें. इससे शीशे पर एक हल्की परत बन सकती है, जो भाप से बनने वाली बूंदों को सतह पर जमने से कम करने में मदद करती है.

शीशे पर क्रीम की मोटी परत न छोड़ें

इस उपाय में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शीशे पर शेविंग क्रीम की मोटी परत न रह जाए. ज्यादा क्रीम लगाने से शीशा साफ दिखने के बजाय चिकना या धुंधला नजर आ सकता है. इसलिए थोड़ी सी क्रीम लेकर उसे अच्छी तरह फैलाएं और फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से शीशे को साफ कर दें. अगर पहली बार में ज्यादा क्रीम लग जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस साफ कपड़े से उसे अच्छी तरह पोंछ दें.

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बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाएं

शीशे के धुंधला होने की एक बड़ी वजह बाथरूम में जमा होने वाली भाप है. नहाते समय अगर बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा है तो उसे चालू रखा जा सकता है. इससे गर्म और नम हवा को बाहर निकलने में मदद मिलती है और बाथरूम में भाप ज्यादा देर तक जमा नहीं रहती. अगर खिड़की या वेंटिलेशन की सुविधा है तो उसे भी खुला रखा जा सकता है. इससे शीशे के साथ बाथरूम की दीवारों और दूसरी सतहों पर जमा होने वाली नमी भी कम हो सकती है.

बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचें

गर्म पानी से नहाने पर बाथरूम में भाप तेजी से बनती है. जितना ज्यादा गर्म पानी और जितनी ज्यादा भाप होगी, शीशे पर उतनी ही जल्दी धुंध जम सकती है. इसलिए बहुत गर्म पानी की जगह आरामदायक तापमान का पानी इस्तेमाल करना बेहतर है. खासकर छोटे और बंद बाथरूम में यह बात ज्यादा मायने रखती है. पानी का तापमान थोड़ा कम रखने के साथ अगर बाथरूम में हवा की निकासी भी अच्छी हो तो शीशे के धुंधला होने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

शीशे को साफ और सूखा रखना भी जरूरी

अगर शीशे पर पहले से साबुन के निशान, धूल या पानी के दाग जमा हैं तो भाप पड़ने के बाद वह और ज्यादा गंदा व धुंधला दिखाई दे सकता है. इसलिए सप्ताह में कुछ बार शीशे को ग्लास क्लीनर या हल्के साबुन वाले पानी से साफ करके मुलायम कपड़े से सुखा लें. नहाने के बाद अगर शीशे पर पानी की बूंदें जमा हो गई हैं तो उन्हें भी पोंछ दें. साफ शीशे पर भाप की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन वह ज्यादा साफ दिखाई देगा और उस पर जमा नमी के निशान भी कम रहेंगे.

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